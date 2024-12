Mi Jardín de Flores

Venciste Miguel Venciste, Guarda ya tu Espada…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La construcción del segundo piso afectaría gravemente la economía y el comercio de Zacatecas, ya que las principales vías estarían cerradas durante al menos tres años, perjudicando a vecinos, comerciantes y a toda la ciudad; el segundo piso al bulevar no sólo es un proyecto absurdo, es un golpe directo al bienestar de la gente’: Miguel Varela Pinedo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 25 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Con Cojones y la ley en la Mano

“SE VEÍA venir y ayer el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, con cojones y la ley en mano, hizo causa común con un grupo de ciudadanos encabezados por ‘Martín Pueblo’ y clausuró las obras de ese elefante blanco llamado Segundo Piso del bulevar Metropolitano, provocando la furia del inquilino de la Casa de los Perros: David Monreal Ávila y su hermano Saúl, senador de la República, quien en un alarde de prepotencia e ignorancia, llamó a Miguel Varela ‘presidentito’, ‘presidentuco’ y a ceñirse a la ley, además de lamentar que se le hayan unido el PRIAN y muchos integrantes de la izquierda, catedráticos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ‘para politizar y aprovecharse de un movimiento auténtico de ciudadanos inconformes’, tronó el llamado ‘Cachorro de los Monreal’, a quien creí más inteligente”.

-¡VÁLGAME DIOS!, pero si don Miguel lo advirtió desde que andaba en campaña y lo dijo claramente que esa obra era un negocio multimillonario de la familia Monreal Ávila y que no lo iba a permitir-.

-CIERTO, MADRE Teresa -tercia doña Petra-. Además, el David se pasó de prepotente: no cumplió con lo que marca la ley, lo dijo el Miguel mismo a los encargados de la obra al clausurarla: ‘No cuentan con los permisos correspondientes, además de que faltan los dictámenes técnicos de seguridad, además de que la construcción del segundo piso afectaría gravemente la economía y el comercio de Zacatecas, ya que las principales vías estarían cerradas durante al menos tres años, perjudicando a vecinos, comerciantes y a toda la ciudad, no sólo es un proyecto absurdo, es un golpe directo al bienestar de la gente’, advirtió.

“POR SI fuera poco, el Miguel también reveló que ‘durante la administración anterior se solicitaron 42 requisitos necesarios para la aprobación de esta obra por parte del municipio. Estos requisitos incluyen evaluaciones de riesgos en movilidad, medio ambiente, seguridad vial, cuidado de los edificios, protección de peatones y vehículos, así como un análisis de factores de riesgo en general’, entonces la culpa no es del Miguel, sino del propio David por iniciar a les de sus calzones la vituperada obra que costaría al pueblo, un mínimo de 3,652 millones de pesos”.

-PUES SÍ que David se le puso de pechito al alcalde Miguel Varela, ¿ya vieron como el expresidente López Obrador no se equivocó al sentenciar que ‘el poder atonto a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos’?-.

-LA SOBERBIA es muy mala consejera, sobre todo en la gente que tiene poder, ¿creen ustedes que don David haya aprendido la lección?-.

-NAAA… ESE no entiende ni la O por lo redondo: nunca ha dejado de ser un ranchero pajón-.

-CHANGO VIEJO no aprende maroma nueva, David tuvo oportunidad de ser lo que tanto presumió: ‘el mejor gobernador de Zacatecas’, y por su soberbia e ineptitud ahora compite con Alex por el premio mayor a la ineptitud, pues uno de los dos será recordado como el peor gobernador de Zacatecas.

“LO MALO de todo esto es que Morena está en peligro de perder la gubernatura del estado en 2027: el PRIAN y lo que queda del PRD, gracias a los yerros del David, tienen en el Miguel un fuerte candidato; es el político del día, todo Chalchihuites habla del Miguel que, con su reluciente espada, castigó al diablo representado por el David”.

-JAMÁS CREÍ que David sería una copia de Alex en cuanto a su mal gobierno, pero todavía le faltan dos años y cacho y hasta lo puede superar: se chingó la Francia, con que Miguel no dé su brazo a torcer y le cuide las manos a David, con eso tiene para ganar la gubernatura: PAN, PRI y lo que queda del PRD deben ya, desde este momento, apoyarlo y no soltarlo, porque los Monreal son muy, perdón por la expresión, muy cabrones… ¡cuídenlo!-.

-ME CHECA: el Miguel contra el diablo del David, como en la Pastorela:

‘VENCISTE MIGUEL venciste

Guarda ya tu espada

Ora sí ya me jodiste

Y me largo a la chingada’.

-¡AY, DOÑA Petra, tan bien que estábamos comentando y usted que se acuerda de la Pastorela-.

-ESTÁ CHIDA, madre Teresa, ¿se imagina que la representaran el Miguel Varela y el David Monreal?-.

-LA GENTE lo lincha, doña Petra, lo lincha-.

No Ceden los Secuestros en Zacatecas

-MIENTRAS QUE David se hace ‘chaquetas mentales’ con su decretado e inexistente ‘Año de la Paz’., los Asesinatos persisten y los secuestros o privaciones ilegales de la libertad van en aumento, pues al narco le urge aumentar sus filas a como dé lugar, por eso compra autoridades y conciencias para que se lo permitan.

AYER MARTES 24 nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor en beneficio de los zacatecanos, publicó las siguientes Cédulas de Búsqueda:

JOSÉ ANTONIO ZAVALA LÓPEZ de 15 años, fue privado violentamente de su libertad por criminales armados en Fresnillo, Zacatecas, el 22 de diciembre de este año y sus angustiados padres están muy preocupados.

ÁNGEL OSVALDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ de 27 años, fue privado violentamente de su libertad por delincuentes armados hasta los dientes el 22 de diciembre de 2024, en Fresnillo, Zacatecas.

RAMIRO VARGAS NÁJERA de 46 años, desapareció forzadamente el 21 de diciembre de 2024 en Guadalupe, Zacatecas, y

HERIBERTO VELÁZQUEZ MONTOYA de 63 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, el 13 de diciembre del presente año.

CUATRO ZACATECANOS menos secuestrados o como usted quiera llamarlo, mientras este inepto gobierno presume de que en Zacatecas se vive el ‘Año de la Paz’, ¿cuál pinche paz, que no mame, que no se siga burlando de la inteligencia de la gente, no estamos tarados, la situación sigue siendo difícil, Alex le abrió las puertas al narco y David no ha logrado cerrarlas, esa es la verdad”.

-BENDITO DIOS que en Chalchihuites sí gozamos de paz y tranquilidad-.

-EL CREADOR es grande, doña Petra, muy grande.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.