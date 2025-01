El Asalto a Trabajadores del Municipio de Fresnillo, Parece Autorrobo: Saúl M.

El Senador Pide a la Fiscalía se Investigue esa “Irresponsabilidad”

Por: Miguel Alvarado Valle

“Me parece muy lamentable que se den estos sucesos, pareciera que fue un autorobo, porque qué casualidad, a mí nunca me pasó y yo fui presidente municipal”, declaró el senador Saúl Monreal Ávila tras el reciente atraco de más de un millón 300 mil pesos en efectivo en el municipio de Fresnillo.

El hecho ocurrió mientras trabajadores del Ayuntamiento trasladaban el dinero a una sucursal bancaria, cuando fueron interceptados y despojados del dinero por sujetos armados, situación que ha generado sospechas sobre la gestión y seguridad de los recursos públicos.

Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo en dos trienios, cuestionó duramente las circunstancias del atraco, señalando que no parece un acto fortuito, sino premeditado, “Imagínense, más de un millón de pesos, ¿así como cualquiera?, a ver no lo andaban enseñando, fue alguien que sabía que llevaban recurso. Es muy raro, muy sospechoso,” refiriendo que no fue casualidad. El senador enfatizó que transportar una cantidad tan elevada de dinero sin las medidas de seguridad adecuadas es una irresponsabilidad, “En cierta medida, es una irresponsabilidad de las autoridades, de la tesorera, de quien sea el responsable.

¿Cómo es posible que se manejen estas cantidades sin procedimientos adecuados? Hay que cuidar los protocolos de seguridad”, expresó.

Refirió que esta situación debe ser revisada detenidamente al no tener sentido de cómo ocurrió, “si estaban llevando más de un millón de pesos, debieron tener resguardo o trasladarlo de una forma segura”.

Ante las dudas y las posibles irregularidades, el senador hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para esclarecer el caso, resaltando la importancia de una investigación exhaustiva, transparente y profunda para “que se quiten todos estos nubarrones”.