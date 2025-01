“El Trabajo Pesado de los Diputados Está en Comisiones, no en la Sala»

Pese a Días Festivos Estuvimos Trabajando: Alfredo Femat

Por: Nallely de León Montellano

Alfredo Femat Bañuelos, diputado local por el Partido del Trabajo (PT) consideró que la ampliación del trabajo legislativo de diputados federales depende de la responsabilidad de cada uno de ellos, sin embargo, recordó que el trabajo pesado que ostentan tanto legisladores locales como federales, está en las comisiones.

“Mucha gente cree que el trabajo es en la sala general. En la sala general solamente se presentan iniciativas, puntos de acuerdo y se hacen aprobaciones de iniciativas o puntos de acuerdo”, agregó el legislador.

En contexto, Femat Bañuelos subrayó que las comisiones legislativas deben permanecer con un ritmo de trabajo de manera periódica mes con mes “y de acuerdo al volumen de iniciativas que les lleguen”, aunque también reconoció que hay diputados que únicamente asisten a las sesiones y a las comisiones para hacer acto de presencia.

Por ello, el legislador petista aseveró que, contrario a las críticas ciudadanas y algunas fuerzas políticas, los legisladores se mantienen trabajando. Además, recordó que en lo que respecta a la cámara de diputados local no han dejado de trabajar en comisiones pese a los pasados días festivos.

“Es como todo, depende mucho de la gente y del nivel de responsabilidad que tengan”.

También recordó que privilegios como seguro médico, gastos de representación o asignaciones de vehículos ya no existen en la Cámara de Diputados federal desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí si yo me enfermo, voy al ISSSTE, aquí no tengo un solo peso, eso ya no existe”, afirmó el diputado.

En cuanto al tema del recorte de los cargos por la vía plurinominal, refirió que tendrá que haber un acuerdo nacional para que la legislatura local apruebe la iniciativa, misma que aún no ha sido presentada en la Cámara de Diputados.

Adelantó que una vez que se presente dicha iniciativa tendrán que realizarse foros de debate e informativos.