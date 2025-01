Mi Jardín de Flores

¿Y si Quien se los Robó fue David y no Alex?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen a la economía nacional con las remesas que representan el amor a sus familias, el amor a su país, y que además, les damos las gracias y por eso les llamamos héroes y heroínas. Pero, además, las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, pero estos datos de las y los mexicanos; y las y los latinos, son sorprendentes y ayuda mucho que en México se conozcan estos datos, pero que en Estados Unidos se conozca esta información, porque es muchísimo lo que contribuye la comunidad mexicana: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 23 de enero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Ceden los Asesinatos en Zacatecas

YO NO sé por que David Monreal Avila, y su testaferro Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, presumen de que Zacatecas es uno de los estados más seguros de México, si casi todos los días ocurren asesinatos.

-Y NUNCA detienen infraganti a los delincuentes.

-ES INCREÍBLE el grado de complicidad que existe entre los malos organizados y los peores desorganizados.

-ESO SE llama complicidad y es evidente, por eso nunca los Atrapan infraganti.

-AYER MIÉRCOLES los narcos la volvieron a hacer: a eso de las 4:00 de la tarde acribillaron a balazos a un hombre en terrenos de Villa García, Zacatecas.

SU CUERPO sin vida, con evidentes huellas de tortura, quedó ensangrentado y tirado en la comunidad de ‘El Copetillo”.

OBVIAMENTE, no hay detenidos”.

Tampoco las Desapariciones Forzadas Ceden

EN CUANTO a los secuestros, privaciones ilegales de la libertad o desapariciones forzadas, que para el caso es lo mismo, tampoco ceden; hoy jueves nuestro diario, Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social al servicio de la ciudadanía, publica las Cédulas de Búsqueda de: .

EDGAR IVÁN CALZADA ESQUIVEL de 28 años, desaparecido forzadamente en Villa García, Zacatecas, el 20 de enero del presente año.

RAMIRO CAMPOS JACOBO de 22 años, desaparecido forzadamente en Genaro Codina, Zacatecas, el 22 de enero de 2025.

ÁLVARO CAMPOS VILLAGRANA de 44 años, desaparecido forzadamente el 22 de enero de 2025, en Genaro Codina, Zacatecas y, .

JAVIER HERNÁNDEZ VERA de 21 años, desaparecido forzadamente en Plateros, Fresnillo, Zacatecas, desde el 13 de abril de 2024.

-POBRE gente, cuánto no a de sufrir; y no solamente ellos, también sus seres queridos y amigos: Dios, ten misericordia.

-ASÍ ESTÁ el ‘Año del Bienestar’, decretado por el David.

-NO TIENE vergüenza ese señor, la verdad, es un fraude descaradamente impune.

¿Creen Ustedes que el David Aprenda a Escuchar?

MUY interesante la entrevista de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, a la señorita diputada local María Teresa López García, quien insiste en que don David Monreal no solamente debe aprender a escuchar a la ciudadanía, sino hacerle caso: no es posible que siga aferrado a construir un segundo piso al bulevar cuando los zacatecanos tenemos tantas calamidades, como el desastre en el campo, las carreteras llenas de baches, la escasez de agua potable, la violencia, la inseguridad, las extorsiones, los asesinatos, secuestros, falta de empleos, el alejamiento de turistas, falta de inversiones, impunidad, etcétera, y el señor gobernador derrochando nuestros impuestos en esa obra de relumbrón que para nada va a servir.

HAY expertos que dicen que con semáforos con inteligencia artifi cial, se agiliza el tránsito de vehículos”.

-ESO ES lo que no entiende ‘El Holgazán’, no es sólo que deba aprender a oír la voz del pueblo como dice la María Teresa López, sino a obedecerlo, que no se haga que la virgen le habla, ¿no acaso el David al tomar posesión como gobernador, juramentó: .

CUMPLIR Y hacer cumplir la Constitución Federal de la República, la Constitución Estatal y las leyes que de ambas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad del pueblo de Zacatecas, y si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande’.

LO QUE sucede es que somos unos agachones, el David no es el dueño de Zacatecas, nosotros, con nuestro voto lo metimos a Palacio de Gobierno, porque confi amos en que el huevón iba a cumplir con lo que nos prometió: combatir la corrupción y acabar con la impunidad, pero el desgraciado nos defraudó, se burló.

OJALÁ y algún día la ciudadanía logre modifi car la constitución y las leyes, para que los candidatos a cargos de elección popular cumplan lo prometido a huevo.

-¿Y SI no cumplen?

-¡DENUNCIARLOS y meterlos a la cárcel por fraude!

-TIENE USTED razón, doña Petra, ya estuvo suave de que todos los candidatos ofrecen y ofrecen y nomás llegan al poder y se olvidan de lo que prometieron a cambio de nuestro voto.

-TENEMOS QUÉ despertar, ya basta de tanto engaño, ahí está El RaTello muy feliz de la vida en Querétaro, viviendo como rey haciendo casitas para vender, luego de robar mas de 2,900 millones de pesos del erario como lo acusó el David, por eso no regresa a Zacatecas, pues allá debe de vivir como jeque árabe: de seguro que ya hasta la nariz tiene más grande.

-OTRO ENGAÑO más: a lo mejor el que se robó esos 2,900 millones de pesos, fue David, no Alex.

-¿USTED CREE eso, don Roberto?

-ES QUE da mucho qué pensar, madre Teresa, pues si Alex se hubiera robado tanto dinero como lo afi rma David, ¿por qué no lo ha metido a la cárcel? .

SI ES cierto lo que dice y no le abre una carpeta de investigación, lo pueden acusar de complicidad.

-ESTO lo deberían de denunciar los partidos de oposición que tienen los medios y todo el tiempo del mundo, para hacerlo, pero pues les tiemblan las corvas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.