Exige el PRI a Morena, que Como Mayoría Cumplan lo que Prometieron

El Delegado General del CEN, José Marco Antonio Olvera Acevedo destacó la importancia de crear un Ombudsman migratorio, ante la crisis de deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Carlos Peña Badillo respaldó las 10 exigencias por México que presentaron el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas y los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, para que el país enfrente los grandes retos actuales.

En conferencia de prensa, Peña Badillo dio a conocer las 10 exigencias: Bajar inmediatamente el precio de la gasolina, disminuir el cobro excesivo de comisiones bancarias, crear un Ombudsman migratorio, fortalecer la red consular en Estados Unidos y detener de manera inmediata la discusión de la reforma al Infonavit.

Así como crear una comisión especial para esclarecer el desvío de recursos en Segalmex y el Insabi, detener la elección judicial, convocar a una auditoría ciudadana a las obras faraónicas: Tren Maya, AIFA y Dos Bocas, y colaboración Estratégica de Seguridad y Diálogo Parlamentario Trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México.

El dirigente estatal priista enfatizó que las reformas aprobadas en lo “oscurito” por Morena y sus aliados, como la del Infonavit, serán votadas en contra por el Grupo Parlamentario del PRI en la LXV Legislatura, en cuanto lleguen al Congreso.

Lamentó que Movimiento Ciudadano se prestara a aprobar esta reforma que atenta contra las y los trabajadores de México, y de la salvaguarda de los recursos que se les descuenta para construir viviendas, así como su bolsillo en materia de ahorro en algo fundamental como lo es el derecho a la vivienda.

En el tema de la deportación de zacatecanas y zacatecanos, mencionó que el PRI es un partido responsable y una oposición congruente y objetiva en los temas importantes para México y Zacatecas, por ello, reconoció el diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pero hizo un llamado al gobierno de Morena para ponerse a trabajar.

Se estarán destinando por indicación, no por convicción, 10 mil efectivos de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano para salvaguardar la frontera norte, el tema no es cuánto ni de dónde, sino a qué entidades vamos a afectar porque no se contará con suficientes elementos, alguna entidad se va descuidar.

El combate a la crisis aguda que se vive en México y Zacatecas se verá afectada por esta instrucción que el Estado Mexicano debe acatar, indicó. Además mostró su preocupación sobre la estrategia que se va a implementar desde el gobierno mexicano para no solamente atender a los connacionales mexicanos, sino a los centroamericanos que serán deportados y pasarán por México.

Qué lástima que sea una crisis internacional la que venga a evidenciar un desastre de gobierno que tenemos a nivel nacional, sin estrategia. Que bueno que se logró una tregua con los aranceles, pero qué riesgo tan grande se corre que se dependa de las decisiones y visión de otras naciones para salir adelante, concluyó.

Por su parte, el Delegado General del CEN, José Marco Antonio Olvera Acevedo destacó que la creación del Ombudsman migratorio se debe realizar para acompañar y ser solidarios con las y los migrantes. Además subrayó la necesidad de incrementar el presupuesto a los consulados para brindar asesoramiento jurídico a los paisanos.

Vemos a un presidente de Estados Unidos desesperado por legitimar su llegada a la Casa Blanca, esperamos que la expulsión de mexicanos no sea mayor, dijo. Finalmente, condenó las declaraciones del Presidente Donald Trump sobre que el gobierno de México es un aliado del narcotráfico. En esta conferencia de prensa también estuvieron presentes Diputados priistas y Secretarios en pleno del Comité Directivo Estatal.