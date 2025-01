Mi Jardín de Flores

Rodrigo, va a Meter en Problemas a David

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La Organización Ciudadanía Participativa, fue iniciado por académicos y economistas quienes la quieren hacer de arquitectos e ingenieros, pero quienes conforman dicha organización no tienen conocimiento de la movilidad, así como las necesidades de movilidad: Rodrigo Reyes Mugüerza.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 12 de enero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Rodrigo Reyes Tilda de Ignorantes a Catedráticos de la UAZ

CATEDRÁTICOS DE la UAZ, en rueda de prensa, informaron que el pasado 10 de enero presentaron el Amparo Indirecto con folio 4132522, en contra de la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano.

EN ESTA ocasión,quien llevó la voz cantante fue don Juan Francisco Valerio Quintero, connotado y muy apreciado académico jubilado de la UAZ, integrante de la Organización Civil Ciudadanía Participativa Zacatecas, quien lamentó que don David esté decidido a construir el segundo piso del bulevar como si la Ciudad Patrimonio fuera de su propiedad.

DON JUAN Francisco Valerio dejó en claro que Ciudadanía Participativa no es un movimiento político ni pretende desacreditar o incomodar a las autoridades, tampoco de una confrontación de carácter político electoral o personal, sino simplemente señalar la arbitrariedad y discrecionalidad con la cual el señor gobernador se ha conducido hasta la fecha porque con sordera ha sido incapaces de sentarse públicamente con nosotros a lo que los hemos invitado de manera reiterada, a un diálogo de expertos, a analizar un proyecto que solamente ellos conocen’, dejando en claro que don David se niega a dialogar con ellos para conocer a fondo el proyecto tan ambicioso como costoso para el pueblo, teniendo otras necesidades más apremiantes.

TAMBIÉN RECORDÓ que el municipio de Zacatecas metió un amparo y que mañana lunes se dará a conocer su resolución.

INSISTIÓ EN que la construcción de la multimillonaria obra (cuyo presupuesto inicial es por 3,652 millones de pesos) representa peligro porque a lo largo del bulevar permanece la instalación subterránea del gasoducto, lo que incrementa el riesgo de una desgracia, por lo que responsabilizaron al gobernador David Monreal de lo que pueda suceder en ese largo tramo.

FINALMENTE, el señor abogado José Manuel Hermosillo Vallarta, que asesora en lo jurídico a la organización, señaló con índice de fuego que ‘si la obra garantizase que tiene un dictamen de factibilidad o de conformidad con las leyes de la materia que la haga posible, difícilmente la podrías evitar, pero en una Ciudad Patrimonio como lo es Zacatecas, es muy difícil que se logre porque esa misma modernización mal entendida le puede generar falta de interés del turismo y de todos aquellos que visiten Zacatecas’, concluyó.

El Pedorro Gustavito Llama Ignorantes a los Catedráticos de la UAZ

-SÍ LEYERON las declaraciones marcianas de ‘Gustavito’, ¿verdad?-

-PROPIAS de un bravucón de barrio, la verdad-.

-ESTÁ en fuera de lugar el joven secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien volvió a mostrar que está muy verde para el cargo que ostenta y que le está haciendo un mal muy grande al señor gobernador, que necesita a una persona que concilie, no que riña y que insulte y sobaje a catedráticos universitarios de varias generaciones; a ver si esto no le trae graves consecuencias a don David-.

-RODRIGO -toma la palabra don Roberto-, la cagó gacho: dijo muchas pendejadas: ‘La quieren -dijo- hacer de arquitectos e ingenieros’ (pero si a esas vamos, ni él ni David tampoco son ingenieros ni arquitectos); no rebuzna porque ni para eso tiene gracia, el conocido golpeador de mujeres.

OTRA pendejada que dijo, fue que ‘desde el gobierno no se ha observado un gran descontento social por el proyecto del segundo piso al bulevar, la ultima manifestación -aseguró ‘el nieto de Díaz Ordaz’- fue de trabajadores y trabajadoras de un ayuntamiento (sic), pero nosotros no hemos observado que haya un movimiento en donde realmente el pueblo de Zacatecas esté en contra de que se mejore la movilidad en el estado y específi camente en la zona metropolitana…

-EL GUSTAVITO, además de sordo está ciego: 80% de los zacatecanos está en contra; y el quisiera que ese 80% saliera a las calles a manifestarse para tener pretexto para golpear y encarcelar gente como lo ordenó el pasado 8 de marzo con mujeres manifestantes feministas y reporteras que cubrían el evento, esa es su naturaleza-.

