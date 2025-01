“Nos va a ir muy Bien Porque hay Unidad con el Pueblo de México”

Y Para Hace más Grande Nuestra Hermosa Patria: Presidenta Sheinbaum

En un video publicado en sus redes sociales este martes, la jefa del Ejecutivo Federal deseó un feliz Año Nuevo a todos los mexicanos y mexicanas: “Les deseamos a todos y a todas todo lo mejor para 2025 y ¡Que viva México!”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en 2025 a México le irá muy bien gracias a que hay unidad con el pueblo y refrendó su compromiso de continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública.

“Quiero desearles a todos y a todas un feliz año, que la pasen el día de hoy con la familia, con los amigos y todo lo mejor para el 2025. Nos va a ir muy bien, lo sé, porque hay unidad en el pueblo de México, con el pueblo de México y que sepan, que de mi parte, siempre vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente, para seguir transformando y para hacer todavía más grande a nuestra hermosa patria”, destacó.

Recordó que el 2024 fue un año grandioso para el país, ya que el expresidente Andrés Manuel López Obrador cerró un ciclo en el que transformó junto al pueblo de México la vida pública y, además, porque el pasado 2 de junio, casi 36 millones de mexicanos y mexicanos decidieron dar continuidad de la Cuarta Transformación y con ello la llegada de la primera mujer presidenta.

“Y como lo he dicho en muchas ocasiones, no llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas. Hoy cerramos el 2024, es un momento de reflexión, de pensar lo que ocurrió este año en términos personales, familiares y para nuestro país. Quiero agradecerles a todos y a todas el apoyo que hemos tenido y decirles que vamos a seguir el camino de la transformación, que no hay marcha atrás”, agregó.

Recordó que 2025 será un buen año, ya que el 1 de junio será la elección popular de cargos del Poder Judicial donde el pueblo elegirá a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Somos quizá el único país en el mundo que de manera democrática va a elegir al Poder Judicial, y eso es algo muy bueno para nuestro país. Es parte de esta transformación profunda y de la vida democrática que estamos viviendo”, enfatizó.

La jefa del Ejecutivo Federal cerró el 2024 sembrando en el Jardín Nezahualcóyotl de Palacio Nacional un árbol Abies religiosa, una conífera nativa de los bosques del centro y sur del país.