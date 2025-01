Mi Jardín de Flores

¿Cuándo, los Peces Gordos del Narco?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El día de hoy, aquí en Puerto Escondido quiero informarles que ya fue enviado al Congreso de la Unión la reforma constitucional para la protección de nuestro maíz; es una reforma para el artículo 4 y el artículo 27 constitucional que establecen al maíz como identidad nacional, elemento de la identidad nacional, y al mismo tiempo la prohibición de que se siembre en nuestro país maíz transgénico y procurar que sea a través de técnicas agroecológicas, es decir, libre de transgé- nicos: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 27 de enero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es Alta la Descomposición Social en la Capital del Estado

ES ALARMANTE el grado de descomposición social en el municipio de la capital del estado, los vicios y la falta de oportunidades descomponen el núcleo familiar: es mucha la cantidad de casos de violencia intrafamiliar que revela a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, don Gustavo Serrano Osorio, secretario de Seguridad Pública del municipio capitalino: 1,973 reportes el año pasado.

EL PROMEDIO es alarmante: sólo la policía preventiva municipal tuvo casi seis intervenciones diarias por ese problema, y todo esto por la descomposición social, fruto de los malos gobierno que hemos tenido en los últimos ocho años.

-NO HAY trabajo, madre Teresa, pero sí venta de drogas baratas por todos lados: es más fácil conseguir una dosis de crystal que un litro de leche, en la capital del estado hasta los policías la venden de manera descarada a los viciosos -dice don Roberto-; la complicidad narco-policía es descarada e impune.

-LA REVELACIÓN del Gustavo Serrano -tercia doña Petra- es espantoso: .

CRECIERON las detenciones 47% en comparación con el año 2023; las puestas a disposición se elevaron 22% más, con respecto al año pasado.

REITERÓ LOS 1,973 reportes de violencia intrafamiliar y de género, subrayando que aumentaron 190 casos más que en 2024.

EN LO que sí hubo disminución fue en el robo a comercios: bajaron 15% con 249 denuncias y 47 detenciones, cifra similar a 2023.

EN CUANTO a homicidios dolosos, no maneja cantidades sólo porcentajes: en 2024, en comparación con 2022 y 2023, se redujeron 77% y 53% respectivamente’.

-NO ES convincente: hubiera revelado la cantidad de asesinatos: uno que sea, no debió darse, vivimos en un Estado de Derecho, y lo que evidencia Serrano es un Estado Chueco: recuerde, doña Petra nuestros años de estudiantes: Zacatecas era una ciudad de puertas abiertas y nadie se metía a robar a las casas, ¡no manchen, se lo metieron!

-¿VEN, por qué amo yo a Chalchihuites? ¡Por su gente, la gente es la que hace a los pueblos, no los pueblos a la gente! .

EN Zacatecas -que Dios me perdone hasta el obispo ha fallado: Monseñor debe estar con los pobres, no con los ricos y menos con los gobernadores sátrapas, con los que comparte los grandes manjares y el chocolatito, ellos no necesitan a Dios, son esclavos del dinero, son los pobres los que requieren consuelo y comprensión, con ellos son los que hay que compartir los alimentos frugales, no opíparos, monseñor debe de tener presente que la Iglesia es de los pobres.

MONSEÑOR no debe olvidar lo que Jesús dijo a sus discípulos: .

YO SE los aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Se los repito: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los cielos’.

ES PALABRA de Dios”.

¿Se Fijaron en los Generadores de Violencia?

-¿YA VIERON que mis fuentes no se equivocaron? Ahí están los hechos: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la detención de ‘ocho presuntos generadores de violencia en el municipio de Pinos.

-SUS ojos están cubiertos para no ser identifi cados, pero sus cuerpos denotan que la mayoría son chamacos, chavos de 18 a 25 años máximo y de otros estados del país: ‘Tabasco, Puebla, Michoacán, Jalisco, Chiapas y Campeche’, lugares de donde fueron desaparecidos forzadamente o enganchados con engaños y falsas promesas, a los que convierten en carne de cañón.

NO SON los feroces narcos que este pinche gobierno de miércoles nos quiere vender, puedo asegurar que son víctimas, como víctimas son los zacatecanos que aquí desaparecen y se los llevan a delinquir a otros estados.

DICEN que su captura se dio gracias a sus servicios de inteligencia, ¡no mamen!, ¿por qué con esos servicios de inteligencia no evitan las desapariciones forzadas aquí en Zacatecas? .

POR QUÉ con esos servicios de inteligencia tan chingones, atrapan a puros charales del narco y a ningún pez gordo? .

¿POR qué permiten que El Apá imponga alcaldes a su modo en Apulco, Zacatecas?, ¿por qué dejaron escapar al narcoalcalde Mauro Yuriel Jáuregui de Movimiento Ciudadano? .

¡DEJEN de jugarle al Tío Lolo y láncense contra los peces gordos del narco: duro y a la cabeza!, ¿por qué al piso solamente? .

-POR ALGO le hacen al .Tío Lolo., don Roberto, pendejos no son

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.