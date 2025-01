Mi Jardín de Flores

En la 4T no Queremos Ningún Corrupto: Claudia Sheinbaum

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Nuestro gobierno está contra toda corrupción, no queremos ningún corrupto, ninguna corrupta, no queremos corruptos en los gobiernos de la Cuarta Transformación, queremos que el recurso que es del pueblo se le regrese al pueblo y eso se concibe en una frase que es de don Benito Juárez: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 18 de enero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Narco Desmiente el “Año del Bienestar”

PUES NO, para los ‘malos organizados’ no hay mejor ‘Año del Bienestar’, que los seis años de don David en el gobierno de Zacatecas: arrancan vidas todos los días con total impunidad, pues no los atrapan infraganti: ya me imagino cuánta gente inocente está en la cárcel pagando delitos que no ha cometido.

-SON MUCHOS los ‘chivos expiatorios’, madre Teresa -contesta don Roberto-, la procuración de justicia en Zacatecas es una porquería: los inocentes están en la cárcel y los delincuentes en las calles, por eso hay mucha violencia, inseguridad e impunidad.

“AYER, COMO hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, a pleno sol, en la capital del estado, asesinaron a un hombre a balazos a eso de las 11:00 de la mañana en la calle Basilio Pérez Gallardo, en la populosa colonia González Ortega.

“OBVIAMENTE, COMO siempre ocurre, los narcosicarios huyeron con sospechosa facilidad.

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, son raros los días en que, cuando menos, no haya una persona desaparecida, como sucedió con José María Gloria López de 27 años, de Loreto, Zacatecas, que salió de su casa el 9 de febrero de 2024 y desde entonces no la han vuelto a ver.

“¡CARAJO, NI en la guerra Rusia-Ucrania matan y desaparecen a tanta gente como en Zacatecas, que no mamen, ya es tiempo que se dejen de complicidades y se pongan a trabajar, como lo ordena nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer subrayó que ‘nuestro gobierno está contra toda corrupción, no queremos ningún corrupto, ninguna corrupta, no queremos corruptos en los gobiernos de la Cuarta Transformación, queremos que el recurso que es del pueblo se le regrese al pueblo y eso se concibe en una frase que es de don Benito Juárez: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre’“.

-PERO LOS gobernantes no entienden, se creen intocables, impunes, pero ¿cuántos gobernadores han estado y están en la cárcel?-.

-SON VARIOS: Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, preso por narco y lavado de dinero.

“JAVIER DUARTE de Ochoa, exgobernador de Veracruz, preso por asociación delictuosa y lavado de dinero.

“TOMÁS YARRINGTON Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, preso por lavado de dinero y aceptar soborno del narco por 3 millones de dólares.

“ROBERTO SANDOVAL Castañeda, exgobernador de Nayarit, preso por lavado de dinero, no pudo comprobar la compra de cinco inmuebles valuados en 22 millones de pesos y, “ROBERTO BORGE Angulo, exgobernador de Quintana Roo, preso por delincuencia organizada.

“OTROS QUE estuvieron presos y salieron libres bajo fianza, son: Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila; Andrés Granier, exgobernador de Tabasco; Jesús Reyna, exgobernador interino de Tabasco; Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora; Pedro Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas; Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León.

-¡SANTO DIOS, son bastantes los exgobernadores que hicieron mal las cosas!-.

-SE SINTIERON intocables y así les fue, pero a otros hasta los han matado, como sucedió con el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, a quien acribillaron en Puerto Vallarta, Jalisco-.

-POR CIERTO, ¿ya detuvieron a los asesinos del exgobernador de Jalisco?-.

