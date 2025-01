Panaderos Aseguran que Están Sosteniendo los Precios de 2024

A Pesar de que los Costos de Insumos han Subido Hasta 40%: Óscar Rivera

Por Miguel Alvarado Valle

Los panaderos zacatecanos han decidido mantener el precio de la tradicional rosca de Reyes, el bolillo y el pan de dulce durante este inicio de 2025, a pesar de los incrementos de hasta 40% en los costos de insumos básicos como azúcar y harina en los últimos dos años, asegura Óscar Rivera, presidente de la Asociación de Panaderos de Zacatecas.

El líder de los panaderos, aseguró a Página 24 Zacatecas, que esta decisión fue tomada en una reunión realizada a mediados de diciembre de 2024.

“Entendemos que la economía no está en su mejor momento, y no queremos afectar a los consumidores. Aunque las materias primas siguen subiendo, decidimos no aumentar los precios para estas fechas”, reiteró.

Sin embargo, los panaderos no descartan futuros ajustes si persiste el alza en los costos, ya que, Meza Rivera explicó que insumos como el azúcar, fundamental para la elaboración del pan y las roscas, han experimentado incrementos significativos, lo que ha complicado la operación del sector, “Por ahora, no habrá incremento, pero si esta tendencia continúa, tendremos que analizarlo muy seriamente en los próximos meses”, agregó.

En la panificadora Santa Cruz, ubicada en el Centro Histórico de Zacatecas, también han decidido mantener los precios estables.

Magda García, auxiliar administrativa del negocio, mencionó que, aunque las ventas no han sido excepcionales, han sido constantes.

“Llevamos dos años sin subir el precio de las roscas. Aunque la economía está complicada, confiamos en que los días previos al Día de Reyes nos permitan igualar las ventas del año pasado”, comentó.

Señaló que LA panificadora ofrece una variedad de roscas, desde las tradicionales hasta las rellenas con sabores como zarzamora, cajeta y avellana.

En este sentido precisó que los precios van desde 175 hasta 410 pesos, dependiendo del tamaño y tipo.

Magda García explicó que los días 5 y 6 de enero son los más importantes para la venta de roscas, con una mayor afluencia el día previo a Reyes, “Es curioso, pero siempre vendemos más el día 5. Esperamos que este año no sea la excepción y podamos mantenernos a flote”, añadió.

Asimismo indicó que para maximizar las ventas de roscas, los panaderos han optado por reducir temporalmente la producción de pan convencional en estos días festivos, esta estrategia busca enfocar los recursos en la elaboración de roscas sin generar excedentes de otros productos.

Finalmente enfatizó “estamos apostando por mantener los precios y la calidad, pero si los costos siguen subiendo, será difícil sostener esta estrategia a largo plazo”.