Lo Agrio del Partido Naranja

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Gobernar es decidir y nada más. Tomar decisiones acerca de los problemas cuasi infinitos de un país y los recursos siempre limitados. En términos generales, no es que al gobierno de un municipio o un país no le importe un problema público, sino que al jalar la cobija para un lado se descobija otro. Los economistas llaman a este fenómeno de la cobija el costo de oportunidad. Dado que no tenemos dinero infinito, invertir recursos en cambiar las escaleras del Metro implica no destinar esos fondos a otros problemas. Ahí́ radica la médula de gobernar. ¿Qué importa más o qué es más urgente? Podemos meterle anécdotas y también cifras, y de todos modos será́ complicado llegar a un acuerdo sobre dónde poner nuestras fichas y qué cosas dejamos descobijadas al hacerlo’: José Antonio Sánchez Zetina.