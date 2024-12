Mi Jardín de Flores

Movimiento Ciudadano y el Narco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Él estaba trabajando como suplente en una clínica del IMSS. El día 29 me llamó para decirme que iría a Aguascalientes antes de regresar a Zacatecas. Desde entonces, no sé nada de él. Desde entonces, hemos recorrido diversos municipios en Zacatecas, además de estados como San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Durango; casi no duermo, siempre lo tengo en mis pensamientos. Es muy difícil, pero trato de controlarme’: Patricia Reveles Ávila (Madre Buscadora).

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 28 de Diciembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Y Volvieron a Ganar las Calles

“NUEVAMENTE EL colectivo ‘Sangre de mi Sangre’ -inicia la plática de este sábado, doña Petra- se manifestó en contra de la ineptitud y valemadrismo con que la administración de ‘El Holgazán’ Monreal gobierna Zacatecas y no lleva a cabo acciones que lleven a localizar a los desaparecidos, por lo que la angustia y el coraje se mezclan en su humanidad y las hace gritar:

‘¡NO SOMOS una, no somos cien, pinche gobierno cuéntanos bien!’, pero ellas si tienen la cifra: 3,843 son las personas desaparecidas en Zacatecas y Fresnillo posee el nada honroso primer lugar con 937 reportes.

“ES LA doña Patricia Reveles Ávila, una de las madres buscadoras la que declara para nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘MI HIJO desapareció el 30 de agosto de 2022, cuando regresaba de su trabajo en Loreto, Zacatecas.

‘ÉL ESTABA trabajando como suplente en una clínica del IMSS; el día 29 me llamó para decirme que iría a Aguascalientes antes de regresar a Zacatecas. Desde entonces no sé nada de él.

LA DOÑA revela que por su cuenta y riesgo comenzó a buscar a su hijo, pero luego se unió al colectivo ‘Sangre de mi Sangre’, dándonos a la tarea de buscar a nuestros hijos en municipios de Zacatecas y en los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes y Durango.

‘CASI NO duermo, siempre lo tengo en mi pensamiento; es muy difícil, pero trato de controlarme’; su máxima ilusión es encontrarlo con vida, y entre lágrimas abunda: ‘Lo amo, lo extraño, deseo tenerlo entre mis brazos: aún tengo fe, la esperanza se pierde al último, no debemos rendirnos’.

-CONMOVEDOR, CUÁNTO sufrimiento de esas admirables mujeres y don David que no da un paso con su gente para localizar a los desaparecidos, ¡qué hombre tan deshumanizado!, jamás imaginé este ruin comportamiento con la gente que lo llevó al poder-.

Y Siguen las Desapariciones…

“ES CIERTO que a David le vale una y dos con sal el que la gente siga desapareciendo, tal parece que su única preocupación es construir el segundo piso no de la 4T, si no de su pinchurriento segundo piso del bulevar, obra que a decir del alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, es ‘EL ROBO DEL SIGLO’.

“HOY SÁBADO 28 nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor a servicio de la ciudadanía, publica las Cédulas de Búsqueda de:

“YANET ALEJANDRA VELÁZQUEZ ESCOBEDO de 27 años, desaparecida forzadamente en Trancoso, Zacatecas, desde el 18 de noviembre del presente año y,

“ALICIA HERNÁNDEZ ARELLANO de 52 años, desaparecida forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 26 de diciembre de 2024”.

Don Roberto Tiene Toda la Razón

“HOY SÁBADO 28 nuestro Diario Página 24 Zacatecas, da la voz de alerta: en Coalcomán, Michoacán, gobierna el CJNG; es tanto el descaro que, para Navidad, la alcaldesa de ese lugar, la Anabel Ávila Castrejón, escribió un cartel en agradecimiento a ‘El Mencho’, que regaló juguetes a los niños de aquel municipio, dice:

LOS NIÑOS DE COALCOMÁN

AGRADECEMOS AL

SR. NEMESIO OSEGUERA Y

A SUS HIJOS 2 Y 3, DELTA 1

POR SU NOBLE GESTO

GRACIAS POR SUS REGALOS

“Y ES QUE a la alcaldesa la impuso ‘El Mencho’, como ustedes habrán leído -subraya doña Petra-, la elección para presidente municipal, la ganó el Rafael Saucedo Santana del PRD, sin embargo no se presentó a recibir su constancia de mayoría, porque el CJNG lo amenazó de muerte, por lo que la Anabel Ávila, de Movimiento Ciudadano, que ocupó el segundo lugar, asumió la alcaldía.

