Mi Jardín de Flores

¡Todos Contra el Robo del Siglo!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La desincorporación voluntaria de los trabajadores del ayuntamiento al Issstezac, pretende polarizarse por parte del Gobierno del estado para desviar la atención de temas de mayor envergadura como el desfalco que se pretende realizar al continuar con la construcción del segundo piso que le costará a Zacatecas más de 3 mil 800 millones de pesos: Miguel Varela Pinedo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 24 de enero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Todo Zacatecas en Contra del Robo del Siglo

PENSÉ que ya no iba a haber más manifestaciones de protesta contra la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano en la capital del estado.

-ES QUE la gente está muy encabro… (censurado) madre Teresa, son miles de millones de pesos lo que le costará al pueblo ese ‘caprichito’ del David, cuando todos sabemos que existen muchas necesidades muy apremiantes: el año pasado Zacatecas perdió más de 5 mil empleos, y todo indica que en este año serán muchos más por la maldita infl ación y la cantidad de impuestos que cobra este gobiernícola, que encabeza en demagogo de Fresnillo: hasta a los empresarios les aumentó el impuesto por generar empleos, parece mentira pero así es, entre más empleos produces más impuestos pagas: 3.5% sobre nómina, pinche ‘Holgazán’ no tiene llenadero, ‘El RaTello’ cobraba 2.% y el ambicioso David lo subió a 3:% y para este año lo subió 3.5%, el más caro de todo el país, por eso los empresarios todos los días se acuerdan de lacCatalina Ávila, quien lo parió.

-ES FUERTE el repudio no sólo contra la construcción del segundo piso al bulevar, sino ya abiertamente contra David Monreal, la gente ya no le cree nada, lo detesta; anoche, platicando con los amigos en ‘La Sierra’, todos coincidieron en que David no está haciendo un buen gobierno; no hubo uno que hablara bien de él por ‘falso’, por voltearle la espalda al pueblo.

“LA MANIFESTACIÓN de ayer en contra de la construcción del segundo piso al bulevar, que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se está comentando mucho: hasta Chalchihuites también está en contra pues para acá no hay inversión alguna y somos de los municipios más castigados, porque el presupuesto de egresos para el municipio, es muy poco: 38 millones 813 mil 572 pesos, entre 12 meses, da la cantidad de: 3 millones 234 mil 464 pesos mensuales.

¿QUÉ SE hace con esa cantidad, si casi todo se va en el pago de nómina? Es David el que se queda con la tajada del león, recuerden que es vox populi que a él le dan 10% de diezmo, si ese segundo piso sale en 3,852 millones de pesos, a David le van a tocar, al menos, 385 millones 200 mil pesos, no por nada el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, jura y perjura que ese segundo piso es ‘el robo del siglo’, sí ‘el robo del siglo’.

-LA GENTE lo sabe, no es tonta como cree don David y sus testaferros, por eso está furiosa, pero ¿qué don David no tiene otras obras que también le dejan 10%, como lo de las reparaciones de carreteras?

-UYYY… madre Teresa, su algo tienen los ‘monreales’ es su desmedida ambición por el poder y el dinero: son como el azadón: ‘pa’ca y pa’ca’, todo para el vencedor, por eso son los más ricos de Zacatecas.

-PUES LA gente está muy molesta por no decir encabro… (censurado) y las manifestaciones van a continuar: todos contra ‘el robo del siglo’.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe