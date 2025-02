Mi Jardín de Flores

Los 25 Asesinatos de Enero en el “Año de la paz y Bienestar”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Vamos a salir adelante porque somos mucho pueblo y mucho gobierno ante el racismo y la exclusión. El liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido fundamental en estos primeros cuatro meses de gobierno’: Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 1 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

-GRACIAS A mi Padre Dios, llegamos al 1 de febrero de 2025 ¿qué cantidad de homicidios dolosos se cometieron en enero, don Roberto?

-PRECISAMENTE AQUÍ traigo, fresquecita, la relación de asesinatos durante el primer mes del decretado ‘Año de la paz y del Bienestar’, va día y cantidad de muertes dolosas:

“ENERO 2, 2 asesinatos.

ENERO 3, 2 asesinatos.

ENERO 6, 1 asesinato.

ENERO 8, 2 asesinatos.

ENERO 11, 2 asesinatos.

ENERO 12, 1 asesinato.

ENERO 14, 1 asesinato.

ENERO 16, 2 asesinatos.

ENERO 17, 1 asesinato.

ENERO 18, 1 asesinato.

ENERO 19, 5 asesinatos.

ENERO 20, 2 asesinatos.

ENERO 22, 1 asesinato.

ENERO 26, 1 asesinato.

ENERO 31, 1 asesinato”.

“MÁS LOS acostumbrados asesinatos que David Monreal mete a su clóset y no da a conocer, pero ‘oficialmente’ en el primer mes del decretado ‘Año de la paz y en Bienestar’, se cometieron 25 asesinatos en Zacatecas: la fuente es del Gobierno de México.

-¡SANTO DIOS, estamos muy lejos de lograr la paz y el bienestar decretado, por don David!

-DESGRACIADAMENTE ASÍ es, los números son fríos y están por día, simplemente el mes cerró con un asesinato que a Margarito se le fue o mejor dicho le ocultaron.

-EN UN mes se cometieron 25 asesinatos, o sea uno diario, no cabe duda de que los narcos están muy activos y, sobre todo, distribuyendo drogas: cocaína, mariguana, cristal, pastillas y otras metanfetaminas por cantidades industriales.

¿No que no Tronabas Pistolita?

“MIENTRAS QUE el pueblo perjudicado alza la voz para protestar por cosas que lo perjudican, el David Monreal -como lo hemos comentado- calla, no dice ni pío, ¡ah, pero cuando sus intereses son vulnerados, ‘El Holgazán’ se rasga las vestiduras y llama arteros y cobardes, a los integrantes del Cabildo de Zacatecas, por desincorporar a los trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC)!

“NOMÁS LE quitaron al niño su dulce y comenzó a llorar el malvado sinvergüenza, claro, como el ISSSTEZAC es su caja chica, de inmediato pegó de gritos, ¿pues no que muy machito?

“AHORA, OTRA cosa: fueron los propios trabajadores que, cansados de pagar sus cuotas y ver que a muchos de sus compañeros les están haciendo tablas sus pensiones y jubilaciones, dijeron ‘ahí la vemos’, fue por decisión propia que se salieron del ISSSTEZAC, no fue decisión del Cabildo, como acusó el “chillón” David.

-Y ES QUE ‘el pueblo -como lo reconoce el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- se cansa de tanta pinche transa’, y se salieron del ISSSTEZAC.

“POR ESO ‘El Holgazán’ pegó de gritos porque le hicieron un hoyo en el bolsillo, y calificó a los integrantes del Cabildo de Zacatecas, de ‘arteros y cobardes’ por ‘desmantelar un sistema de protección social en lugar de fortalecerlo’.

-PUES QUÉ mamón, ‘El RaTello’ lo dejó quebrado y el David, cuando andaba en campaña, prometió meter a la cárcel a su antecesor y cómplices, pero nomás ‘ganó’ y reculó como acostumbra, ¿quién le cree al gobernador? ¡Nadie, es una basca! -PUES LA novedad es que el niño ahora sí pegó de gritos, porque su caja chica está en peligro.

-¡QUÉ ARTERO y cobarde llorón!

Tercer Cambio en la Secretaría de Educación de Zacatecas

-PUES CON la novedad de que don David Monreal no ha tenido la capacidad de contratar a la persona idónea para encabezar la Secretaría de Educación de Zacatecas.

“PRIMERO NOMBRÓ a doña Maribel Villalpando Haro, quien renunció al cargo; después destapó a doña María del Carmen Salinas Flores, quien acaba de renunciar y, en su lugar, llegó ‘la filósofa apaga fuegos’ doña Gabriela Pinedo Morales, exregidora, exdiputada local y exsecretaria general de Gobierno: tres secretarias en Educación, en los 3 años cuatro meses y 15 días de su administración y todo indica que tampoco hará huesos viejos en esa Secretaría tan compleja, en donde siguen extrañando a doña Gema Mercado Sánchez.

-NO CREO -dice doña Petra- que la Gabriele dure mucho en el cargo, no tiene carácter y ahí es una cueva de lobos, en donde, desde ya, están planeando engullirse a esa caperucita guinda; entonces no creo que ni siquiera cargue los peregrinos a final de diciembre.

“MEJOR QUE de una buena vez, el David ponga a ‘La Patrona’, en la Secretaría de Educación”.

-¿QUIÉN ES ‘La Patrona’?

–PUES LA Verónica Yvette Hernandez López de Lara.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Sant ísima de Guadalupe.