Mi Jardín de Flores

David Está Acabando con Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas se consolidó como el único estado con una reducción progresiva y sostenida de la delincuencia, marcando un ejemplo para la nación’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Martes 7 de enero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Llegó de Estados Unidos y lo Asesinaron en Carretera

SE LO DIJERON: “No vayas a Zacatecas, está muy peligroso, las carreteras tienen dos graves problemas, están infestadas de narcos y tienen más cráteres que la luna, la gente muere a balazos o en volcadura.

“PERO JESÚS Macías Delgado de 61 años -continúa don Roberto-, les contestó que ya estaba decidido: iría a Villanueva con su esposa y uno de sus hijos y emprendieron el largo Viaje: Illinois-Villanueva, Zacatecas.

“EL VIAJE transcurrió sin novedad: ‘Mira -le dijo a su esposa- hay mucha vigilancia’, y llegaron al terruño felices: ‘la sangre y la tierra llaman’, diría abrazando a su señora madre y hermanos.

“JESÚS DECIDIÓ regalarle a su mamá una estufa y con ella, hijo, esposa agarró carretera rumbo a Guadalajara para comprarla … no habían dejado atrás territorio zacatecano, cuando en un ‘narco-retén les marcaron el alto… Jesús aceleró y los ‘delincuentes’ le dispararon hiriéndolo.

“EL ZACATECANO, nacionalizado estadounidense, fue trasladado al hospital rural 51 de Villanueva, pero cuando llegó Jesús ya había muerto; hoy, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas se lava las manos y dice que a Jesús lo mataron en San José de Huacasco, Jalisco, pero que en buena onda van a colaborar para dar con los responsables.

“INDEPENDIENTEMENTE DE todo, quedó claro que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, no informa a los medios de comunicación de los crímenes que suceden en el estado.

-NO POR nada, pero yo nomás de verlo -toma la palabra doña Petra-, me dije: el fiscal francés se me hace muy ojón pa’paloma, estábamos mejor con ‘El Pelón’ Pancho Murillo Ruiseco que, cuando menos, no ocultaba los hechos y siempre daba la cara-.

Y los Asesinatos no Paran en ‘El Año del Bienestar’

EN VILLANUEVA, los asesinatos no paran, pobladores de la comunidad ‘El Visitador’, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que fue secuestrado, torturado y ejecutado con el tiro de gracia (un balazo en la cabeza), por lo que arrojaron su cadáver en aquella localidad, ayer lunes al filo de las 7:00 de la mañana. Obviamente, no hay detenidos.

Las Desapariciones Forzadas Continúan

HOY MARTES 7 de enero, nuestro Diario Página 24 Zacatecas continuando con su loable labor social a favor de los zacatecanos, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

MARÍA JOSÉ MAURICIO CUEVAS de 24 años, desaparecida forzadamente en Trancoso, Zacatecas, el 4 de enero de 2025, y

BELÉN ELIZABETH BUGARÍN RIVERA de 29 años, privada ilegalmente de su libertad por violentos delincuentes armados en Tlaltenango, Zacatecas, desde el 21 de diciembre de 2024.

No se Vayan a Reír

“¡DAVID MONREAL se pasa de mamón!”.

-¿AHORA QUÉ hizo?-.

-¡QUÉ NO hizo! El ranchero pajón, no se cansa de decir pendejada y media, hoy resulta que ‘Zacatecas se consolidó como el único estado con una reducción progresiva y sostenida de la delincuencia, marcando un ejemplo para la nación’, jajaja…

-¿ASÍ LO dijo?-.

-¡SÍ, ASÍ textual!-.

-¡ESTÁ PEDORRO! Si en este, que según David es ‘El Año del Bienestar, hasta ayer 6 de enero sólo en Villanueva, tierra de Antonio Aguilar, se han cometido ocho asesinatos, ¿somos ejemplo nacional? ¡Que no se la jale!

-AL PASO que vamos, don David Monreal va a superar a don Alejandro Tello ‘El Rey de las Mentiras’, ¿qué gana don David que no sea el desprestigio por tanta mentira? Él ha de creer que decir mentiras es un don, cuando todo mundo sabe que la mentira es un pecado que el demonio celebra.

‘El Holgazán’ Debería Pedir Licencia y Dejar la Casa de los Perros

-AHORA SÍel Ulises Mejía Haro le puso al David una buena revolcada, en conferencia de prensa que hoy martes 7 de enero publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, lo puso como lazo de cochino-.

-SÓLO DIJO lo que piensa 80% de los zacatecanos: no quiere el segundo piso al bulevar Metropolitano, la gente prefiere seguridad, carreteras en buen estado, agua potable, salud, educación, seguridad pública e impulso al campo, el regreso del turismo, Inversión extranjera, nacional y local, etcétera, no un pinchurriento segundo para que el Consejo Internacional de Monumentos y sitios (ICOMOS) que trabaje de la mano con la UNESCO para preservar espacios, nos vaya a quitar el nombramiento de valor patrimonial como una de las 10 ciudades en México con nombramiento y una de las 300 en el mundo reconocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

“Y EL ULISES advirtió: ‘Existen antecedentes en los que ciudades como Liverpool han perdido su declaratoria de Patrimonio Mundial por proyectos de modernización quo no respetaron los lineamientos internacionales.

“¿POR QUÉ será tan terco ‘El Holgazán’?, debe tomar en cuenta lo que dice ‘el pueblo sabio -como bien lo dice ‘cabecita de algodón’, que echó abajo el aeropuerto de Texcoco para rescatar el lago y ahora véanlo, ha comenzado a resurgir y el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) lo acaban de reconocer como uno de los aeropuertos más bellos del mundo en el Prix Versalles, al recibir el premio en la categoría Selección Mundial, durante una ceremonia realizada el pasado 2 de diciembre en la sede de la Unesco en París, Francia”.

“SI SE LLEGA a hacer ese pinchurriento y costoso proyecto, David y todo lo que huele a Monreal Ávila, pasarán al basurero de la historia”.

Ni con don Alejandro Tello se Perdieron Tantos Empleos

¡AY, DIOS de mi Vida! Don David está desmantelando todo el estado, ahora es el IMSS el que nos alerta de que este gobierno anda muy mal, peor de lo que pensábamos:

‘EN 2024, ZACATECAS PERDIÓ 5,467 EMPLEOS FORMALES’, ¿se imaginan más de cinco mil familias sin el sustento de los padres de familia? No es justo lo que este mal gobierno le está haciendo al pueblo, ni con don Alejandro estábamos tan mal.

“ESE SEÑOR, don Rodrigo Castañeda Miranda, que cobra como si fuera Secretario de Economía, es un fraude.

“NO ES posible tanto fracaso: la violencia y la inseguridad a todo lo que da, el campo devastado, las carreteras pésimas, el desempleo en aumento, no hay inversiones, el turismo no levanta, ¿qué vamos a hacer?

-UNA CADENA de oración, madre Teresa, para que mi Padre Dios tiente el corazón de ‘El Holgazán’ y presente su licencia y se vaya de Palacio de Gobierno, porque de lo contrario hasta el Cerro de la Bufa va a desaparecer el David-.

-NO LE dé ideas, doña Petra, porque David es capaz de vender el cerro como si fueran puras piedras y vender la superficie para construir un supermercado, le encanta el billete, no tiene abuela, pero si la tuviera, ya la hubiera vendido, de ese tamaño es ‘El Holgazán’-.

“¡CRISTO NOS libre!”

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.