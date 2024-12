Mi Jardín de Flores

Lo Asesinó el Narco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Pasamos del modelo neoliberal a la Economía moral, a la Cuarta Transformación y a la recuperación de los derechos del pueblo de México, es una visión completamente distinta y además se dan resultados: aumentó el salario, se decía que si aumentaba el salario iba a haber inflación, falso; que si aumentaba el salario no iba a haber inversión extranjera, falso. Todos aumentaron impuestos en el pasado: Zedillo aumentó impuestos; Fox aumentó impuestos; Calderón aumentó impuestos; Penña aumentó impuestos y nunca tuvieron la recaudación que hay ahora, porque había privilegios y corrupción”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 27 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es una Burla el Decretado ‘Año de la Paz Zacatecas 2024’

“ES EL colmo: ‘éramos muchos y parió la abuela’, dice el refrán y bien que se puede aplicar a Zacatecas; David presumía de seguridad y ¡chin! que le asesinan a balazos al mejor servidor público de su gabinete: Juan Francisco Bañuelos Márquez, subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo Zacatecas.

“PANCHO” BAÑUELOS, como lo llamaban sus amigos y conocidos, no tenía enemigos porque no sabía hacerlos, dicen era bueno como el pan -del que se come, no del otro-, muy conocedor de su trabajo y sabía hacer amigos, por eso nadie duda de que sus asesinos son narcos, pues ‘Pancho’ Bañuelos era gente muy vertical y -dicen- les estorbaba a esos criminales que son los que realmente gobiernan Zacatecas”.

-AQUÍ MIS marchantas dicen que del propio gobierno -que está lleno de narcos infiltrados- le pusieron el dedo: a esos jijos de la jijurria les deberían dar muchos años de prisión por traidores a la patria-.

-SON MUCHOS los traidores que trabajan para el narco y el gobierno a la vez, por eso los matones a sueldo nunca son detenidos infraganti, además de que cuando van a ejecutar a tal o cual persona, las patrullas que cubren el sector reciben órdenes de salirse de ese lugar, para facilitarles su cometido a los narcosicarios.

“ES UN asco este ‘Gobierno Fallido’ que, en campaña, prometió acabar con la corrupción y la impunidad, y nos defraudó totalmente.

No Cesan los Asesinatos

“HOY VIERNES 27 amanecimos con un zacatecano menos: el narco no deja de hacer de las suyas y ayer jueves 26 acribilló a una persona”.

-¿CÓMO Y dónde?-.

-ESO SÍ no lo sé, pero el Gobierno de México, en su Informe diario de homicidios, lo da a conocer: ‘Zacatecas, un asesinato’: miren, aquí está.

-¡SANTO DIOS!, ¿qué gana don David ordenando que oculten los homicidios dolosos, si todo Zacatecas sabe de que su vituperando ‘Año de la Paz’, es un reverendo fracaso?-.

-EL DAVID cree que el pueblo es tonto, pero el tonto es él, no el pueblo, esto lo decía mi ‘cabecita de algodón’ muy seguido-.

Y Las Desapariciones Forzadas Continúan

“CONTINUANDO CON su loable labor social en apoyo de la sociedad zacatecana, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de:

“JOSÉ MANUEL PACHECO DE LA ROSA de 23 años, desaparecido en Villanueva, Zacatecas, el 23 de diciembre del presente año”.

-¡SANTO DIOS, no hay día en que, cuando menos, una persona desaparezca en Zacatecas, los malos organizados siguen gozando de descarada impunidad!-.

Sorpresas que da la Vida

-YO CREÍ que don Raúl Guerrero Román, presidente de la Liga Estatal de Transporte de Zacatecas, era una persona seria y congruente: me equivoqué-.

-¿POR QUÉ, madre Teresa?-.

-NO HACE mucho criticaba constructivamente a don David Monreal, además de hacer propuestas, a mi parecer, inteligentes, pero ahora no sé qué le pasó, elogió al señor gobernador y hasta se atrevió a decir que las críticas hacia el bulevar Metropolitano eran de gente que querían de desacreditarlo y exigirle ‘chayote’-.

-¡JAJAJA… PUES como dice la Xóchitl Gálvez: ‘está bien güey’!, pues 80% de los zacatecanos están en contra de ese elefante blanco, además de expertos y catedráticos de la UAZ, que no les mueve otra cosa que no sea el interés común, entonces que no se la jale: el que habla de un camino es porque ya lo conoce, yo creo que el David le dio otra concesión de taxi, o vaya usted a saber que pasó ahí-.

-DESAFORTUNADA DECLARACIÓN -tercia don Roberto-, el pueblo no quiere chayote, el pueblo lo que quiere es que se le escuche: necesita agua potable para su hogar, empleo, educación, salud, carretera en buenas condiciones, que regrese el turismo, comer tres veces al día, cero corrupción y cero impunidad, que regrese la paz y la tranquilidad prometida, si esto es pedir chayote, que me ponga en su lista-.

-DA CORAJE que el David nos haya engañado, si él hubiera dicho: no combatiré la corrupción, ni la impunidad, no les regresaré la paz ni la tranquilidad, no repararé las carreteras, no promocionaré el turismo, 800 mil zacatecanos seguirán comiendo una sola vez al día, no atraeré inversión extranjera ni nacional, la educación no será prioridad en mi gobierno, aumentaré las tarifas del agua potable, aumentaré el impuesto a la nómina y algún otro impuesto que se me ocurra, el campo seguirá colapsado, pero invertiré, al menos 3,652 millones de pesos en el segundo piso al bulevar, yo les asegura que ni la Sara Hernández Campa, esposa de ya saben quien, hubiera votado por ‘El Holgazán’-.

-PERO NO dijo nada de eso, sólo que él quería ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas y así nos fue, ahora ni cómo sacarlo de Palacio de Gobierno, pues no habrá Revocación de Mandato-.

-OJALÁ Y la Virginia de la Cruz López se le volviera a enfrentar y lo sacara de Palacio de Gobierno, de los puros güevos-.

-¡DOÑA PETRA, qué cosas dice!-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, nos está llevando pifas y ‘El Holgazán’ como si nada y a risa y risa-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.