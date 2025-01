El Turrón de Guadalajara Llega a Zacatecas

“A Pesar de no ser Bien Recibido por Algunos”

Por Miguel Alvarado Valle

En el Centro Histórico de Zacatecas ha comenzado a destacar un nuevo producto que ha captado la atención de locales y turistas: el turrón, un dulce tradicional originario de Guadalajara que, gracias a la iniciativa del comerciante Alonso Santana, ahora forma parte de la oferta gastronómica de la ciudad.

Enfatizó que este dulce, que ha encontrado popularidad en redes sociales, ha cautivado a quienes lo prueban, pero su reciente llegada también ha traído consigo algunos desafíos.

Alonso, quien decidió traer el turrón a Zacatecas, explicó que este dulce, a pesar de ser tradicional de Guadalajara, no era tan conocido en la región zacatecana.

Sin embargo, la influencia de plataformas como TikTok ha permitido que más personas se enteren de su existencia, lo que ha impulsado las ventas en el poco tiempo que lleva en el mercado zacatecano.

Detalló que el turrón, que se caracteriza por su mezcla de azúcar, miel y jugo de caña, se ofrece en varios sabores que incluyen fresa, chicle y caramelo, todos ellos coloreados con tintes naturales que le dan un aspecto vibrante y atractivo.

Asimismo indicó que el toque final lo aporta el uso de chamoy líquido, Tajín y limón, lo que le da un sabor agridulce que conquista a los paladares que buscan nuevos sabores.

Además mencionó que el precio del dulce es accesible, fijado en 50 pesos, lo que lo hace aún más atractivo para los zacatecanos que buscan probar algo nuevo y exótico.

No obstante a pesar del éxito que ha tenido el turrón en su corto tiempo de venta, Alonso comentó que han enfrentado obstáculos en su puesto, ya que trabajadores de plazas y mercados del Ayuntamiento no han sido tan receptivos con la inclusión de este dulce en su oferta, “llevamos apenas como un mes, pero ahorita con los de plazas y mercados no nos quieren dejar venderlo, posiblemente porque no es un producto tradicional de Zacatecas”.

En cuanto a la competencia, Alonso reconoce que hay otros comerciantes que también venden el turrón en Zacatecas, pero, a pesar de las dificultades compartidas, siguen siendo muy pocos los que ofrecen este producto.

Por último, Alonso invita a todos los zacatecanos a que se den la oportunidad de probar el turrón y experimentar un pedazo de la tradición tapatía.

“Es un dulce muy delicioso, muy tradicional de Guadalajara, y nos hace sentir orgullosos de poder traerlo a Zacatecas para que más personas lo prueben”, concluyó