-Página 24 Jalisco publicó una información enviada por la Fiscalía del vecino estado, en la que asegura que los autores intelectuales y materiales del exgobernador Sandoval ya fueron identificados, que el autor intelectual fue un tal Saúl Alejandro ‘N’, alias ‘El. Chopa’, quien fue abatido por fuerzas federales en abril de 2023, y quien tenía como cercano colaborador a Moisés ‘N’, actualmente detenido y sujeto a proceso penal por autoridades federales y de esta Fiscalía, reiterando que el asesinato de Aristóteles ‘se encuentra aclarado y continúa con el firme compromiso para capturar a los autores materiales, contra quienes pesan órdenes de aprehensión, por lo que los trabajos de búsqueda e identificación continúan en todo el estado y se extendieron al resto del país, ya que con base en los convenios de colaboración la Fiscalía de Jalisco solicitó el apoyo de sus homólogas para coadyuvar en estas diligencias’, finalizo-.

-JA, NADA convincente esa información, me late que el asesinato del gobernador de Jalisco terminará impune-.

Todo Indica que el Segundo Piso del Bulevar sí se Construirá

-PUES DE un día para otro las piezas se acomodaron, con respecto a la construcción multimillonaria del Segundo Piso del Bulevar Metropolitano: don Miguel Rivera Pinedo, alcalde de Zacatecas, ha dicho que respetará la decisión de las autoridades, y don David declaró que ‘seré respetuoso de la voluntad popular en toma de decisiones’ entonces está claro que todo fue una tormenta en vaso de agua-.

-Y LA VOLUNTAD del 80% del pueblo que no quiere ese elefante blanco, valió ‘chetos’, la voluntad de David sigue siendo palabra de Dios, ni siquiera el obispo, al que se le están cayendo a pedazos varias iglesias, ha dicho ‘esta boca es mía’: así es que cuando les apriete el hambre a los capitalinos, habrán que darle una mordida al susodicho Segundo Piso-.

-Y CUANDO la sed los invada, que vayan al Segundo Piso a ver si le sacan el agua potable para saciar su sed: ‘el robo de siglo’ finalmente se dará pero… en la mente del electorado estará presente ‘el amor con amor se paga’-.

-YO RECUERDO que Amalita, cuando era gobernadora, anunció la construcción de un kilómetro de segundo piso: era el 2007 y el presupuesto para esa obra si no mal recuerdo, era de 112 millones de pesos, pero luego luego se le fueron encima los comerciantes, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Historicos (Icomos) y la UNESCO, entonces Amalita lo dijo claramente: ‘No quiero crear un mal momento político y social en Zacatecas’, y ese dinero lo empleó en mejorar las vialidades y le dio buen resultado; para mí eso fue misoginia, pues ahora al David la UNESCO y el Icomos no le dijeron nada, callaron como momias, y hasta los comerciantes de la zona, con ese segundo piso que hoy es más del triple, fueron muy tibios.

“QUÉ DIFERENCIA, ¿verdad?, la misoginia en todo su esplendor-.

¿No Serían del Propio Municipio los Ladrones?

-UN MILLÓN 380 mil pesos son los que robaron los ‘cacos’ a dos empleados del municipio de Fresnillo, cuando se dirigían al banco a depositarlos-.

-A MÍ -DICE don Roberto- se me hace muy raro, es mucha coincidencia eso de que no cumplieron con el protocolo que consistía en acompañamiento de policías municipales con experiencia para esos menesteres y, precisamente, al no llevar custodios, fueron asaltados… sí, cómo no ¡a otro perro con ese hueso!-.

-SÍ QUE está raro: Fresnillo es el municipio más violento e inseguro de Zacatecas, lo dicen los propios habitantes, entonces, ¿por qué hacerle al vivo y soslayar el protocolo? Ahí el francés, Cristian Paul Camacho Osnaya, deberá ponerse muy ‘víbora’ e investigar a fondo: ‘eso de que a Chuchita la bolsearon, no es creíble: un millón 380 mil pesos, es un buen billetote-.

-LO HEMOS comentado: ‘la cuna de los hermanos Monreal’, es harto peligrosa, nomás recuerden: Rodolfo, David y Saúl (este durante dos trienios) han gobernado Fresnillo, ¿se imaginan todo lo que movieron en 12 años de desgobierno?-.

-Y EL PLEITAZO de esas dos familias es letal y eterno-.

-¡ESO!, SI no ha sido por los servicios de inteligencia, el David no estuviera gobernando, ni ‘El Monris’ de diputado federal-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.