Mi Jardín de Flores

¿Y la Bomba que iba a Lanzar “El Javo”?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Hoy vino a visitarnos Steve Presley, vicepresidente ejecutivo y CEO para la zona de las Américas (de Nestlé), y nos dan una muy buena noticia para todo México: van a hacer una inversión de mil millones de dólares en los próximos tres años para incrementar la producción de distintos productos que tienen en nuestro país: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 29 de enero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿A Quién no le Preocupa el Desempleo, la Escasez de Agua Potable y…

EL JOVEN diputado José David Gonz ález Hernández, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que hoy miércoles se publica, mostró su preocupación por la escasez de agua potable, el proyecto de la Presa Milpillas que no acaba de aterrizar, las carreteras en mal estado y la inseguridad que está latente, problemas que son prioritarios pero que el gobierno de don David Monreal no atiende.

-UYYY, madre Teresa, ¿a quién no le preocupa el desempleo, la escasez de agua potable -que por cierto este año la JIAPAZ volvió a aumentar las tarifas- el desempleo, la inseguridad y demás calamidades que el David prometió resolver cuando el infeliz andaba limosneando el voto que lo llevó a la casa de los perros?

-YO CREO que a todos, pero no todos los diputados lo dicen porque ganan muy buen dinero y, además compensaciones y premios por bien portados..

-ESO SÍ, los trata muy bien si se hacen pendejos y no votan a conciencia.

-POR ESO me llamó la atención porque además el joven diputado representa a varios de los municipio más olvidados por este régimen tan absurdo como inepto: Concepci ón del Oro, Melchor Ocampo, Pánuco, El Salvador y Villa de Cos; ojalá y este joven legislador siga siendo la voz del pueblo y que los jóvenes lo tomen de ejemplo: que no olvide que la voz del pueblo es la voz de Dios.

-ESTÁ CHAVO, pero preparado, es licenciado en Ciencias Políticas y Administraci ón Pública, comenzó sus pininos con Miguel Alonso y no es improvisado en el poder legislativo: ya tuvo sus huesitos como asesor a nivel local y federal; con El RaTello fungió como director de Programas Sociales

-¡NO ME diga!

-PERO no se contaminó -madre Teresapor eso ganó la diputación, de lo contrario el pueblo lo hubiera botado, no votado.

-PUES ojalá y nunca le dé la espada a la gente.

¿Qué Pasó con El Javo?

-BUENO, ¿y qué pasó con El Javo, doña Petra, no que a la demanda penal en su contra, la iba a contestar con una bomba?

-SI NO son enchiladas, don Roberto, me imagino que tiene que fundamentarla muy bien y aportar pruebas contundentes, los Monreales hacen muy bien sus transas: saben cómo tapar los hoyos, El Monris los alecciona muy bien

-CIERTO, pero en esta vida hay tres cosas que no se pueden ocultar: lo enamorado, lo pendejo y lo ratero.

-¡Y LO huevón!

–ÉCOLE, son cuatro.

-ENTONCES, doña Petra, ¿usted cree que El Javo esté preparando no una bomba, sino varias?

-PUES A lo mejor me quedo corta porque son tres los Monreales que mamaron bien y bonito como alcalde de Fresnillo: el Rodolfo, el David y el Saúl éste en dos ocasiones y, de seguro dejaron huellas, pues no hay crimen perfecto.

Salió de la Presidencia del IZAI La Fabiruchis

-SE TARDÓ don David, pero fi nalmente hizo a un lado a doña Fabiola Fabiruchis Torres Rodríguez que desarrolló muy buen trabajo como presidenta del Instituto Zacatecano de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).

MI AMIGA Fabiruchis salió de su honroso cargo con la frente en alto luego de presentar su último informe, por lo que en lo sucesivo tendrá mas tiempo para atender su bonito hotel boutique, Casa Torres,, que lo tenía un tanto descuidado: no cabe duda que no hay mal que por bien no venga.

SU LUGAR será ocupado por la docente de la UAZ, Nubia Coré Barrios Escamilla, con gran experiencia dentro del IZAI, a quien seguramente le irá muy bien pues es una mujer muy preparada y con espíritu de servicio.

Zacatecas, Empatado con Tamaulipas

SEGÚN EL Gobierno de México, Zacatecas y Tamaulipas van de la mano en cuanto a criminalidad con 1.4%, ocupando el lugar número 21. Al parecer, ocultar los asesinatos le ha permitido mejorar su posición. Ahí la llevas, David.

Por Cierto...

EN este Año de la paz y el Bienestar, las desapariciones forzadas no cesan, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable servicio social en pro de la ciudadanía, publica hoy miércoles 29 de enero las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

OHANNA SARAHÍ RUEDA RODRÍ- GUEZ de 15 años, desaparecida forzadamente en Zacatecas, Zacatecas el 25 de enero de 2025.

FLAVIO ARANDA CERVANTES de 39 años, desaparecido forzadamente el 28 de enero del presente año, en Fresnillo, Zacatecas y, .

JESSICA MORALES GUILLEN de 22 años y JUAN CARLOS GRACIANO de 39 años, desaparecidos en Calera de Victor Rosales, Zacatecas, el 27 de enero de este Año de la paz y Bienestar.

Balean Fachada de una Casa Habitación

EN CUANTO a las travesuras del narco, no crean ustedes que hay descanso, no; ayer martes en una casa ubicada en la calle Jardín, colonia Barrio del Refugio, en la cabecera municipal de Trancoso, llegaron narcosicarios armados con cuernos de chivo, y dejaron como queso gruyere la fachada.

ESTO, a las 4:00 de la mañana y el vecindario ya no pudo conciliar el sueño, ayer martes en el Año de la paz y el Bienestar.

AFORTUNADAMENTE no hubo muertos y heridos que lamentar.

-¿ENTONCES Zacatecas y Tamaulipas están empatados en el lugar 21 de Inseguridad?

-ES CORRECTO, son datos ofi ciales del Gobierno de México.

-¿NO PRESUMÍA el David que Zacatecas era el estado 12 más seguro del país?

-¿Y DESDE cuándo le cree usted al gobernador…

–NO DISCUTAN, hasta parece que no conocen lo mentiroso que es don David.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.