Delincuentes Aprovechan la Oscuridad Para Asaltar en Paraderos de Camiones

Denuncia Ciudadana

Por Nallely de León Montellano

Usuarios de varias rutas de transporte de la zona conurbada, denunciaron haber sido víctimas de asaltos e intentos de asalto en los paraderos de camiones ubicados a la altura de la colonia Indeco, razón por la cual temen por su integridad física, ante la falta de vigilancia policiaca.

De acuerdo con el testimonio de ciudadanos, quienes por seguridad prefirieron omitir sus datos personales, en los últimos días han asaltado a varias personas que part icularmente se encontraban esperando el transporte público, declararon que los delincuentes, Jóvenes en su mayoría, operan después de las 6:00 de la tarde o bien, durante las primeras horas del día.

“A mí no me han asaltado, pero ya se corrió la voz y siento temor por mi y por mis dos hijos porque todos los días esperamos el camión para ir al trabajo y a la escuela, me preocupa que en algún momento nos pueda tocar a nosotros”, comentó una ciudadana.

Además, las declaraciones coincidieron en la importancia de que las autoridades coloquen más luminarias sobre el puente que conecta hacia la avenida García Salinas ya que es una zona muy oscura y genera inseguridad para las personas que diariamente caminan por ese tramo para llegar a esperar su transporte.

“Después de las 6:00 de la tarde este lugar se pone muy oscuro, no es un tramo muy largo, pero si se siente cierto temor de pasar por ahí y en la parada de camiones ya en la tarde no hay mucha gente y es peligroso”.

Por último, resaltaron la importancia de que las autoridades pongan especial atención en los actos delictivos que se han suscitado en dicho lugar para evitar que estos incrementen, además, solicitaron que se lleven a cabo rondines policiales para brindar tranquilidad a la ciudadanía que espera el transporte público en horarios específicos después de las 18 horas y desde las 6:00 de la mañana.