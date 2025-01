Elaboración y Venta de Quiote, un Oficio Tradicional: Eliceo

“El Dulce se Extrae del Corazón del Maguey”

Por: Miguel Alvarado Valle

Pese a la significativa presencia de clientes, Eliceo Alcaya se ha mantenido fiel a la tradición y a las raíces mexicanas con la venta del quiote, un dulce artesanal extraído del corazón del maguey y que es conocido por su sabor único y método de preparación ancestral.

Eliceo cuenta que su dedicación a la venta del quiote no es casualidad, ya que desde pequeño, creció rodeado de las prácticas de sus padres y abuelos, quienes le transmitieron el conocimiento sobre la elaboración de este dulce tradicional, “Toda mi vida me he dedicado a esto. Es una tradición que viene de familia”, explicó.

Explicó que el quiote o jiote, como también se le conoce, es el tallo comestible de la flor del maguey, cuya preparación requiere un proceso cuidadoso y respetuoso de la técnica tradicional.

Apuntó que su producto lo traen desde Querétaro, resaltando que la producción comienza con recolectar la materia prima, para después hornearlo en hornos de piedra a una temperatura especial, “Es puro dulcito, nada más quemadito, sin agregarle nada”.

Por otro lado mencionó que la venta del quiote es un negocio de temporada, lo que implica que su producción y comercialización se centran principalmente en los meses de frío, desde noviembre hasta febrero. Asimismo señaló que durante los meses de calor, Eliceo cambia de giro y ofrece productos como crema de coco, tepache y aguas frescas, adaptándose a las necesidades de sus clientes.

“Llevo cerca de 9 años dedicado a esto de forma más formal, pero siempre ha sido por temporadas. Ahorita es la época del quiote y la caña, pero en otras temporadas vendo otras cosas”, explicó.

A pesar del esfuerzo y la calidad de su trabajo, Eliceo admite que las ventas no siempre son constantes, ya que comparando los años 2023 y 2024, señala que las ventas han sido similares, con momentos altos y bajos, “hay que echarle más ganas este año, la idea es que se venda más”, aseguró.

También comentó que los precios del quiote dependen del tamaño de las ruedas, que pueden ir desde los 20 hasta los 40 pesos, destacando que las piezas más grandes son las más jugosas y demandadas por los clientes.

No obstante, a pesar de la riqueza cultural que representa este dulce, Eliceo considera que aún hace falta mayor difusión para que más personas conozcan el quiote, “Yo pienso que sí les falta conocer más. Aquí en Zacatecas hay pocos que lo venden, pero aún así no es algo que la gente busque tanto como otros productos”.

Finalmente indicó que se instala todos los domingos en la calle Arroyo de la Plata o frente al Jardín Independencia en Zacatecas, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, ofreciendo una invitación abierta a quienes deseen probar esta experiencia culinaria.