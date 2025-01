“Ni una Tregua Para Pagar a la CFE y Siguen Cerrando Pozos”

En Consecuencia se Está Dejando de Producir: Zamarrón

Por Nallely de León Montellano

Desde temprana hora de este lunes, un grupo de productores agrícolas se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para pedir apoyo respecto a la deuda que mantienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a la falta de electricidad para echar a andar 536 pozos.

Al respecto, Severiano Zamarrón, productor agrícola, señaló que, en consecuencia, se está dejando de producir y “se está perdiendo mucha mano de obra en esos 120 servicios que están dados de baja”, por ello resaltó que debe condonarse lo que no tiene cuota energética y que hay muchos pozos dados de baja.

“Traemos minutas que ya nos firmó la CFE, la SADER a nivel nacional, la CONAGUA que está de la mano, pero aún así no se ha resuelto el objetivo”, mencionó el productor.

En este sentido, detalló que la SADER va a solucionar lo que respecta a la cuota energética del 2025, sin embargo, aún está pendiente parte del 2022, 2023 y 2024, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha ofrecido soluciones, sobre todo la CFE, cuya postura ha sido negativa.

“Aquí está un caso, aquí presente el señor, ya le pagó, y no le está conectando, ya se le perdió el cultivo de cebolla a él y está en lo mismo, ya venimos de México y no han solucionado”.

Agregó que ya enviaron información sobre los productores dados de baja, además de quienes no podrán acceder a la cuota energética, así como quienes no tienen cuota energética 2023 y 2024, razón por la cual los productores se encuentran desesperados ya que no han tenido soluciones claras.

“Nosotros en México les pedimos una tregua de esos 536 pozos, que no cortaran más pozos la CFE, que no hiciera más grande el conflicto que ya traemos, pero que conectaran esos 120 pozos independientemente del problema que trajeran y después irlo solucionando por pasos, pero desgraciadamente en México ni la prórroga se pudo conseguir”.

Por su parte, Juan Antonio Rangel Trujillo, titular de la SADER, informó a los productores que se estableció una ampliación del periodo de reinscripciones al Programa Especial de Energía para el Campo del 21 de enero al 28 de febrero, lo cual, a decir del funcionario, otorgará la ventaja de que se revisen expedientes faltantes para darle celeridad a los trámites y remitirlos a la CFE.

“La tregua está dada con la CFE, no hay recibos hasta marzo, ese es el acuerdo que se tiene, estaremos revisando los mecanismos administrativos para que puedan darles celeridad a las cosas”, mencionó.

De igual manera, destacó que se formó un grupo de coordinación con la CFE y Conagua para buscar alternativas que faciliten a los productores agrícolas el trámite de reinscripción al programa.

Gracias a ello, se logró acordar con la CFE que a partir de la fecha podrá facturar a los productores que hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos del programa ante la Secretaría de Agricultura y que recibieron un recibo con costo alto.