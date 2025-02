Mi Jardín de Flores

Ahí Viene el PAN…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Estamos iniciando el ciclo agrícola, los años no han sido buenos, estamos descapitalizados y tenemos que entrarle al trabajo llevando nosotros algo de dinero en las bolsas para los implementos, pero sobre todo lo que le vamos a aplicar al suelo para que nuestros cultivos sean realmente redituables: José Rodríguez Elías.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 31 de enero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El David, Fiel a su Estilo, se Queda Callado

ASÍ NO, ¿cómo el campo va a salir de la crisis si el gobierno en vez de apoyar a los campesinos los perjudica?

AHÍ ESTÁN los señores productores de frijol a los que no solamente les adeudan dinero, sino que ahora les cerraron los centros de acopio y todavía ni siquiera terminan de cosechar su producto.

DON FERNANDO Galván, líder frijolero, dice que ya fueron a la Ciudad de México a pedir el apoyo de las autoridades federales, pero pues nomás les dan largas y lo más grave es que le piden apoyo al señor gobernador, don David Monreal Ávila, y el hombre ni siquiera, por educación, les responde.

-ÉL ES así -responde doña Petra muy molesta-, fi el a su estilo y como lo expresa el Fernando Galván, el David no dice ni pío, y le vale una pura y dos con sal que el pueblo le miente la madre, no tiene ni un ápice de vergüenza, tampoco de dignidad, es una lacra que le está haciendo mucho daño a los zacatecanos.

-A LOS productores de frijol no les va a quedar más que caer en las garras de los coyotes y vender su producto a precio irrisorio, pues David no ha querido mover un sólo dedo para apoyarlos.

CLARO está que él no está pasando por la misma situación, pues me dicen que él sí pudo vender toda su producción de frijol a Sedalmex y que ya hasta le pagaron, entonces David no tiene ese problema y menos le interesa resolverlo”.

-BONITO gobernador tenemos, ¿no que él iba a ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas?

Todo los Productores del Campo se Quejan

-ZACATECAS es un estado netamente agrícola, ganadero y es lo que lo sostiene, lástima que no cuente con el apoyo de su gobierno, también lo dice el productor don José Rodríguez Elías, quien denuncia los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, que los tiene agobiados.

NO HAY apoyo para el campo y los productores estamos descapitalizados”, afi rma, pero pues ninguna autoridad los escucha.

-SON gobierno y están obligados a atender a sus reclamos y dejarse de segundos pisos en el bulevar y esos 3,650 millones de pesos destinados a esa obra de relumbrón, invertirlos en el campo, seguridad, carreteras, educación, etcétera, que son obras prioritarias, porque cuando el hambre apriete ni modo que toda la gente vaya al segundo piso a darle de mordidas; nuestro pueblo es trabajador, el año anterior fue malo y sin embargo su lucha no fue estéril y están levantando buena cosecha, pero de qué les sirve si ya les cerraron los centros de acopio y don Fernando dice que falta que les recibieran más de 100 mil toneladas, ¿qué van a hacer si el gobierno ya no les pudo comprar la cosecha?

-PUES van a entrar los coyotes para comprarles a precio de regalo sus cosechas y la historia volverá a repetirse: coyotes gordos, gordos y campesinos famélicos-.

-MÉXICO bien puede ser autosufi ciente y hasta exportar alimentos, pero el gobierno nomás no ha podido con el paquete, son los productires los que deben de conseguir sus propio canales de distribución, pero el gobierno ni siquiera les da esas facilidades, no se vale, si no ayuda pues que no estorbe.

Ahí Viene el PAN

-EL PAN ya levantó la mano y se prepara para dar la batalla en el 2027 por la gubernatura de Zacatecas, el fl amante presidente estatal del blanquiazul, el Aldo Peláez Mejía, ya comenzó a afi nar sus planes para la gran batalla: ‘A partir del 15 de febrero estaremos acudiendo a los municipios -dijopara poder fortalecer esos lazos y redes con la militancia, acercándonos y escuchando de viva voz esas inquietudes que tienen para con el partido’ .

ME LLAMA la atención el llamado que hace el señor Aldo a los presidente municipales de los municipios que no se sientan respaldados por sus actuales partidos a que se acerquen al PAN, para sumarse a la construcción del cambio’.

-PUES este es un llamado al David, más que a nadie, pues de persistir en su sordera y mudez, terminará por quedarse solo; es, entonces, el primer llamado: ¡Cuidado con el PAN!

-POR CIERTO que en esa conferencia de prensa, denunciaron las practicas cotidianas de desestabilización política del gobierno monrealista contra los alcaldes panistas, principalmente contra Miguel Varela de Zacatecas y Javier Torres de Fresnillo, principalmente.

-ASEGURANDO QUE esos ataques buscan desviar la atención de los verdaderos problemas y que el PAN mantendrá una postura fi rme en defensa de los alcaldes que han sido objeto de este tipo de críticas.

-LO CIERTO es que no son críticas, al menos contra El Javo es una demanda penal del diputado Martín Álvarez Casio, quien lo acusa de abuso de autoridad, cohecho, tráfi co de infl uencias y negociaciones ilícitas’.

Y LO malo es que El Javo se ha quedado callado y el refrán es contundente: El que calla otorga; saltó el rumor de que El Javo contestaría con varias bombas contra los exalcaldes Rodolfo Monreal, David Monreal y Saúl Monreal, pues esos sí saquearon Fresnillo cuando fueron alcaldes, pero pues hasta ahorita no ha actuado.

-A LO mejor terminan olvidando las cosas y, al fi nal, se fundan en un abrazo.

-ESO sí, fi nalalmente son políticos, recuerdo cuando el exembajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, escribi ó en el libro El oso y el puercoespín, de que el entonces gobernador Ricardo Monreal Ávila El Monris, tenía nexos con el narco.

–¿Y, QUÉ pasó, doña Petra?

-UYYY, pue El Monris montó en cólera y amenazó con demandar el Jeffrey, pero al rato ya andaba bien contento y el exembajador cayó boca.

ASÍ son los políticos: David acusó de ratero a Alex, quesque había robado 2,900 millones de pesos, pero luego fumaron la pipa de la paz y un día antes de tomar posesión como gobernador de Zacatecas, Alex y David se fundieron en un abrazo a las puertas de Palacio de Gobierno y, señores, aquí no ha pasado nada.

¿Cómo Sigue la Inseguridad?

-BUENO, y como sigue la inseguridad, don Roberto?

-PUES sigue y sigue: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica que unos narcos se divirtieron en Fresnillo y balearon una casa ubicada en la calle 24 de Marzo, colonia Emiliano Zapata, y de 20 plomazos la dejaron como coladera. Obviamente no hubo detenidos.

TAMBIÉN publica las cédulas de búsqueda de JESÚS MOISES ESPARZA BARRÓN de 33 años, desaparecido forzadamente en Estación San José, Fresnillo, Zacatecas, desde el 15 de diciembre de 2012.

JAIME CASTILLO DÍAZ de 54 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 26 de enero de 2025 y, EDUARDO CHIHUAHUA PUENTE de 38 años. desaparecido forzadamente en Buenavista de Trujillo, Fresnillo, Zacatecas, desde el 22 de octubre de 2020.

-POBRES de ellos y sus familiares con tanto sufrir y sufrir, sin saber nada de sus seres, debe ser horrible.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe