Mi Jardín de Flores

Todo Sube en Zacatecas, Impuestos, Asesinatos, Secuestros…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo dije en la carta que escribí al presidente Donald Trump que va a tomar posesión en enero del próximo año: allá se consume la droga, principalmente; de allá vienen las armas; y aquí, ponemos las vidas. Eso no. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Lunes 23 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Hallan la Puerta los Restauranteros

DOÑA ESTELA Cárdenas Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), se encuentra preocupada por la cascada de aumentos que vienen para el cada vez más cercano 2025:

AUMENTO AL salario mínimo de 12%.

AUMENTO DE cuotas al IMSS.

AUMENTO DE cuotas al Infonavit.

AUMENTO AL impuesto a la nómina 0.5%.

AUMENTO AL servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, etcétera.

DOÑA ESTELA revela que, en comparación con el año 2019, varias empresas han reducido su plantilla de trabajadores hasta en 50%, por lo que para 2025 avisora más. despidos e incluso el cierre de empresas.

-YO CREO que el aumento de sueldo a los trabajadores es justo y necesario, al igual que el IMSS e Infonavit, lo que no me cuadra es que ‘El Holgazán’ aumente el impuesto a la nómina medio punto porcentual, además de aumentar las tarifas de agua potable y alcantarillado.

PAGAR IMSS e Infonavit es de justicia social siempre y cuando en el Seguro den buena atención médica y el Infonavit construya buenas casas a precios accesibles, lo que se me hace una jalada de aquí a la capital del estado, es el cobro y el aumento al impuesto sobre la nómina: ¿por qué perjudicar a las empresas que dan trabajo a la gente y no conforme con eso ‘El Holgazán’ les aumenta el impuesto? ¡Que no mame! Yo si fuera empresaria saldría a las calles a protestar, o ya de perdis haría lo que la Virginia de la Cruz López, me le pararía frente a sus narices y le diría: ‘¡Pinchi perro del mal, deja de aumentar los impuestos, no seas gacho!, ¿por qué también aumentas las cuotas del suministro de agua potable, si lo que sale de las tuberías es vil aire contaminado?’-.

-¿SÍ SE animaría, doña Petra?-.

-POR SUPUESTO que sí, me canso ganso, porque ¿cómo se atreve el David aumentar el impuesto al empresario que da empleos?, ¿cómo se atreve el David a aumentar las tarifas del suministro de agua potable, si lo que sale de las tuberías es aire contaminado y no agua potable? Es un robo en despoblado, lo que va cometer ‘El Holgazán’ el próximo año, no se vale-.

-ESTÁ EN complicidad con los agachones diputados, que nomás no se ponen del lado del pueblo, sino del poder… ¡desgraciados!-.

-PUES SI ahorita hay desempleo, el próximo año seguirá a la baja y continuarán ‘los cierres de establecimientos emblemáticos, que durante años formaron parte del tejido social de Zacatecas-.

-ESO SUCEDE cuando llega al estado, gente inepta que no sabe gobernar y no quiere aprender, testarudos-.

-PERO EN este pinchurriento desgobierno no sólo aumentan los impuestos y las tarifas del suministro de agua potable y alcantarillado, sino la criminalidad y el consumo de drogas-.

Y Siguen los Aumentos... En Asesinatos

“DESGRACIADAMENTE, LOS que también van en aumento son los secuestros, asesinatos, distribución y consumo de droga, como lo ocurrido ayer domingo por la mañana: un par de asesinatos.

“DOS ZACATECANOS fueron secuestrados, torturados y asesinados con el clásico tiro de gracia, para luego arrojar sus cadáveres en la comunidad Agua Gorda, a unos pasos de la Unidad Deportiva, perteneciente al municipio de Villa García.

“LOS DOS cuerpos sin vida, con evidentes huellas de tortura y el tiro en la cabeza, fueron descubiertos por lugareños, a eso de las 7:00 de la mañana y, rápidamente, llamaron al 911, por lo que una hora después llegaron los levanta cadáveres, quienes los trasladaron al Semefo para la práctica de la necropsia de ley.

“OBVIAMENTE, NO hay detenidos”.

-¡COMO SIEMPRE sucede!-.

También Aumentan las Privaciones Ilegales de la Libertad...

“HOY LUNES, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social en beneficio de la comunidad, publica las Cédulas de Búsqueda de ISMAEL VICTORIANO ÁLVAREZ de 29 años y de PEDRO ÁLVAREZ PADILLA de 53 años, privados ilegalmente de su libertad por delincuentes fuertemente armados, en Fresnillo, Zacatecas, el 21 de diciembre del presente año.

“LAS HERMANAS VALERIA YAMILET RODRÍGUEZ DUEÑAS de 19 años y AIDÉ ALONDRA RODRÍGUEZ DUEÑAS de 15 años, privadas ilegalmente de la libertad, por criminales armados hasta los dientes en Fresnillo, Zacatecas, el 21 de diciembre de 2024, y “MAIRYN ALEXA VITAL HERNÁNDEZ de 16 años, privada ilegalmente de la libertad por delincuentes armados hasta los dientes, en Fresnillo, Zacatecas, el 20 de diciembre de 2024’, ¿qué les parece?”.

-NO SE vale, son niñas de 15, 16 y 19 años, un joven de 29 y un adulto de 53, todos en edad productiva, las niñas estudiando y los hombres laborando y esos hijos de la fregada privándoles de su libertad, son hijeces; pobres familias, puro sufridero con este gobierno inepto y deshumanizado-.

-ESTO NO es más que producto de la ineptitud de un gobierno alejado del pueblo, Zacatecas no lo merece; don David cuando andaba en campaña hablaba bien bonito y hacía muchas promesas, pero nomás llegó al poder y cambió totalmente.. sea por Dios y venga más-.

-¿CÓMO QUE venga más? No eche más sal, madre Teresa-.

-ATEO, NI siquiera sabe el significado de esa frase, es como decir ‘sigamos adelante’, ¿verdad, madre Teresa-.

-ASÍ ES: ante todo ‘sigamos adelante’.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.