Mi Jardín de Flores

Nos Engañó al Prometer Acabar con la Corrupción y la impunidad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas necesita gente preparada para los cambios, para leer la circunstancia, yo siento que a Zacatecas le está fallando la clase política local, incluyendo en el juicio crítico a la clase opositora’: José Luis ‘El Oso’ Medina Lizalde.

Chalchihuites, Zac.- Miércoles 8 de enero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

‘El Oso’ Medina fue Benévolo con el David

“A VER, don Roberto, contésteme esta pregunta: ¿por qué su ídolo ‘El Oso’ Medina fue tan benévolo al criticar las tonterías que el David Monreal lleva a cabo una tras otra: Zacatecas perdió en tan sólo un año más de 5,400 empleos y su ídolo si acaso le dio un rasponcito?”.

-¿SE LE hace?-.

-LA VERDAD, sí, como que ‘El Oso’ ha perdido enjundia, era como para que lo quemara en leña verde, por tanta pendejada que el David Monreal está haciendo, ya hasta ‘El Monris’ anda sacado de onda por tanta estupidez de su querido hermano: la inseguridad y violencia persisten, no obstante de que ‘El Holgazán’ solito se echa porras a lo tarugo, diciendo que ‘Zacatecas es ejemplo nacional en seguridad’, no rebuzna porque Dios es Grande, pero el David, como dice la Xóchitl Gálvez, está bien güey-.

-ACOGIÓ EN su gabinete a mucho ‘cascajo’, como el tal Rodrigo Castañeda Miranda que cobra como propietario de la Secretaria de Economía y nomás no la levanta en Zacatecas, por lo que le gente se pregunta:’¿qué le habrá dado, para soportarlo por tanto tiempo?, ya varias marchantas hasta dudan de su hombría, pero yo les digo que el David es machito y que no es por ahí la cosa, ‘entonces por qué no lo corre si el Rodrigo no da una buena y tiene a Zacatecas hundido en la pobreza?

“ME CAEN hasta mal y les contesto: ‘pregúntenle a él, no a mí’, pero luego me reviran diciendo que ‘yo promoví el voto a su favor y les decía que el David iba por los corruptos para acabar con la impunidad, como él lo prometió en campaña, y pues ya con eso me desarman, porque sí le creí.

“Y AHORA resulta que ‘El RaTello’ sigue libre con todo y que fue el propio David quien acusó que la Nariz más grande de Zacatecas y la región de haberse robado 2,900 millones de pesos, ¿entonces es falsa la acusación, o el David es cómplice?

“¿QUÉ PASÓ con el Benjamín Medrano Quezada, acusado por el propio gobierno del David de haber defraudado al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, 60 millones 100 mil pesos y no ha sido detenido a pesar de que tiene en su contra una orden de aprehensión por el multimillonario robo?

“Y POR qué no ha detenido a sus “compadres o amigos del alma”, el Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe y a su esposa la María de Jesús Solís Gamboa, acusados por el entonces fiscal general del Estado de Zacatecas, el Francisco José Murillo Ruiseco de haber asesinado a balazos al conocido y joven abogado Raúl Calderón Samaniego, por cierto primo del excandidato a la Presidencia de México y líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez?

“¿NO QUE el David Monreal iba a acabar con la corrupción y la impunidad porque sería el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas?

“NOS DEFRAUDÓ, nos engañó, se cagó en todo Zacatecas y tranquilamente lo sigue haciendo, sin que nadie le diga: ‘David, deja ya de cagarla, estás contaminando todo el estado. Si Rodrigo Castañeda no funciona, dale las gracias, como también deberías de dárselas (las gracias) al represor y golpeador de mujeres Rodrigo Reyes Mugüerza, ‘nieto del genocida y diabólico, Gustavo Díaz Ordaz; y que al Le Roy Barragán Ocampo que lo ponga en un puesto en donde se sienta a gusto y de todo de sí, porque como secretario de Turismo, no la hace, él mismo lo ha dicho, sólo que el David es muy terco e insiste en hacer lo que se le pega la gana porque lo domina la soberbia y la ambición.

“TANTO QUE el David criticó a Miguel Alonso por la lujosa y millonaria remodelación de Casa de Gobierno y ahora él es el que la disfruta a plenitud con todo y su prole, con todos los gastos a cuenta del erario, me dicen que hasta los condones los carga a gobierno del estado”.

-NO EXAGERE, doña Petra-.

-NO EXAGERO, madre Teresa, aquí en Chalchihuites todo se sabe, mis marchantas y compañeros locatarios todo oyen y todo dicen, viene gente de la capital del estado a echarse unos tacos al mercado municipal y todo platica, por eso me entero de muchísimas cosas.

¿Será Cierto que Disminuyeron los Feminicidios?

“LA SEÑORITA licenciada, Emilia Pesci, activista defensora de los derechos de niñas y mujeres, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó que el 2024 cerró con 7 feminicidios, disminuyendo 5, pues el 2024 fueron 12.

SIN EMBARGO, la activista tiene sus dudas porque no cree que los asesinatos de mujeres estén “bien clasificados”.

-Y RAZÓN no le falta porque la Fiscalía no ahonda en sus investigaciones y clasifica los feminicidios como homicidios; lo que si no tiene vuelta de hoja es la violencia familiar, pues de enero a noviembre de 2024 la cifra rebasó los 3,600 casos, registrados en 2023-.

-ES EXCELENTE la labor que hace la licenciada Pesci, digna de reconocimiento por la sociedad civil, desde aquí le mando un fuerte abrazo.

Continúa Latente la Percepción de Inseguridad

“JAVIER TORRES, asesor turístico en el Centro Histórico, en entrevista publicada hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, advierte de la necesidad de innovar y diversificar los productos turísticos porque ‘seguimos ofreciendo los mismos lugares: el Centro Histórico, el cerro de la Bufa, el teleférico y la mina el Encanto, lo que disminuye el interés de los turistas, por lo que necesitamos reestructurar y proponer nuevas experiencias que generen más atractivos.

“JAVIER, ADEMÁS, mostró su preocupación por la inseguridad la cual no deja de alarmar a visitantes: ‘Platiqué con una familia del norte que decidió venir, pero otra familia que iba a acompañarlos desistió visitar Zacatecas por temor a la Inseguridad’, dijo el asesor turístico.

“EL ASESINATO del migrante Jesús Macías Delgado, en carretera de Villanueva, por narcotraficantes que montaron un retén en el cual no se quiso parar y lo mataron a balazos, es un pedo muy grande pues Jesús Macías era nacionalizado estadounidense y sus familiares de Illinois pidieron el apoyo del presidente Joe Biden y del presidente electo Donald Trump, para que su sacrificio no quede impune.

“SI DE por sí ‘El Pelos de Elote’ ya nos amenazó con invadir México para combatir el narco acusándolos de terroristas, hoy que mataron a balazos a un estadounidense, le sobrarán pretextos para violar nuestra soberanía, pero esto sucede porque el David no ha podido combatir con éxito a esa plaga criminal que son los narcotraficantes, ya ven que en plena Navidad, el narco acribilló a balazos a Pancho Bañuelos Márquez, subsecretario subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo Zacatecas, y uno de los miembros del Gabinete más valiosos del gobierno del David Monreal, pero éste ni siquiera dijo ‘esta boca es mía’, calló como momia”.

-NO TARDAN en hacer pública otra invitación del Gobierno de Estados Unidos a sus connacionales de no visitar Zacatecas, por la maldita inseguridad que padecemos-.

-DESGRACIADAMENTE CONTINUARÁN las recomendaciones de no visitar Zacatecas.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.