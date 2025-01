No le Gustó a Saúl Monreal la Encuesta que Califica a Fresnillo Como la Tercer Ciudad más Peligrosa de Todo México

“La Encuesta de ENSU no Tiene Coherencia”, Truena

Por Miguel Alvarado Valle

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), posicionó a Fresnillo como la tercera ciudad con mayor percepción de inseguridad en México respecto al cuarto trimestre de 2024.

En este sentido, el senador por Morena, Saúl Monreal Ávila, cuestionó la metodología de la encuesta sobre la percepción pública de Fresnillo y el estado, ya que los resultados no reflejan la realidad de los fresnillenses y, en cambio, contribuyen a estigmatizar a la región.

El senador argumentó que la ENSU, no parece incluir a la población local en su recolección de datos,”¿A quién le han preguntado? ¿A quién le llega una llamada para hablar sobre percepción de inseguridad? A nadie”, tronó.

“No es encuesta como tal, es a lo mejor un trabajo metodológico. No digo que sea mentira, lo que digo es que transparenten porque mencionan que la población de Fresnillo se siente insegura en su ciudad”, aseveró.

En su postura, señaló que los resultados no se alinean con la realidad del municipio, destacando que durante su administración como presidente municipal de Fresnillo, no hubo un solo asalto a bancos o cajeros automáticos, una métrica que, según él, es considerada en la evaluación de la inseguridad.

Monreal Ávila también apuntó inconsistencias en cómo se mide la percepción de inseguridad frente a los esfuerzos reales para reducir los índices delictivos en el estado. Destacó que el gobierno de Zacatecas ha logrado una disminución de 70% en los índices delictivos, un logro que, según él, no se ve reflejado en los resultados de la ENSU.

“Mientras los datos delictivos bajan significativamente, la percepción apenas se mueve en una milésima. Esto no tiene coherencia”, criticó.

El senador concluyó afirmando que la ENSU no refleja la realidad cotidiana de Fresnillo, “la verdad me resulta ocioso estar hable y hable de esta encuesta que ni siquiera es encuesta y que no tiene credibilidad”.