Mi Jardín de Flores

El “Migrante Criminal” es el Donald Trump

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El viejo régimen de la clase política gobernaba ciega y sorda a los problemas de las mayorías y de las minorías, bajo una óptica empresarial del servicio público, donde el lucro privado era el primer y último objetivo: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 30 de enero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Migrante Criminal es el Donald Trump

ESE VIEJO desgraciado del Donald Trump, “El Pelos de Elote”, acusa a los latinoamericanos de “migrantes delincuentes”, cuando es nuestra raza la que ha hecho grande a ese país, “el migrante delincuente” es él y los de su raza porque son ellos los invasores, a nosotros nos robaron la mitad del país, y a los indios les robaron sus tierras y los aislaron para apoderarse de lo que hoy es un imperio.

ELLOS -continúa doña Petra súper enojada- son los verdaderos invasores, y ahora el pinche gobierno gringo nos corre de nuestro territorio llamándonos “crimínales”, cuando ellos lo son: el méndigo Trump es de ascendencia escocesa y alemana, de allá llegaron sus padres y abuelos.

OJALÁ y abramos los ojos y así como se trabaja en Estados Unidos se trabaje en México para hacer más grande a nuestra patria.

PERO necesitamos buenos gobernantes no rateros como el Carlos Salinas, el Ernesto Zedillo, el Vicente Fox, el Felipe Calderón y el Enrique Peña Nieto, quienes se siguen dando vida de jeques árabes con todo lo que robaron, o los Monreales Ávila que lo mismo son gobernadores que senadores, diputados federales, presidentes municipales y directores y… dueños de Morena en Zacatecas. ¡Ya basta!

-DESAYUNÓ gallo, doña Petra.

-ES QUE no se vale, madre Teresa, a los jodidos nadie nos quiere, ni en nuestra propia tierra, en cambio vea a los Monreales… ¡hasta a las amantes tienen en el gabinete, o las hacen delegadas en la Ciudad de México!

-LA CULPA es nuestra por dejarnos engañar -dice don Roberto-, si ya los conocemos ¿por qué creer en sus mentiras?

-ES QUE cuando andan en campaña son otras personas, prometen hasta la vida eterna, pero nomás se sientan en la silla de Palacio de Gobierno y, como como dice usted “ya valió chetos”, cambian totalmente y se convierten en gente de horca y cuchillo, recuerden la madriza que ordenó el David Monreal el 8 de Marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, cuando soltó a los gorilas con uniforme de policía y golpearon y arrastraron a las manifestantes y terminaron metiéndolas a la cárcel, no sólo a ellas sino a mujeres periodistas que cubrían el evento.

¿CUÁNDO el David se ha disculpado públicamente de la represión que ordenó ?”

-ÉL NO la ordenó, fue el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, quien, incluso, en los días previas dijo que no iba a permitir ningún exceso.

-PERO ÉL no se manda solo, él no da un paso si no se lo ordena el David.

-PUES YA falta un mes y días para el siguiente 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer y vamos a ver, seguramente, cómo termina el evento en la capital del estado.

-A VER si el David no vuelve a ordenar a sus simios, vestidos de policía, golpear y encarcelar a las feministas y a las periodistas; ayer escuche que las feministas, van a ir a las obras del segundo piso del bulevar metropolitano, para “clausurarla simbólicamente” y exigir que esos 3,650 millones de pesos que se van a dilapidar en ese elefante blanco, lo inviertan en seguridad, educación, carreteras, el campo, etcétera.

-ESO ES lo que necesitamos: hacernos escuchar, eso lo llegó a decir don David cuando andaba en campaña a la gubernatura:

EL VIEJO régimen la clase política -dijo- gobernaba ciega y sorda a los problemas de las mayorías y de las minorías, bajo una óptica empresarial del servicio público, donde el lucro privado era el primer y último objetivo’.

-¡QUÉ CINISMO, se autorretrato, cayó el solito!

Déficit de Policías en Todo el Estado

-IMPORTANTES las declaraciones de don Manuel Flores Sonduk, secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), quien en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publicada hoy jueves, revela que en el estado existe un défi cit de 1,700 policías.

-ES QUE son pocas las personas que le entran a los cocolazos con todo y la promesa de un buen sueldo, pues las policías, todas, en mayor o en menor grado, están infi ltradas por el narco, entonces, si están durmiendo con el enemigo, ¿quién les garantiza que van a despertar?

-ES DE no creerse que falten tantos polic ías, ¿imagínense qué seguridad tendrá la gente del municipio de Pinos con tan sólo 3 uniformados, o Fresnillo, donde tienen un défi cit de 200 policías.

CON UN sueldo de 20 mil pesos mensuales en Pinos, o 19 mil pesos mensuales en Fresnillo, era para que no tuvieran défi cit de uniformados, porque como quiera que sean, son muy buenos sueldos, pocos en Chalchihuites ganan 20 mil pesos mensuales, si eso ganara mi marido, no me permitiría trabajar”.

-PUES QUE se meta de policía.

-¡NI LO mande Dios, no podría vivir tranquila nomás pensando que su vida pende de un hilo, así estamos bien los dos trabajando, con muchas limitaciones, pero ahí vamos ya con nuestros hijos dedicados a estudiar y a trabajar, pues qué más.

-Y SUS vacaciones en Gualterio.

-ESO SÍ, aquí lo tenemos a golpe de calcet ín, nos vamos a nadar y a comer elotes, con mi tío Juan.

Se va don Arturo Nahle

PUES QUE don Arturo Nahle García renunció a su cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque dice que la reforma al Poder Judicial pone en grave riesgo no sólo la continuidad de los logros, sino también la autonomía e independencia de la judicatura’.

-EL NAHLE es muy inestable, le gustan peladitas y a la boca, nomás no está a gusto en algún trabajo y luego, luego renuncia y aparece en otro: le renunció a El Monris, le renunció al Miguel Alonso, se echó broncas con El RaTello, quien luego pidió paz y lo hizo presidente del Poder Judicial.

RECUERDO cuando él y el Carlos Lozano no se podían ver ni en pintura, muy confl ictivo en chaparrito y le gustan mucho los reflectores: su sueño dorado era ser gobernador del estado, pero nunca se le ha dado esa posibilidad y qué bueno, porque voltearía totalmente a Zacatecas: El Monris’ le ponía las cruces.

-PUES esa es la novedad en la capital, se va don Arturo, pero hasta el 14 de septiembre, aunque dijo que no deja la política, pero en otro partido que no sea Morena.

ÉL ES priísta, piensa y vive como priísta pero es pragmático como pocos, todo lo contrario con la Rocío, su hermana, esa sí es de una sola pieza y, bueno, ahí está la prueba: gobernadora de Veracruz, quién lo dijera.

Y LOS Yunes le hicieron la vida pesada, le echaron a Televisa, la acusaron de corrupción y le hicieron una campaña negra, pero la Rocío, no se amilanó, hizo una gran campaña y arrasó, con todo y que el jotito del Alazraky la calumnió a mas no poder; la Rocío resultó mucha pieza, pues es muy inteligente y no se quebró a pesar de toda la carrilla que le echaron encima.

CARRILLA que el Nahle no hubiera aguantado, pero pues así se dan las cosas; si el Nhale fuera como la Rocío, él también llegaría a gobernador, pero pues el hombre no aguanta vara, en muy berrinchudo e inestable, y así, no llegará ni a la presidencia municipal de Río Grande.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.