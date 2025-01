¿Quién Jaló el Gatillo?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Los privilegios como seguro médico, gastos de representación o asignaciones de vehículos ya no existen en la Cámara de Diputados federal desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí si yo me enfermo, voy al ISSSTE, aquí no tengo un solo peso, eso ya no existe: Antonio Femat Bañuelos.