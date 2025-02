Al Comenzar, Este Gobierno Generó Expectativas, hoy Zacatecas no Avanza: Carlos Peña Badillo

Con la gran oportunidad política que genera una alternancia, cuando llegó este gobierno de Morena se crearon diversas expectativas de cambio que hoy, casi cuatro años después no han cuajado, pues el Estado no tiene avances significativos y, en muchos rubros, el retroceso es evidente aseguró hoy el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo.

Peña Badillo reconoció que en el 2021 Morena generó una alta expectativa y atracción por el cambio de gobierno en Zacatecas, además la posibilidad de que todo fuera distinto al seguir la línea del gobierno federal con los programas sociales.

La verdad es que al Estado no le ha ido bien porque la federación no termina de ayudar, la realidad no cambió, los pretextos sobran y las justificaciones son permanentes y seguimos en un Zacatecas que nos sigue preocupando, indicó.

El Presidente estatal del PRI sostuvo que no se pueden demeritar algunos esfuerzos del gobierno estatal en ciertos puntos, pero la realidad es que Zacatecas no vive un momento distinto, la ciudadanía está harta, desesperada, preocupada y viviendo con miedo y frustración.

A dos años y medio de que concluya el ejercicio de esta administración, destacó que lejos de voltear a ver lo que ya fue, deben concentrarse en lo que son y lo que quieren entregar, lo que significa tener mucha concentración, diálogo y cordialidad.

Insistió en que a estas alturas ya no se puede ver qué quiere Zacatecas, sino que se tiene que escuchar y resolver los problemas que conocen y saben que se presentan en el Estado.

El aferrarse al capricho de construir un segundo piso en el boulevard Metropolitano que no se necesita en este momento, es prueba muy clara que los gobiernos de Morena ni escuchan, ni entienden, ni atienden a la población, subrayó.

Por ello, dijo, existe la gran posibilidad de que como aliados el PRI y otros partidos políticos, se concentren en construir un proyecto serio, firme y real hacia el 2027, para recuperar la entidad.