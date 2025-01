La Reforma al Issstezac, una Farsa que Viola Derechos Adquiridos: Dávila

«No hay Trasparencia del Estado en el Manejo de Recursos»

Por Miguel Alvarado Valle

Jorge Eduardo Dávila Rangel, vocero del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, señaló que continúa habiendo corruptelas en la gestión del instituto y en la aplicación de la reforma a la ley del instituto promulgada el 10 de agosto del 2024.

Dávila Rangel, indicó que dicha reforma, presentada como una solución integral a los problemas financieros del instituto, no sólo ha fallado en su objetivo, sino que ha intensificado la precarización de los derechohabientes, incluidos pensionados y jubilados.

“Lamentable los derechohabientes seguimos con una agresión sistemática y paulatina por parte de gobierno del estado. Esto se ve reflejado en la falta del cumplimiento de la ley”, expresó.

Dávila Rangel resaltó que el decreto de agosto de 2024 ha resultado ser una “farsa”, ya que no ha respetado los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados bajo la Ley 2015, como el pago de aguinaldos completos, “Se nos prometió que los derechos adquiridos no serían tocados, pero la realidad ha sido distinta. Esto no solo viola la ley, sino que es una traición al discurso oficial”, afirmó.

Además, enfatizó que el decreto establecía la elaboración de una lista por parte de la Auditoría Superior del Estado de presuntos responsables del quebranto financiero del instituto en un plazo de 90 días, tarea que debía estar concluida para noviembre de 2024.

Sin embargo, el incumplimiento de este plazo evidencia, según el movimiento, la falta de compromiso del gobierno estatal y de las autoridades del Issstezac para transparentar las irregularidades, “el decreto fue una farsa simplemente para favorecer las finanzas de gobierno del estado y lastimar las finanzas de los derechohabientes”.

El vocero resaltó el creciente descontento entre los más de 6 mil jubilados que están adscritos a la derechohabiencia del Issstezac, quienes han sufrido una serie de incumplimientos sistemáticos. Recordó que el pasado 23 de diciembre, el movimiento realizó una manifestación en las instalaciones del instituto para visibilizar la problemática ante la opinión pública.

Esta acción derivó en una reunión de trabajo para el pasado 15 de enero de 2025 con la dirección del Issstezac, en la que esperaban recibir un análisis detallado de las finanzas del instituto, “desafortunadamente nos encontramos con las triste noticia de que el sistema contable del instituto está hecho trizas”.

En este sentido, mencionó que el movimiento denunció la opacidad en el manejo de los recursos del instituto, “nos dieron cifras generales de cuotas y aportaciones, pero no explicaron qué ocurre con los ingresos extraordinarios que generan las unidades de negocio del instituto. Esto nos lleva a cuestionar la transparencia en el manejo de los recursos”.

Dávila Rangel hizo un llamado al director del Issstezac, Ignacio Sánchez González, para que cumpla con los compromisos adquiridos durante la mesa de diálogo y entregue la información solicitada.