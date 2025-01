Nada Hace Este Gobierno Para Atraer más Turistas”

Se Necesita Incentivar al Turismo Para que Venga: Jorge Luis

Por Miguel Alvarado Valle

Con 33 años dedicados al oficio de aseador de calzado (bolero) en Zacatecas, Jorge Luis es un ejemplo de tradición y perseverancia en una actividad que, aunque indispensable, enfrenta desafíos cada vez mayores.

Durante la temporada decembrina, Jorge quien se instala a un costado del Jardín Independencia, notó una baja afluencia de clientes, especialmente de personas foráneas, comparada con años anteriores.

“Este diciembre estuvo flojo.Muy poca gente de afuera.El año pasado estuvo mejor que este diciembre”, comenta con un tono melancólico sobre los cambios en el comportamiento del mercado local.

Asimismo señaló que la demanda de sus servicios es altamente variable, dependiendo de los días de la semana y las circunstancias económicas de los clientes, “no se sabe si va a estar bueno o malo, pero sí, granea.Algo cae, pero no como antes”, explicó.

Por otro lado, mencionó que su incursión a este oficio fue por casualidad, pero rápidamente se convirtió en una pasión, “empecé porque un hermano me invitó a trabajar los sábados y domingos.Me gustó el oficio y hasta la fecha aquí estoy”, dice a Página 24 Zacatecas.

Sin embargo, Jorge recordó con pesar algunas experiencias negativas, como el robo de calzado, “De repente se han dado casos de que he dejado los zapatos sueltos secándose y me los han robado, cuando volteo, ya no hay nada.En 33 años, me han robado unos cuatro o cinco pares.Es lo malo que me ha pasado”, lamentó.

A pesar de las dificultades actuales, Jorge Luis mantiene una actitud optimista hacia el futuro, “Espero que sea un año mejor, no solo aquí en la bolería, sino a nivel general.Que venga más gente, que haya más visitas”, dice con esperanza.

Finalmente sugiere que tanto el gobierno estatal como las autoridades municipales podrían implementar estrategias, como promociones o actividades, para incentivar la visita de más personas a la zona y mejorar las ventas de todos los comerciantes.