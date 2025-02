Mi Jardín de Flores

Saúl Monreal, Fuera de la Sucesión Gubernamental

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Hoy, 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: La primera. En honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección! La segunda. La prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo. Nuestra lucha por la democracia y contra cualquier forma de corrupción son un asunto de principios: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 6 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡BENDITO MI PADRE Dios! Hoy me entero, gracias a nuestro periódico Diario Página 24 Zacatecas, que la Presidenta doña Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: no a la reelección a ningún puesto de elección popular y la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección, es decir, no al nepotismo.

ME IMAGINO que todos aquellos que ya le estaban encendiendo incienso al joven Saúl Monreal Ávila, para suceder a su hermano don David Monreal en el Gobierno del Estado, les dio el soponcio; no cabe la menor duda de que tenemos una gran Presidenta de México.

-AHHH… pero los monreales, como son ambiciosos vulgares, van a pretender lanzar a su propio candidato -dice doña Petra-.

EN UN inicio -continúa doña Petra- el delfin del monrealato era el Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe, pero luego de que cometió aquel asesinato en complicidad con su esposa la Susy, el plan se vino abajo y fue cuando entró el Saúl en la sucesión, aunque sabemos que el propio Saúl se siente el patito feo de la familia por haber sido educando por otros familiares.

SÍ ES una buena noticia, pero puede sonar peor: que el candidato sea el Rodrigo Reyes Mugüerza Gustavito…

-¡NOOO…!, ni lo mande Dios, entonces sí estaríamos como cualquier país bananero.

-PUES para allá vamos en Zacatecas -tercia don Riberto-, todo está mal y David continuará endeudando al estado con su segundo piso al bulevar Metropolitano.

-YA DOÑA Petra me puso a pensar con su candidato.

-PERDÓN, madre Teresa, pero el nieto de Gustavo Díaz Ordaz no es mi candidato.

-ES UNA broma, pero no haga eso porque es como invocar al diablo -EL RODRIGO es un muchachito caguenche al que el espíritu represivo de su abuelo el Gustavo Díaz Ordaz, se le ha metido en el cuerpo y, como es muy manejable, los infernales hermanos Monreal lo utilizarían para cubrir todas las corruptelas que va a dejar el David al final de su desgobierno.

-ESTÁ fundamentado su comentario, el joven Reyes Mugüerza, bien podría ser el candidato para taparle sus cosas a don David, pero incendiaria a Zacatecas, volveríamos al 68, ¡huy, que miedo!

-TODAVÍA FALTA mucho para la sucesión -dice don Roberto- no nos distraigamos con esas cosas; finalmente lo de Saúl ya se veía venir, la Dra. Sheinbaum, sabe perfectamente bien de qué pie cojea Ricardo Monreal, ella lo ha enfrentado en tres ocasiones y en las tres lo ha vencido; hoy Ricardo come de su mano, pero los Monreal no volverán a gobernar Zacatecas, punto.

-¡DIOS lo oiga!

Pues Siguen las Desapariciones Forzadas .

EN CUANTO a la violencia y la inseguridad, éstas continúan: han dejado de matar a mucha gente porque ahora -como ya lo hemos comentado- prefieren llevársela a otros estados y de aquellas entidades nos mandan gente: es un cambalache llevan para traer.

POR ESO se encuentra desaparecida MARTHA PÉREZ VALDEZ de 35 años, de Fresnillo, Zacatecas, de quien no se sabe nada desde el 4 de febrero.

BRAYAN TOMÁS GARCÍA RAUDALES de 21 años, desapareció forzadamente en La Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas, el 2 de febrero del presente año y, .

ALEJANDRO NAVARRO AGUILAR, que también desapareció forzadamente el 18 de enero del presente año en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

DAVID MONREAL podrá cantarle a Alejandro Tello: ….aquí todo sigue igual como cuando estabas tú..

-¡JAJAJA... esa es buena!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.