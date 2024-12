“Lo que Perjudica a Libreros Locales, son los Libros Pirata”

Son Competencia Desleal: Silvia Ledesma

Por Miguel Alvarado Valle

En plena temporada decembrina, el Centro Histórico de Zacatecas se llena de turistas y locales en busca de regalos, sin embargo, para Silvia Ledesma, encargada de Librería Universal, esta época trae consigo tanto oportunidades como desafíos para los libreros de la región.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Ledesma señaló que uno de los principales problemas que enfrentan las librerías establecidas es la venta de libros piratas, “la realidad es que nuestro problema es mucho el libro pirata que se está dando”, comentó con preocupación, ya que, aunque esperaban mejores ventas en esta temporada, la “competencia desleal” les ha afectado significativamente.

Señaló que las autoridades municipales otorgan permisos para venta ambulante de libros piratas, a la vez que señalan no tener injerencia en la sanción de delitos, “ellos no pagan impuestos, no pagan empleos, no pagan Seguro Social. Entonces, el costo del libro que ellos dan es más bajo, tanto en precio como en calidad. Cada año es lo mismo con el municipio. Se reúnen, ellos se lavan las manos y dicen que no les compete. Pero sí dan permisos a diestra y siniestra”, lamentó.

No obstante, a pesar de las dificultades, afirmó que los niños y jóvenes zacatecanos son generaciones de lectores.

Según Ledesma, los libros juveniles han liderado las ventas en esta temporada, “vienen generaciones sumamente lectoras. Nuestros principales clientes son niños de siete años a jovencitos de 22 o 23 años”.

En cuanto a la cultura de la lectura en Zacatecas, Ledesma afirmó que Zacatecas es una ciudad con buenos índices donde la ciudadanía sí cuenta con este hábito.

“Zacatecas es una ciudad que tiene mucha cultura y sus habitantes leen bastante. Comparado con otras ciudades importantes, yo creo que Zacatecas está en un muy buen nivel de lectura”, aseguró.

Para finalizar, hizo un llamado a la ciudadanía para que incluyan los libros en sus compras habituales, “abrir un libro es abrir una puerta a mundos infinitos. Hay mucha gente que dice: ‘Es que yo ni leo, es que a mí no me gusta leer’. Es porque no han encontrado algo que los atrape. Los invito a que viajen de esta manera”.