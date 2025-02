Ausencia de Turistas Provoca la Pérdida de 80% de Ventas: Tapia

“Está en Crisis el Comercio del Centro Histórico”, Revela

Por Nallely de León Montellano

En el primer mes del 2025, se registró 80% de pérdidas en cuanto a ventas comerciales en el Centro Histórico de la capital, lo que mantiene preocupados a locatarios de la ciudad debido al golpe económico que dicho porcentaje representa.

Al respecto, Cecilia Tapia, propietaria del café La Pilarica lamentó que la gran mayoría de los comercios del primer cuadro de la ciudad están vacíos, lo cual, dijo, “todos los que estamos en el tema del trabajo del día a día, lo percibimos en que la gente de verdad no trae dinero y la gente turista no viene a Zacatecas”.

La empresaria precisó que la gran mayoría de los comerciantes han manifestado cierta desesperación ya que la situación, dijo, es cruda debido a que la mayoría tiene que pagar la renta de su local, aunado a gastos de insumos, sueldos y otras responsabilidades que conlleva ser propietario de un negocio.

“Las rentas, el banco, los préstamos, los proveedores no esperan, tienen un flujo constante y es un cobro exacto de los tiempos, pero en realidad no es un asunto que se pueda remediar con ventas porque no hay”, agregó.

Además, resaltó que, además de las afectaciones de comerciantes establecidos, la preocupación de la ausencia de ventas también ha alcanzado de manera importante a comerciantes ambulantes, por lo que, refirió la importancia de que, en los próximos puentes de descanso se registrara mayor afluencia turística para el levantamiento de ventas, ya que el panorama que visualizan es desalentador.

Ante dicha situación, la locataria dijo que “vivimos de préstamos” para poder subsistir. Esta práctica suele realizarla cuando se presentan rachas críticas en cuanto a ventas, y una vez que se recuperan un poco, saldar dichas deudas adquiridas.

Durante la semana anterior, hubo días en los que no registraron ni una venta en todo el día, por lo que llamó a las autoridades a voltear a ver a este sector, dado que “el desorden que se pueda provocar por este tipo de situaciones también es la falta de previsión de un gobierno estatal y municipal para poder darle orden a esta necesidad que es real” hablando específicamente del comercio ambulante.