En Zacatecas hay 15 mil Deudores a Hacienda y 6 mil Podrían Tener Algunos Beneficios: Del Real López

Información Sobre el Plan Maestro 2025

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, Alfonso del Real López, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente, habló sobre el plan maestro 2025 para mantener una disciplina fiscal, así como la modernización para mejorar la atención a los contribuyentes, para lo cual le brindarán acompañamiento a través de un programa de regularización fiscal para pequeños contribuyentes que consiste en la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Por su parte, Eduardo González Jáquez, administrador desconcentrado de recaudación, detalló que dicho programa va dirigido a aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean menores a 35 millones de pesos en su declaración anual, sin embargo, aclaró que dicho programa no Implica la condonación de deudas.

En este contexto, expuso que serán beneficiados contribuyentes que tengan a su cargo contribuciones o cuotas compensatorias del 2023 o ejercicios fiscales anteriores y que se encuentren sujetos a facultades de comprobación y que tengan autorización de pagos, si al 1 de enero mantienen un saldo pendiente de pago.

De igual manera, explicó que los contribuyentes que cumplan con los requisitos tendrán que presentar su solicitud a más tardar el 30 de septiembre del año en curso y posteriormente esperar 30 días naturales a partir de su solicitud. Agregó que los contribuyentes que tengan una causa penal con sentencia condenatoria no podrán tener acceso a dicho beneficio; no así quienes al tener una causa penal no cuenten con algún resolutivo de una autoridad judicial.

Resaltó la importancia de que el contribuyente sea consciente de su situación para poder acceder a los beneficios que otorga esta autoridad fiscal, además subrayó que para este tipo de acciones no hay intermediarios, es decir, la atención y acompañamiento es personalizada para el contribuyente.

Enfatizó que este programa aplica para ejercicios fiscales del 2023 para atrás. Entre los riesgos que implica la no regularización, se aplicarían sanciones o multas por agravantes cuyos montos podrían duplicar el monto que debe el contribuyente. Finalmente, informó que, en Zacatecas, se estima que hay alrededor de 15 mil adeudos por parte de contribuyentes, de los cuales, 6 mil podrían tener acceso a los beneficios antes mencionados.