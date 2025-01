Mi Jardín de Flores

No se Sabe Quiénes son los Narcos y Quiénes los Policías

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

¡Que se oiga bien y fuerte: ¡Los mexicanos sostienen la economía de Estados Unidos!, gracias a nuestros paisanos llegan recursos a las comunidades en México. Llegan allá, trabajan y nunca se les olvida su pueblo. Siempre envían su apoyo cada mes a sus familias: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 26 de enero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Pinos, Sigue en Llamas .

ME informan mis fuentes que en Pinos, de donde ayer me trajeron una garrafa de mezcal -el mejor del mundo-, que la situación está peligrosísima, por lo que prácticamente hay toque de queda porque nomás comienza a oscurecer y toda la raza se va para sus casas o a sus trabajos: se encierran a piedra y lodo y no salen hasta saliendo el sol, porque la violencia y la inseguridad tienen a esa cabecera municipal en llamas.

-HOY LO leemos en nuestro Diario Página 24 Zacatecas que: .

POLICÍAS COBRAN venganza y matan a 2 narcotrafi cantes en enfrentamiento; sigue imparable la guerra en Zacatecas.

POBRE gente, ya me imagino ese enfrentamiento con camionetas chirriando llantas y lanzando balazos al por mayor de ambos lados, mientras que la ciudadanía se la vive con el Jesús en la boca, tirándose al piso y rogando a mi Padre Dios que una bala perdida no les vaya a arrebatar la vida.

-PUES EN el anterior enfrentamiento- tercia doña Petra- los narcos mataron a un policía, hoy los uniformados cobran venganza y en ese enésimo enfrentamiento matan a dos: se la cobraron doble y los muy cobardes huyeron al enfrentamiento al verse superados.

No Hubo Enfrentamiento, Mienten

-YO TENGO otros datos -retoma la palabra don Roberto-: los dos muertos no perdieron la vida en enfrentamiento: los detuvieron y ahí mismo los mataron a mansalva, mienten, no es cierto que fue en enfrentamiento: los ajusticiaron fi ngiendo un enfrentamiento-.

-¿CÓMO LO sabe?

-YA LO dije: tengo mis fuentes y son confi ables; hasta ahorita no me han fallado: además están haciendo una redada al estilo Nayib Bukelle, presidente de El Salvador, basta que un chavo sea sospechoso para detenerlo y acusarlo de ‘generador de violencia’, el general Arturo Medina, secretario de Seguridad Pública y el fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya están jugando con fuego, pues están retrocediendo a los tiempos de Porfi rio Díaz y su ‘¡MÁTALOS EN CALIENTE!’.

-¡SANTO DIOS, eso no puede ni debe ser, eso no se hace ni en la guerra!

-CIERTO, en la guerra los hacen prisioneros, aquí los deberían de meter a la cárcel, pero no, los mataron a mansalva; en Pinos es un secreto a voces que los detuvieron y les dieron chicharrón, no hubo enfrentamiento alguno.

-LO ÚNICO que van a hacer esos estúpidos es que les respondan igual, ¡aguas, aguas!; por otra parte, la gente de Pinos, que es muy honesta, tranquila y trabajadora, ya no sabe distinguir quiénes son los malos y quienes son los buenos, visten igual y traen las mismas armas de grueso calibre y no falta aquel policía que, para aguantar el ritmo de trabajo o vencer el miedo al momento de los cocolazos, se drogue.

-¡NOOO...! -DESGRACIADAMENTE así es y como no les cuesta, con más ganas le entran al ‘polvito vacilador’; la bronca es cuando les hacen el doping, pero pues duran años en hacérselas y lo resuelven comprando orina a quien no se droga; son un asco las policías cuando no hay control como sucede en Zacatecas en donde, desgraciadamente, tenemos una policía nada confi able.

-¿Y CUÁLES son las policías mejor evaluadas del país, don Roberto?

-SEGÚN el INEGI, los investigadores Juan Manuel Rodríguez y Miguel Angel Barrón, las cinco policías estatales mejor evaluadas del país, son:

1.– YUCATÁN, 74.6%.

2.– AGUASCALIENTES, 71.4%.

3.– NUEVO León, 70.8%.

4.– NAYARIT, 67.5%.

5.– BAJA California Sur, 64.2%l .

EN CUANTO a las policías municipales, el cuadro es el siguiente:

1.– NUEVO León, 69.3%.

2.– AGUASCALIENTES, 63.7%.

3.– YUCATÁN, 63%.

4.– NAYARIT, 62.1%.

5.– BAJA California Sur, 61.8%.

-¿Y ZACATECAS, don Roberto, cómo anda?

-¡DE LA chingada, madre Teresa, de la chingada!, perdón por la expresión, pero el general Arturo Medina Mayoral comenzó muy bien, pero luego se apagó muy gacho.

YO LO comencé a ver muy valemadrista después del altercado que tuvo con el entonces diputado Ernesto González Romo, a partir de ahí como que le dejó de echar ganas, pues Ernesto dijo que lo iba a acusar con David, quesque porque el gobernador y él eran súper amigos y se las cantó bien gacho.

-¡OH SÍ, ya recordé!

-HASTA ahí llegó el yéneral, a lo mejor sí lo cagó el David y por eso ya no le echa ganas como al principio.

-AHORA se comenta en la capital del estado que Ernesto González Romo, fl amante titular de la Función Publica, está auditando a fondo el feudo del general.

-LO QUE debería de hacer don David es sentarse con los dos y mediar el problema, porque el general no va a aguantar la carrilla del joven Ernesto y viceversa.

-MIENTRAS tanto las desapariciones forzadas siguen sin parar, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de DANIEL HERNANDEZ BIACHI de 20 años, desaparecido forzadamente el 20 de enero del presente año en Fresnillo, Zacatecas, cuna del gobernador David Monreal.

Y EN Guadalupe miembros de la delincuencia organizada balearon a un individuo en la calle Fortuna, en la comunidad Santa Mónica; el hombre fue trasladado al Hospital del Seguro Social y comenta Margarito que se encuentra grave.

-PIDO A mi Padre Dios que pronto se restablezca.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.