-ADEMÁS Gustavito es mentiroso, pues dijo que el gobierno estatal está abierto al diálogo con las organizaciones inconformes… si estas personas, incluso están en contra y pensemos totalmente diferente, los vamos a atender para explicarles nuevamente (sic) la importancia del proyecto una y otra vez, no nos vamos a cansar de explicarles el proyecto hasta que ellos se sensibilicen y entiendan la importancia del viaducto elevado.

-PUES todo indica que ya valió .chetos y que el llamado .robo del siglo. se llevará a cabo porque los dueños de Zacatecas, al menos hasta el 11 de septiembre de 2027, son los hermanos Monreal Ávila: Ricardo, David, Saul, Catalina y demás descendientes, amantes y anexas: ¡Viva el agarrón de nalgas, la corrupción y la impunidad!-.

Aguascalientes Marca la Diferencia

-¿POR QUÉ Zacatecas tiene que estar bailando con la más fea en los últimos dos gobiernos? Seguimos siendo de los estados más inseguros de todo México, en donde anida la corrupción, la impunidad, el narco, el secuestro, la extorsión y no vemos el fi nal de este largo y oscuro túnel de la incapacidad y la arbitrariedad; por la noche al termino de mis rezos, le pregunto a Diosito qué pecado tan grande hemos cometido los zacatecanos para que nos mande los peores gobernadores como El RaTello, El Holgazán y de pilón al represor Gustavito, nieto del Díaz Ordaz, cuyo espíritu anida en el cuerpo del párvulo secretario general de Gobierno-.

HOY leí, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el Marcelo Ebrard Casaub ón, secretario de Economía, estuvo en Aguascalientes, sede del Foro Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: Economía Moral y Trabajo, Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres, y reconoció la potencial económica y educativa del vecino estado: creció en más de 6% en 2024 y tiene en todo su territorio, que es muy chico, 70 universidades: le están apostando fuerte no solamente a la industrialización, sino a la educación y al campo.

EL 2024, llegaron a Aguascalientes 27 inversiones importantes y ¿saben cuál es la clave? Lo dijo la joven gobernadora: .

LOS LOGROS alcanzados por la entidad son fruto de un trabajo constante, coordinado y cercano entre la iniciativa privada, la academia, la sociedad y el gobierno estatal.

AGUASCALIENTES –continuó la Tere Jiménez- está siempre con la mirada puesta en hacer realidad un futuro en donde nuestras fortalezas económicas se traduzcabn en una mejor calidad de vida para cada persona y cada familia

MÉXICO puede contar con Aguascalientes, con el talento, compromiso y capacidad de su gente para impulsar el crecimiento nacional. Caminemos juntos hacia un futuro donde nadie se quede atrás, donde haya más oportunidades, más justicia y más progreso para todas y todos. Esa es nuestra convicción, ese es nuestro compromiso para avanzar con determinaci ón, entusiasmo y unidad. Somos el Gigante de México y siempre estaremos dispuestos a aportar nuestro talento, fuerza y entusiasmo para construir una nación más próspera y fuerte.

FÍJENSE en la calidad de gobernadora: convive con la iniciativa privada, con todas las organizaciones, clubes de servicio pero, principalmente, con el pueblo, tiene comedores en todo el estado donde van a comer comida calientes los que menos tienen, no hay desnutrición, hay micho empleo y siempre platica con los industriales y hace lo que no hacen los sindicatos: abogar por los trabajadores para tener mejores sueldos y prestaciones. Claro que no es de gratis, porque le piden algunos favores como permisos y facilidades para invertir y con eso los apoya.. ..

EL Holgazán. debería limpiarse las lagañas y ver en qué le puede copiar..

-MMMM… don David -lo dice el santo padre Amaro – es un político chicharronero-.

-CIERTO, nomás quiere que sus chicharrones truenen-.

-APROVECHA su cargo para explotar mejor sus ranchos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.