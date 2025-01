Información Sobre Producción de Fentanilo de The New York Times no es Creíble: Sheinbaum

“El Modelo del Humanismo Mexicano Funciona” Es el principal socio comercial de los Estados Unidos, la economía más grande del mundo. En noviembre 2024 se registró el nivel más alto en empleo formal con 22 millones 238 mil 329 empleos. México cerró el año con el salario medio más alto en la historia del país con 17 mil 867 pesos; la tasa de desempleo es de 2.5 por ciento. Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo presentó los principales indicadores económicos de México al cierre del 2024, en el cual el país registró cifras récord en distintos ámbitos, por lo que se mantiene como la doceava economía del mundo; lo que demuestra que el Humanismo Mexicano funciona. “Seguimos siendo la doceava economía del mundo, pasamos de la 15 al 12. Estamos por encima de España, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, Países Bajos, Turquía, Arabia Saudita y Suiza. Algunos de los indicadores, para los pesimistas de la oposición”, puntualizó. Destacó que, la variación del tipo de cambio hasta el último día del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó una apreciación del peso del +3.3 por ciento, un récord histórico. Mientras que, al 31 de diciembre de 2024, el tipo de cambio respecto al dólar estadounidense fue de 20.84 pesos, lo cual muestra una depreciación producto de la incertidumbre en Estados Unidos y las variaciones de las tasas de la FED; lo que se entre en un periodo de estabilización una vez que el presidente electo Donald Trump tome el cargo. Además, de que el peso mexicano está entre las monedas que menos depreciación tuvo, sólo por debajo del peso colombiano, la rupia india, el sol peruano y el rublo ruso. La jefa del Ejecutivo Nacional celebró que durante el 2024 el empleo formal en el país presentó su nivel más alto hasta noviembre con 22 millones 238 mil 329 empleos y explicó que en diciembre disminuyó el indicador, como normalmente sucede en esa época del año, por lo que se trabaja al respecto. Asimismo, destacó que el año 2024 se cerró con el salario medio más alto en la historia del país con 17 mil 867 pesos. Mientras que el salario mínimo incrementó 135 por ciento en su poder adquisitivo respecto a 2018, año en el que se encontró en el nivel más bajo de América Latina y El Caribe. “Brasil es hoy el país con menor salario mínimo; después, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala; y después, arriba de nosotros, Ecuador, Uruguay, Chile, Honduras, Panamá y Costa Rica. Pero México pasó del último lugar a por encima del nivel medio, y vamos a seguir aumentando el salario mínimo, como saben, hasta poder alcanzar 2.5 canastas básicas”, destacó. Informó que la tasa de desempleo en México es de 2.5 por ciento, equivalente a Japón y superando a países como España que es del 11.21 por ciento y a Estados Unidos con 4.2 por ciento; por lo que destacó que solo Corea del Sur, en términos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene una menor tasa de desempleo con 2.3 por ciento. Sobre los ingresos tributarios, destacó que al 31 de diciembre de 2024, se registró un récord histórico con más de 400 mil millones de pesos (mdp) adicionales al 2023. Además de que la deuda pública del país es más baja que la de otros países como Corea del Sur, Australia, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Recordó que hay récord en Inversión Extranjera Directa (IED), ya que está en su máximo histórico con 34 mil 313 millones de dólares, aunado a que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos; se tienen reservas internacionales del Banco de México a niveles récord; la inflación anual fue del 4.55 por ciento en noviembre; el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre cerró en 1.6 por ciento, por encima de Corea del Sur, Francia, Bélgica, Italia, Austria y Alemania.