“LA ANABEL tiene dos hermanas: la Mónica y la Alma, que también operan para el cártel de las cuatro letras, aunque actualmente estás presas.

“Y VIENE a mi memoria que en Pánuco, Zacatecas, el Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, alcalde de ese municipio anda prófugo de la ley y la justicia, también es de Movimiento Ciudadano.

“COMO TAMBIÉN es de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco a quienes periodistas como el Ricardo Ravelo y la Anabel Hernández, acusan de tener complicidad con ‘El Mencho’.

“CUÁNTA RAZÓN tiene don Roberto: son muchos los gobiernos y las autoridades que están metidos en el narco”.

Como Trompos Chilladores….

-MUY ACTIVOS andan el joven diputado federal, Ulises Mejía Haro y la senadora doña Verónica Díaz Robles; no es para menos, pues están en busca de ser candidatos a la gubernatura de Zacatecas, como también la busca el joven Saúl Monreal, ¿quién creen ustedes que sea el candidato de nuestro partido a gobernador?-.

“YO CREO, madre Teresa, que el Ulises”.

“YO CREO -tercia don Roberto- que Verónica Díaz, aunque debe de romper con los Monreal, que le hacen mucho daño porque están muy quemados.

“DAVID NO trae nada a favor, pues gobernó Fresnillo, como canta: ‘feo con f de foco fundido, además de que nadie quiere saber nada de los Monreal, corruptos hasta la médula”.

-HE OÍDO que el joven Ulises tiene muchos adeptos y que los hermanos Monreal no lo quieren, ¿por qué?-.

-ES UNA historia muy larga: en 1998 la candidata natural del PRD, para gobernar Zacatecas era Amalia García Medina, mientras que Ricardo Monreal Ávila del PRI quería la candidatura de su partido para gobernar el estado; en ese entonces, el presidente nacional del PRD era Andrés Manuel López Obrador, quien se dio cuenta de que Ricardo tenía mayor aceptación que Amalia García, juntó a ambos y llegaron a un acuerdo: ‘Vas tú Ricardo y después Amalia’.

RICARDO INTENTÓ no cumplir el acuerdo, pues él tenía a su delfín: Tomás Torres Mercado, pero por más que quiso, Ricardo debió doblegarse y aceptar lo acordado: va Amalia y derrota al candidato del PRI: Eulogio Bonilla.

RICARDO, DOLIDO por no poder imponer a Tomás Torres, se pasó seis años poniendo piedras en el camino a Amalia que, no obstante, hizo un buen gobierno; luego viene la sucesión y ahí Ricardo metió a David, pero no cuajó y declinó a favor de Miguel Alonso; Amalia apoya a Toño Mejía Haro -padre de Ulises- y Ricardo Monreal se lanza con todo contra Toño y Miguel Alonso arrolla.

PASA EL tiempo y Ulises, un chavo muy trabajador, preparado y honesto gana la alcaldía de Zacatecas y va de nuez: los Monreal a ponerle piedras, pero Ulises salió adelante, luego se registra y los Monreal vuelven a ponerle piedras para inhabilitarlo, pero Ulises les vuelve a ganar, o sea: no han podido con él-.

-PUES NI podrán porque por ahí me enteré de que la Dra. Sheinbaum, tiene buenas referencias del joven Ulises y fue factor para que no lo rehabilitaran, ya como candidato hizo muy buena campaña a pesar de que en las boletas no aparecía su nombre y aun así ganó, yo sí le veo pasta de gobernador.

-ES BUEN chavo el Ulises, es entrón y no raja, pero Vero tiene lo suyo-.

-Y LO NO suyo: los Monreal son una lacra-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.