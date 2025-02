Mi Jardín de Flores

El Utópico “Año de la paz y Bienestar”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Las intenciones del gobernador David Monreal sobre la construcción del segundo piso al bulevar, responde más al interés de llevarse una millonaria tajada que la necesidad real de resolver los problemas de vialidad en la ciudad de Zacatecas: José Santos González.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 5 de Febrero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Cuál Año de la paz y el Bienestar? .

AYER, como todos los días, quedó en evidencia el decretado ‘Año de la paz y el Bienestar’: la inseguridad, el terrorismo y el desempleo dan al traste con la economía zacatecana, hasta el gobierno tiene problemas para cubrir sus compromisos por la ineptitud del gobernador David Monreal y su gabinete -inicia los comentarios don Roberto- quien continúa: .

ES DE locos construir una obra de relumbrón con costo de, al menos, $3,650 millones, cuando cientos de trabajadores de la educación se ven obligados a salir a las calles a protestar porque el ‘desgobierno’ que encabeza David Monreal Ávila les adeuda, al menos a 600 trabajadores adscritos al CECYTESEMSAD, $19 millones por concepto del pago de 50% de las medidas del Bienestar, que debieron de pagarse en diciembre pasado.

¡NO MAMEN! Si no tienen ni siquiera para pagar a la gente $19 millones, ¿cómo podrán solventar, los $3,650 millones que, mínimo, costará la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano, allá en la capital del estado?

-ENDEUDANDO más a Zacatecas, don Roberto.

-¡NOOO... David juró y perjuró que él no iba a adquirir ni un peso de deuda!

-PERO YA sabemos que el David miente como respira -tercia doña Petra-, ¿no también dijo que no haría obra alguno que no quisiera el pueblo?

-DESGRACIADAMENTE volvimos a ser defraudados y, no conforme con ello, nos dicen que vamos muy bien y hasta inventan el ‘Año de la paz y el Bienestar’, a gran costo, cuando cientos de burócratas ganan las calles de la ciudad para exigir a David Monreal pagos pendientes: .

SEGUNDO PISO YA NO TENGAS GUARDADITO ¡PAGA RATERITO!, se lee en una pancarta que mostraban los manifestantes.

¿AÑO DEL BIENESTAR? ¡PONTE A TRABAJAR MONREAL!’, se lee en otra.

¿DINERO NO HAY? NO LO SABES ADMINISTRAR ¡FUERA OLIVARES! ‘, reza una más.

SIN BIENESTAR EL GOBIERNO NO TENDRÁ PAZ’, dice otra.

YO, LA verdad, no me explico por qué don David se resiste a pagar a los trabajadores del estado

-ES UNA DE tantas transas que hacen algunos gobernadores -dice doña Petra-, yo recuerdo que ‘El Monris’ tardaba más en recibir los apoyos de la Federación que meterlos al banco a plazo fi jo y quedarse con los intereses, mientras que sus acreedores pasaban las de Can, para cumplir con sus compromisos, a lo mejor, eso es lo que está haciendo ‘El Holgazán’: jinetear el dinero en su benefi cio.

-PUES LA burocracia estatal evidenció ayer el ‘Año del Bienestar”, y el narco se carcajeó del ‘Año de la paz’, pues en pleno Centro Histórico, a plena luz del dia y ante numerosos testigos, un individuo fue acribillado a tiros y, como siempre sucede, el narcosucario huyó sin problema alguno: como si tuvieran licencia para matar.

AYER MARTES fue un día de terror que inició a la 00:30 horas cuando al Sistema de Emergencia recibió el reporte de una bomba en la Central de Autobuses y se armó tremenda psicosis, pues tuvieron que desalojar el edifi cio, sacar del lugar todos los camiones de pasajeros, luego llegó el Ejército y después de una minuciosa investigación, se supo que todo había sido una broma macabra, pero fueron horas de terror las que se vivieron ayer en la madrugada en la capital del estado, mientras que el fi scal y el secretario de Seguridad roncaban plácidamente.

EN DONDE sí explotó un artefacto fue en una casa particular, ubicada ubicada en el Callejón de Arvide, en el centro de la cabecera municipal de Guadalupe.

EL FUERTE estruendo fue a eso de las 5:00 de la madrugada cuando habitantes y vecinos del lugar dormían profundamente y manos criminales lanzaron el artefacto explosivo, causando fuertes daños materiales.

AFORTUNADAMENTE no hubo víctimas mortales que lamentar, pero dicen que aquello era un infi erno y ya nadie pudo conciliar el sueño.

ENTONCES, yo me pregunto: ¿Dónde chingaos queda el mamón Año de la Paz y el Bienestar, decretado por el fanfarrón David Monreal?.

-NO TIENE vergüenza ese hombre, me molesta que se burle de la inteligencia de los zacatecanos, derrochando millones de pesos con ese programa irreal, ¿dónde está ese Año de la paz y Bienestar, que tanto pregona y que no ve 99.99% de los zacatecanos? .

Y SIGUEN las protestas por la construcci ón del segundo piso del bulevar Metropolitano en la capital del estado; ayer en una rueda de prensa, convocada por integrantes del Frente Social por la Soberan ía Popular (FSPP), el conocido luchador social, don José Santos González, aseguró que las intenciones del gobernador David Monreal Ávila sobre la realización de esa obra multimillonaria responde más al inter és de llevarse una millonaria tajada que la necesidad real de resolver los problemas de vialidad de la ciudad de Zacatecas porque a fi n de cuentas lo que propone es estimular el transporte individual y no el transporte colectivo.

-ESA corrupción y despilfarro que denuncian estos señores, dará muchísimo de qué hablar Mal día el de ayer para el pueblo de Zacatecas con homicidio doloso a plena luz del día, explosiones, terrorismo y protestas de burócratas que se quejan porque don David les adeuda $19 millones.

-Y LO que falta, madre Teresa, porque este desgobierno del David sigue caminando como los cangrejos, para atrás.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.