Mi Jardín de Flores

David Monreal Como Xóchitl Gálvez

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Sólo con el esfuerzo conjunto y el trabajo interinstitucional podremos obtener más y mejores resultados; cuenten con el estado de Aguascalientes para reforzar la seguridad y lograr que en la región prevalezca la paz y el estado de derecho, ya que eso es determinante para consolidar el desarrollo económico y social de nuestros estados.: María Teresa Jiménez Esquivel (Gobernadora de Aguascalientes)

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 9 de enero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Vaya Recibimiento: Dos Asesinatos, Cinco Secuestros

-UNA TRAS otra del David Monreal: Quiso lucirse ante sus homólogos y quedó deslucido, ¡Juarjuarjuar! -A VER, explíquenos, doña Petra, no se cuente el chiste sola-.

-ES QUE me ganó la risa, madre Teresa, el David quiso lucirse ante la Tere Jimenez Esquivel y la Indira Vizcaíno Silva, gobernadoras de Aguascalientes y Colima respectivamente, además del gobernador de Jalisco el Pablo Lemus Navarro y el Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit, fi scales, jefes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, por lo que organizó una ‘Reunión de Autoridades de los tres órdenes de Gobierno de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y, por supuesto, Zacatecas.

¿Y QUÉ creen que dijo ‘El Holgazán?”.

-YA ME imagino, se atascó de gloria, ¿no?-.

-SÍ ASÍ fue; ‘El Holgazán’, según el boletín de prensa de Gobierno del Estado, ‘remarcó que 2024 fue un año de desafíos para el estado de Zacatecas y el país, pero, también, permitió demostrar la fortaleza y el temple de nuestra gente, de tal forma que, hoy, a tres años (cuatro meses) de su administración, se ha avanzado signifi cativamente en el saneamiento de las fi nanzas públicas y en el tema más sentido para la población, que es la seguridad.

ACOMPAÑADO por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, y por el General Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública -continúa el boletín de prensa-, recordó que, en estos tres años, se logró reducir en 75% el índice de homicidios dolosos, gracias a la colaboración del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Policías Municipales, así como de las fi scalías generales de Justicia del Estado y de la República (sic).

¿CÓMO VEN a este mentiroso?: ‘reducción de 75% de asesinatos’, ¡juarjuarjuar..! ¿No es de dar risa?”.

-PERDÓN, doña Petra, pero a mí no me da risa, me molesta el engaño, la simplicidad, el triunfalismo, además de que la mentira es pecado doble cuando se engaña al pueblo-.

-TIENE razón, madre Teresa, pero me acuerdo de la Xóchitl y me da risa, porque el David y ella son igual de mamones e ignorantes. Deje continúo con las barrabasadas que dijo el David:

ESTA HISTÓRICA reunión, añadió el Gobernador David Monreal, está apegada al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que todas y todos vayamos en pos de la construcción de la paz, con el compromiso fi rme de trabajar coordinadamente en apego a la Estrategia Nacional de Seguridad, al fortalecimiento de las instituciones públicas y a la seguridad de las personas.

SIN DUDA, falta mucho por hacer. La paz no es un destino, es un camino que debemos recorrer. Hay que abrazar la coordinación regional, somos entidades hermanas y trabajar por la gente debe estar por encima de las fronteras geográficas Hoy, con esperanza, se espera que de esta reunión surjan nuevos acuerdos para el anhelo de pacifi cación de nuestra patria’.

JUARJUARJUAR… ¡David Churchill!, ¡juarjuarjuar!-.

SE LE olvidó al David que él acusaba que los muertitos cerca de nuestras fronteras los gobiernos vecinos nos los echaban en nuestro territorio, sí lo recuerdan ¿verdad? Y hoy el hombre se puso traje de estadista, jajaja… ¡no tiene pizca de vergüenza!

-PERO como usted dice -interviene don Roberto- David quedó en ridículo, pues ayer miércoles se cometieron dos asesinatos y cinco secuestros, ya me imagino lo que dijeron los gobernadores y gobernadoras… quedó en ridículo.

PORQUE además uno de los asesinatos sucedió en el municipio sede de la Reunión, que en lo que va del año ocupa el primer lugar en asesinatos.

Y la otra ejecución sucedió en su tierra, Fresnillo, donde además secuestraron a cinco personas, mientras que en los estados participantes en la susodicha Reunión, Aguascalientes y Colima tuvieron cero asesinatos; Nayarit uno y Jalisco 4, entonces el que se lleva el primer lugar es Jalisco, seguido por Zacatecas (2 ejecuciones)

-ES CORRECTO, don Roberto, pero no olvide usted que Jalisco tiene alrededor de 8 millones 348 mil 151 habitantes, según información del INEGI, mientras que Zacatecas cuenta con un millón 622 mil 138 habitantes, entonces, per cápita. Zacatecas es mucho más peligroso que Jalisco. ¿De qué 75% presume don David?-.

-POR ESO me da risa -dice doña Petrael David y la Xóchitl Gálvez son mamones por naturaleza, ¡juarjuarjuar!

-PUES A mi me molestan esas jaladas de David, porque no nada más son los asesinatos y secuestros, sino la descarada distribución de droga en todo el estado y su consumo, además de las extorsiones y las desapariciones forzadas que continúan: .

CÉSAR ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ de 24 años, desapareció forzadamente en Tlaltenango, :Zacatecas, desde octubre de 2024 y desde entonces su familia está desconsolada.

TAMBIÉN FRANCISCO GALLEGOS HERNANDEZ de 59 años, desapareci ó forzadamente en Malpaso, Villanueva, Zacatecas, el 8 de enero de este año y ni rastros tiene su familia de él.

COMO me gustaría que se diera una vuelta por Zacatecas, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, .El Batman.

bien puede limpiar este gobierno con su Operación Enjambre, ¿cuantas autoridades creen ustedes que estén metidas en el narco?..

-¡UFFF, ni me haga hablar, pero para comenzar, por ahí andan algunos alcaldes de Movimiento Ciudadano!-.

-BUENO, yo me voy.

Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.