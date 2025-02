ICOMOS e INAH, Guardan Silencio Cómplice Sobre la Construcción del Segundo Piso del Bulevar: Valerio Q.

“Pueden Provocar un Daño Irreversible”

31 años de que el Centro Histórico de Zacatecas fue inscrito por primera vez en la lista de ciudades Patrimonio Mundial de la UNESCO y a punto de cumplir 15 años de la segunda declaratoria de la ruta Camino Real de Tierra Adentro, hoy estos nombramientos están en riesgo y forman parte de una disputa legal entre autoridades gubernamentales y agrupaciones civiles por el inicio de la construcción de un viaducto elevado que atravesará por la zona centro.

La polémica se centra en el bulevar Adolfo López Mateos, donde se construirá un segundo piso, ya que forma parte del polígono que contempla el nombramiento de la Ciudad Patrimonio, a la que se le denomina zona de amortiguamiento por ser el área que rodea a la zona de monumentos y que la protege.

Hace medio año que el gobierno de David Monreal Ávila presentó el proyecto de movilidad que contempla la construcción del viaducto elevado que tendrá una longitud de 3.4 km, con cuatro carriles, rampas de acceso y un mirador a la altura de la Plaza Bicentenario. En el proyecto se invertirán más de 3 mil 650 millones de pesos.

Pero fue desde hace un año que las voces inconformes y las protestas detonaron por parte de la agrupación Ciudadanía Participativa de Zacatecas, y de un grupo de comerciantes y otros ciudadanos que se oponen a la obra.

Sin embargo, recientemente la pugna se recrudeció por un choque jurídico y político entre los gobiernos estatal, de Morena, y municipal, del PAN, que ha llevado a un litigio en los tribunales.

Voces de Protesta

Al surgir el rumor de la construcción del segundo piso, un grupo de académicos, ciudadanos afectados, así como integrantes de una asociación protectora del Patrimonio Cultural se unieron en la agrupación Ciudadanía Participativa.

Juan Francisco Valerio Quintero, integrante de la agrupación, explica que desde febrero de 2024 enviaron un escrito al gobernador David Monreal Ávila para que asistiera a sus reuniones y los escuchara, pero, asegura, jamás han recibido respuesta.

Además, Valerio Quintero compartió con este diario documentos que dan cuenta de la gravedad del asunto, y que resaltan la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En una carta dirigida a Emma María José Rodríguez Sifuentes, representante de la delegación permanente de México ante la UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, pide no realizar ninguna modificación hasta tener una evaluación certera.

“Se considera que, entre otras cosas, el viaducto podría tener un impacto visual irreversible en el paisaje urbano de la ciudad, y en el bien del Patrimonio Mundial en particular, y se requiere una evaluación completa en el patrimonio. […] Mientras tanto, no se debe tomar ninguna decisión sobre la ejecución del viaducto”, se puede leer en la carta. Este documento, fechado el 10 de julio de 2024, también tiene copia a ICOMOS (Consejo Internacional de Sitios y Monumentos), organización no gubernamental asociada a UNESCO, que debe proporcionar elementos y metodologías para el cuidado y la conservación del patrimonio cultural de los países que integran a la UNESCO.

Al ser consultado, Saúl Alcántara Onofre, presidente de ICOMOS México, evitó dar posturas y declaraciones sobre el tema y señaló que “los expertos no están dispuestos a dialogar sobre este viaducto”.

Otra instancia que juega un papel fundamental es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que el año pasado comenzó los trámites para dar la declaratoria a Zacatecas como zona de Monumentos Históricos.

Sin embargo, en un boletín fechado el 12 de septiembre, se informa que esa declaratoria no afectará la construcción del viaducto elevado.

Al respecto, el área de Comunicación Social del INAH informó a este diario que se está a la espera del proyecto de construcción para su respectivo análisis, y que “la UNESCO ha solicitado a las autoridades mexicanas una Manifestación de Impacto Cultural, que hemos requerido a la autoridad estatal, para obtener la retroalimentación del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO”, informaron.

