David Monreal Sigue Ocultando Asesinatos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Defiendan ese nuevo derecho que us- tedes tienen usando el fertilizante para demostrar que no hay mejores produc- tores de alimentos en el mundo que las y los campesinos mexicanos; que cuando el gobierno está́ de su lado y les da una mano, ustedes, las y los campesinos son absolutamente capaces de alimentar a todo nuestro pueblo’: Claudia Shein- baum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 8 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Lo Puso en su Lugar

-SI DON Donald Trump creyó que por ser mujer, podría avasallar a nuestra Presidenta, se llevó un chasco, pues la Dra. Sheinbaum lo puso del asco al contestarle que son ellos los que deben atender el tema de las drogas en su propio territorio y subrayó: “¡Empiecen por su país! Nosotros claro que vamos a coordinarnos, a colaborar. Pero como lo dije el 5 de febrero: nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación. Segundo: ellos tienen mucho quehacer en Estados Unidos.

“¿CÓMO ES que llega el fentanilo o cualquier otra droga -que no está bien que pase ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país- pero cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos, que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga a los Estados Unidos?

“¿CÓMO ES que hay armas en México de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? ¿Cómo llegaron a nuestro país? ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades? O qué, ¿no hay cárteles allá? ¿O la delincuencia organizada allá?”

NO OBSTANTE nuestro presidenta viene subrayando que México colaborará sin problemas, pues por eso envió 10 mil guardias nacionales a la frontera con Estados Unidos, pero no sólo para intentar detener el tráfico de estupefacientes al vecino estado, sino, para, también, intentar evitar el tráfico de armas gringas a nuestro país.

-LO QUE la Dra. Sheinbaum le pregunta al “pelos de elote” del Donald Trump -dice doña Petra-, también es válido para el David: ¿por qué se siguen vendiendo drogas en las calles de Zacatecas si cuentan con servicios de inteligencia no sólo para impedir su venta si no para detener a los peces gordos y no sólo hacerle al cuento con el arresto de miserables mininarcos? “AHÍ ESTÁ el llamado ‘El Apá’ de Apulco, quien desde ese municipio le hace la guerra a un tal Mario González, quien tiene muchos años distribuyendo droga en los Altos de Jalisco, y tiene como cuartel general a Teocaltiche.

“ME DICEN que en Teocaltiche hay cientos de halcones vigilando las 24 horas del día los 365 días del año, quiénes salen y quiénes entran, ahí sí que nada sucede que no se entere el capo Mario González, férreo enemigo del cártel de ‘El Mencho’ quien no ha podido apoderarse de esa plaza quesque por el Mario ya es la tercera o cuarta generación de ese cártel”.

-POR LO visto, usted está muy bien informada, doña Petra.

-AQUÍ ME traen información de muchas partes, además de que leo Página 24 de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y las tribunas libres; no hay como estar bien informada; lo que nunca he sabido es por qué el exgobernador Enrique Alfaro, quien por cierto sigue en España, nunca la llevó bien con lo hermanos Monreal, el pelón Alfaro los vomita.

-ENRIQUE ALFARO siempre dijo que los Monreal atacaban los Altos de Jalisco desde Apulco, por eso no los podía ver ni en pintura, hoy, el que busca un acercamiento entre Jalisco-Zacatecas, es el José Narro Céspedes, pero Pablo Lemus, flamante gobernador de Jalisco, no está muy convencido que digamos; a lo mejor si Narro fuera gobernador las cosas serían diferentes.

Sigue David Monreal Metiendo Cadáveres en el Clóset

“PUES AYER viernes 7 de febrero se cometió otro asesinato en Zacatecas y el ‘desgobierno’ de David Monreal, no informó a los medios de comunicación, o sea, lo metió en su atestado clóset que debe estar todo apretujado de cadáveres”.

-YA SE le hizo costumbre a don David de ocultar asesinatos.

-LO HACE para presumir una paz cada vez más difícil de recuperar, pero a la gente no la hace tonta, además de que tampoco él mismo se puede engañar, por lo tanto lo único que don David gana es el repudio de sus gobernados: aquí en Chalchihuites no hay nadie que diga ‘David Monreal es un buen gobernador’, más bien lo detestaba; tal vez por eso ni se para por acá.

-QUE NI venga, no lo necesitamos.

SIGUEN BUSCANDO a desaparecidos: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de JOSÉ FRANCISCO BONILLA ALVARADO, de 27 años, desaparecido desde el 4 de agosto de 2023, en Zacatecas, Zacatecas.

-POBRE FAMILIA, ya va para dos años de sufrimiento.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.