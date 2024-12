Mi Jardín de Flores

David Monreal, al Museo de la Corrupción

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Para Morena y quienes integramos la Cuarta Transformación, ser migrante no significa ser ilegal. Todo nuestro reconocimiento a quienes, por necesidad, tuvieron que cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades. Ellos no sólo han sostenido a sus familias, sino que también han contribuido de manera significativa al desarrollo de nuestras comunidades”: Verónica Díaz Robles.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 21 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Noemí Puso al David Como Lazo de Cochino

–A VER doña Petra, ¿cómo está lo de su comentario de ayer viernes que quedó pendiente?

-ES SOBRE lo que dijo la Noemí a nuestro Diario Página 24 Zacatecas y que tuvo mucha resonancia a nivel nacional, pues la diputada federal panista le echó el caballo encima al David Monreal y lo dejó más grogui que de costumbre, pues fue un derechazo en la mera quijada, además de ponerlo como lazo de cochino.

“EN MI opinión, muy merecido pues como dijo la propia Noemí: ‘negarle un anticipo de 32 millones de pesos de las participaciones de 2025, no solo perjudica al municipio y a los trabajadores, sino a los zacatecanos, pues al conseguir ese dinero en bancos’, es un buen bonche de intereses.

“NO HUBIERA necesidad de pedir un anticipo del presupuesto de 2025 pero, como lo denunció el propio alcalde, el Miguel Varela Pinedo, el Jorge Miranda Castro le metió las dos manos al cajón de los billetes y se llevó tantos que lo dejó vacío y con muchas deudas, por lo que ahora el Miguel pide a las autoridades correspondientes, que pongan en el banquillo de los acusados al propietario de la gasolinera La Villita, entonces se presume que fue por esto y por su oposición al segundo piso del bulevar Metropolitano, que el David mandó al churro al Miguel, cobrando así la revancha .

“POR ESO la Noemí dice que fue un acto de revanchismo el del David”.

-A TODAS luces, doña Petra, a todas luces-.

-ENTONCES LA Noemí, que no tiene pelos en la lengua, le dijo que el Miguel se oponía al segundo piso del bulevar López Mateos porque es una obra innecesaria y el 89% de los zacatecanos está en contra. Pero David Monreal la quiere hacer por negocio familiar, pues el proyecto costaría 3.6 mil millones de pesos para un pequeño tramo de 3.3 kilómetros; es decir con un sobrecosto tres veces más que en otras obras similares’.

-¡VÁLGAME DIOS, pues por eso está muy molesto el señor gobernador!, pero pues un político que se jacte de ser buen político, le hubiera adelantado esos 32 millones de pesos y con ello hubiera sido como una cachetada con guante blanco, quedando bien no sólo con el señor alcalde, sino con el pueblo de Zacatecas y hasta con Morena, qué tonto, la verdad.

“LÁSTIMA, HUBIERA sido para don David un triunfo diplomático de muy alto nivel-.

-PA’PENDEJO NO se estudia, madre Teresa, otra vez David la volvió a cajetear-.

-LOS SEÑORES Monreal se están quedando solos, no olviden que el patriarca de la familia, don Ricardo, está acusado de falsificar convenios por servicios inexistentes por 150 millones de pesos, por el senador don Adán Augusto López Hernández, ‘hermano’ del expresidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, lo que lo hace muy influyente.

“ENTONCES, DE comprobar la veracidad de tales multimillonarios contratos falsos, no sólo significaría el fin de la carrera política de don David, sino la propia pérdida de su libertad quién sabe por cuantos años, no hay que echar en saco roto que, desde hace muchos años, los gobernadores dejaron de ser impunes”.

-HABRÁ QUE esperar a ver qué sucede, pues a pesar de que la Presidenta Sheinbaum, pide discreción, también exige que se haga una investigación-.

-Y HAY otra pendiente por un poco más de 4 millones de pesos que, falsificando firmas de sus compañeros senadores, el exgobernador se auto autorizó la impresión de uno de sus libros y eso sí está comprobado que cometió fraude, pero pues no le han dado importancia a ese hecho de corrupción: el 2025, no pinta nada bien para los hermanos Monreal: don Ricardo y don David-.

La Red Ciudadana Participativa de Zacatecas, Contra David Monreal

-QUIENES TAMBIÉN siguen en contra del “capricho” de David Monreal, son los integrantes de la Red Ciudadana Participativa de Zacatecas, quienes no quitan el dedo del renglón que señala:

‘DAVID MONREAL sigue obstinado con el atraco de 3,652 millones de pesos para la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano’, tronó el connotado investigador universitario e integrante del grupo, don Rodolfo García Zamora.

“ESTO -TOMA la palabra don Roberto- lo señaló justo el pasado 19 de diciembre, mismo día en que comenzaron las obras ‘preliminares’, del más grande elefante blanco que se haya construido en Zacatecas.

“ADEMÁS DIJERON -en rueda de prensa- que no existen los permisos para su construcción y reconocen que, por ley, el alcalde Miguel Varela Pinedo puede evitar su construcción si decide -como ya lo ha expresado- a no dar su anuencia para dicha obra la cual, ya están en chinga haciéndola, a ley de los calzones de David, quien no se cree gobernador de Zacatecas, sino el propietario.

“OTRA COSA que revelaron fue que el propietario de una gasolinera se paró de pestañas y les exigió mostraran los permisos para el inicio de la susodicha obra y qué creen ustedes es el dueño… ¡Jorge Miranda Castro, anterior presidente municipal de Zacatecas!”

-ESTÁ EN su derecho de defender sus intereses, ¿se imaginan cuánto tiempo deberá de cerrar su negocio? Es como si de la Presidencia Municipal me dijeran: doña Petra, vamos a remodelar el Mercado Municipal y necesitamos que quite su changarro por tanto tiempo ¿y luego, que hago si no voy a poder continuar con mi negocio? ¡Yo me muero sin mi segunda casa!-.

-PUES RODOLFO García Zamora y sus compañeros se lanzaron duro contra ‘El Holgazán’, porque el desgobernador se ha conducido al margen de la ley: ‘ilegal y arbitrariamente, porque se supone que debería ser el principal personaje comprometido con el Estado de Derecho, máxime que 78% de la población de Zacatecas está en contra de la obra súper millonaria, además del propio alcalde Miguel Varela’, dijo.

“ES QUE, la verdad, el David se pasa, que no se haga güey, que recuerde que cuando fue ungido gobernador juró ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’, y el farsante la está violando delante de todo el pueblo, ¡desgraciado, infeliz, defraudador, nos engañó a todos los zacatecanos, salió igual o peor que ‘El RaTello’, van a ser 11 años de retroceso, cinco del Nariz de Cacahuate, y seis de ‘El Holgazán’-.

-ALLÁ ÉL, doña Petra, porque pues nos engañó de la forma más burda, todavía ese 12 de septiembre de 2021, salió del Palacio de Convenciones diciendo que él iba a ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas-.

-YA NI me lo recuerde, que nomás me acuerdo esa falsa promesa y me dan retortijones, desgraciada ‘Holgazán’-.

-Y TODAVÍA tiene el cinismo de hacerle un ‘Museo en la Corrupción’, órale -reta don Roberto-, que lo haga, para que el próximo gobernado o gobernadora ponga su estatua a la entrada de ese museo con una leyenda:

A DAVID Monreal, el más corrupto y represor gobernador que haya tenido Zacatecas: El Pueblo.

-¡SÍ, SÍ que lo haga! ¿Dónde firmo?-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.