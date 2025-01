Alcalde de Sombrerete Revela Complicidad, en los Casos de Corrupción de su Antecesor

Fueron 6 Años de Saqueo de Alan Murillo: Ramiro Hinojosa

Por Nallely de León Montellano

Ramiro Hinojosa, presidente municipal de Sombrerete, explicó que, sobre las denuncias presentadas por corruptelas detectadas de la pasada administración municipal, a cargo de Alan Murillo Murillo, hasta el momento continúa en proceso de recabar información necesaria en torno a lo encontrado durante el proceso de entrega-recepción.

Sin embargo, detalló que para poder dar paso a la siguiente etapa que implican denuncias penales y fincamiento de responsabilidades “estamos solicitando a cada dependencia, como en este caso al doctor Ricardo Olivares, secretario de Finanzas y al director de ingresos Francisco de Jesús Espino Carrillo, que nos den un informe puntual oficial de cuanto es el adeudo que tienen del Impuesto Sobre la Nómina”.

Además de lo anterior, el alcalde compartió que también se está solicitando un informe oficial al Instituto Mexicano del Seguro Social “para en base a eso, ahora si poder iniciar el procedimiento en el fincamiento de responsabilidades”.

Dijo que está tomando en cuenta las sugerencias de la Auditoría Superior del Estado, para dejar lo mediático y pasen a la acción, razón por la cual está tomando las medidas antes mencionadas. “Creo que es una responsabilidad enorme, si nos ponemos a pensar administración o la mala administración duró 6 años y no es posible que en seis años no hayan podido observar o hacer algún señalamiento algún fincamiento de responsabilidades, hay casos muy claros, un convenio con el Seguro Social desde el 2006 y nadie se había fijado que no se había ratificado y no se había hecho absolutamente nada”.

El presidente municipal de Sombrerete, reiteró que, en lo que al municipio compete, continuará con el reclutamiento de pruebas para lograr hacer las denuncias correspondientes, ya que, repitió, por parte de la ASE no ha habido fincamiento de responsabilidades en contra de funcionarios de la pasada administración.

“Prácticamente nos dejan en la indefensión, tendremos que hacer el trabajo nosotros, la legislatura también debe apretar las tuercas y también deben los diputados exigir cuentas al auditor”, concluyó.