Valerio refiere que han tratado de etiquetar a la agrupación con cuestiones políticas, pero, aclara que él y muchos integrantes nunca han sido militante de ningún partido; incluso recordó que esta es la segunda ocasión en que se discrepa con un gobierno por la construcción de un segundo piso.

La primera vez ocurrió en el sexenio de la experredista Amalia García y que también en esa ocasión la ciudadanía se opuso.

“Veo extraño que ICOMOS no quiera pronunciarse. En 2007, el gobierno pretendió hacer una obra y se resolvió con el dictamen del ICOMOS, ya que consideró que habría un impacto negativo sobre el paisaje urbano y sobre los atributos patrimoniales de la ciudad, ahora es inexplicable y cuestiono la pasividad, por no decir complicidad, del silencio que ha mantenido ICOMOS y el propio INAH”, apunta Valerio. Esta versión fue secundada por un grupo de cinco comerciantes que están sobre la franja de la obra, quienes pidieron confidencialidad “por temor a represalias del gobierno”.

Se estima que sobre esa franja se ubican cerca de 172 fincas y/o establecimientos, y aseguran que muchos de ellos están inconformes, pero solo unos cuántos han levantado la voz y se han amparado.

Los comerciantes entrevistados mencionaron que sus negocios son familiares y datan de muchas décadas y no han sido escuchados ni por el gobierno estatal y que se sienten “ignorados” por la Cámara de Comercio de Zacatecas, y que pese a ser agremiados, no hubo respaldo, pues solo les dijeron que había otros comercios que sí estaban de acuerdo.

Comentan que en septiembre del año pasado supieron que el gobierno había convocado a comerciantes a una reunión a Palacio de Gobierno, pero, se percataron que “hubo manipulación de la información”, porque se mencionó que “todos los comerciantes estábamos de acuerdo y que habíamos aceptado los apoyos, y eso no es verdad”; y denuncian que ni siquiera se ha realizado un estudio de impacto económico en el comercio, por ello, siguen participado en las protestas.

Los Amparos

Los comerciantes inconformes dicen que optaron por “armarse de valor” y acudieron a la Defensoría Pública federal para recurrir a los amparos: “Vimos que a nosotros nadie nos ve ni nos escucha, nos ven como ciudadanos de segunda clase, como si no importáramos (…) Se trata de una obra que va durar muchos meses y nos va a colapsar nuestra economía, será muy difícil sostenernos, porque tampoco no se ha hecho ningún estudio de impacto a la economía”, aseguran.

Otro de los amparos fue interpuesto por la agrupación de ciudadanos con un despacho, a raíz de que se iniciaron las obras y se espera que en estos días se les dé respuesta. El pasado 23 de diciembre, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, apoyó a los manifestantes y acudió personalmente a colocar los sellos de suspensión en la maquinaria de la empresa Hycsa.

En esa ocasión señaló que el gobierno estatal carecía de los permisos necesarios, porque no se han cumplido los 40 requisitos solicitados por el gobierno municipal, basados en el Código Territorial para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; así como de otras instancias federales, al argumentar que el segundo piso podría causar “daño irreversible” al Patrimonio de Zacatecas, además de provocar “el colapso del comercio local y afectará a los vecinos de la zona”.

Sin embargo, las empresas subsidiarias de Hycsa presentaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado una demanda en contra del gobierno capitalino por la suspensión de la obra, cuya instancia el 26 de diciembre ordenó al ayuntamiento de Zacatecas retirar los sellos y permitir la reanudación de los trabajos.

Las autoridades municipales optaron por recurrir a los amparos para detener las obras, pero, el 16 de enero, el alcalde informó que dicho recurso fue desechado por el Juez III de Distrito, sin embargo, el alcalde anunció que se prepara una ruta jurídica.

Los comerciantes advierten que no desistirán y seguirán en la lucha social y jurídica, por ello, el 23 de enero realizaron una protesta y, de manera simbólica, efectuaron la clausura de esta obra, al señalar que también representa un riesgo, porque por el bulevar atraviesa el gasoducto.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, asegura que la construcción de esta obra “no pone en peligro el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad”, porque el decreto no incluye el perímetro donde va a ser construido el viaducto elevado.