Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La desincorporación voluntaria de los trabajadores del ayuntamiento al Issstezac, pretende polarizarse por parte del Gobierno del estado para desviar la atención de temas de mayor envergadura como el desfalco que se pretende realizar al continuar con la construcción del segundo piso que le costará a Zacatecas más de 3 mil 800 millones de pesos”: Miguel Varela Pinedo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 25 de enero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Recuerdo Tantas Protestas

“LA VERDAD, no recuerdo tantas protestas contra un gobierno, como ahora con el David Monreal: la policía, el narco y ‘el robo del siglo’ han sido temas de acres protestas ciudadanas; ni siquiera con ‘El RaTello’ hubo tantas y tan seguidas, aunque la más tumultuosa ha sido aquella de la estudiante de secundaria violada y asesinada pero, en cantidad, se las lleva ‘El Holgazán’, con el agravante de la represión de aquel 8 de marzo del año pasado, ese día el David estuvo a la altura de Pinochet”.

-NO EXAGERE, doña Petra.

-BUENO, CASI, casi, pues contó con la ‘ayudó’ el ‘nieto de Díaz Ordaz’, el Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno del David, quien incluso amenazó previamente a las manifestantes: la represión ya estaba anunciada.

-ESO SÍ, fue la crónica de una represión previamente anunciada, parodiando al escritor colombiano Gabriel García Márquez: el Gustavo Díaz Ordaz, en el infierno, debe de estar orgulloso de su ‘nieto’ que, seguramente, lo felicitará personalmente, llegado el momento.

La Histórica Mentada de Madre

-FALTAN POCAS semanas para el 8 de marzo y me dicen que ya están organizando el primer año de la brutal represión. Vamos a ver cómo se comportan las autoridades, porque estoy segura que mentadas de madre van a sobrar, imagínense que la señora Virginia de la Cruz López sea la oradora: ‘Pinche perro maldito hijo de tu…!’, que le vuelva a gritar ahora frente a Palacio de Gobierno, como lo hizo en el Palacio de Convenciones

-ESA MENTADA de madre es histórica y se sigue publicando en redes sociales; lo que es ese video y el otro en donde David le agarra las nalgas a la maestra “Chío”, deberían de salir en los libros de texto, para que las nuevas generaciones, si les da por la política, aprendan a comportarse y no caigan en esas conductas; la investidura debe llevarse con dignidad, no con vulgaridad: ¿cómo es posible que David no haya actuado de inmediato cuando supo que el cuerpo de un chamaco estuvo mucho tiempo en el Semefo, a donde doña Virginia acudía un día y otro también y no le daban información de que ahí lo tenían? Yo, como gobernador de inmediato la hubiera apoyado en todo: moral y económicamente; hasta trabajo en el gobierno le hubiera dado.

-NO SE les olvide otra ‘Monrealada’, ésta cuando andaba en campaña electoral, acompañado por el cantante Marco Flores de la Banda Jerez, cuando celebró aquel ‘¡Ora pinches viejas!’.

-CIERTO, TAMBIÉN fue un escándalo; todo eso ya está escrito en la historia para las futuras generaciones

La Fiscalía, Fábrica de Delincuentes

-LA MANIFESTACIÓN De ayer en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado estuvo cañona, no solamente por el gran embotellamiento que causó el cierre de la carretera federal 45 durante cuatro horas y la espectacular quema de llantas, sino por la protesta en sí:

‘DOS HERMANOS: José Alfredo y Jesús Jiménez López, ‘están presos desde el 22 de mayo de 2024, acusados falsa y arbitrariamente de cometer un robo’.

“LA VERDAD, no me sorprende, las cárceles están llenas de inocentes, mientras los culpables andan libres; ejemplos hay muchos y muy variados de robos y asesinatos”.

-ESO ES cierto: me dicen que son muchos Ministerio Público que hacen sus transas, en muchas ocasiones por órdenes de arriba y en otras por su cuenta y riesgo, pues son muchos los agentes y jueces venales.

“ENTONCES NO sería de dudarse de que los hermanos Jiménez sean inocentes, ahí lo que necesitan es un buen abogado, lástima que haya pocos y cobren mucho, pero esa gente debería de acudir a los medios de comunicación a exponer su caso, porque entonces los hechos serían conocidos ampliamente y si se comprobara que en realidad los hermanos son inocentes, recuperarían su libertad.

-HABÍA UN presidente de Derechos Humanos, Eladio Navarro Bañuelos, que reconocía que sus mejores aliados eran los medios de comunicación porque cuando sus recomendaciones eran ignoradas, convocaba a rueda de prensa para dar a conocer el caso y, en cuanto salía publicado, los titulares de las dependencias involucradas de inmediato hacían públicas las recomendaciones, no fallaba y el hombre, que permaneció cuatro años en el cargo, fue ampliamente reconocido por la ciudadanía, creo, sin temor a equivocarme que él y la doctora María de la Luz Domínguez, han sido los mejores titulares de la CDHEZ.

-¿CON QUÉ se queda, doña Petra?

-CON EL encarcelamiento de los hermanos José Alfredo y Jesús Jiménez: ocho años presos acusados falsamente de un robo, un robo que no cometieron.

-Y USTED don Roberto, ¿con qué se queda?

-CON EL mismo tema y viene a mi mente aquel poema de:

EN ESTA Cárcel maldita/ donde reina la tristeza/ no se castiga el delito/ Se castiga la pobreza.

-¡CUANTA VERDAD encierran esas palabras!

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.