La UAZ no Está en Condiciones de dar Aumento Salarial: Rector

“Desde Hace 20 Años Vive Situación Crítica”

Por Miguel Alvarado Valle

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, afirmó que el aumento salarial del 8% solicitado por el Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ) es inviable debido a la crisis financiera que enfrenta la institución desde hace dos décadas.

“No se puede, hay que vivir en la realidad y yo se los digo de manera clara, la universidad atraviesa por momentos críticos desde hace 20 años. El ofrecimiento que nosotros podemos hacer es el que la federación nos envía a nosotros. Los recursos propios se utilizan para subsistencia de la institución para apoyo a los estudiantes de escasos recursos a través de las casas de estudiantes, comedores, programas y becas”, declaró el rector.

Respecto a las críticas del SPAUAZ sobre su falta de participación en las mesas de negociación, el rector rechazó tales acusaciones y aseguró que ha estado presente cuando ha sido necesario.

“Yo me he sentado con el sindicato cuántas veces ha sido necesario, no tengo ningún problema. La voluntad está ahí, los documentos los firmo yo, las propuestas las hago yo, la gestión la hago yo”, enfatizó.

Destacó que las acusaciones en su contra sobre que no tiene voluntad o no asiste a reuniones, indicó que es falso y forma parte de una estrategia para descalificar a la administración, “me parece poco ética y poco correcta porque aquí se trata de un proceso de conciliación , no es una guerra”.

En cuanto a la exigencia del sindicato de que las mesas de negociación sean abiertas y transparentes, el rector afirmó que el proceso de conciliación se lleva a cabo conforme a las reglas establecidas por el Centro de Conciliación del Estado y que su administración no modificará esta postura.

“Llevarlo a un escenario público solo desgastaría a la administración, al sindicato, a los compañeros y a todo mundo, y no es correcto, lo ideal es avanzar”, argumentó.

Además, aseguró que la rectoría ha aceptado prácticamente todos los puntos del pliego petitorio del SPAUAZ y ha realizado propuestas y contrapropuestas en beneficio de los trabajadores académicos.

Finalmente sobre la deuda de la UAZ con el ISSSTE, que asciende a mil 200 millones de pesos, Ibarra Reyes destacó que su administración ha logrado avances en la negociación, incluyendo la condonación de accesorios mediante un decreto.

“La próxima semana viajaré a México para reunirme con Hacienda, Gobernación y el ISSSTE, con el objetivo de establecer un plazo prudente que permita a la universidad cumplir con el pago”, explicó el rector.