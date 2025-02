Mi Jardín de Flores

José Narro Céspedes Anda Feliz, Feliz, Feliz…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La política se ha monopolizado en los dirigentes de los partidos y en algunos familiares, que son los que han gobernado y han usado los partidos para enriquecerse y fi nanciar sus campañas’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 10 de Febrero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

“PARODIANDO a mi ‘cabecita de algodón’ -abre doña Petra los comentarios de hoy lunes-, el José Narro Céspedes anda ‘feliz, feliz, feliz’, porque el Saúl no será candidato a gobernador de Zacatecas, como lo planeaba el cártel de los Hermanos Monreal Ávila, para el 2027.

-NI PODRÁ reelegirse como senador: yo creo que la rodada de los monreales será cuesta abajo, gracias a las reformas que hará a la Ley Electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum: ‘no reelección, y contra el nepotismo’.

-UN CONTRINCANTE menos, pero el Narro no la tiene nada fácil: el Ulises Mejía Haro sigue siendo el enemigo a vencer, pues en todas las encuestas es el gran favorito por Morena, además de que la Verónica del Carmen Díaz Robles, todos los días debe de rezarle a Santa Claudia para que, por ‘paridad de género’, sea ella la candidata de Morena para gobernar Zacatecas (2027- 2033), aunque también le puede perjudicar su aroma a los Monreal, pues no olvidemos que la Verónica del Carmen fue esposa de Luis Enrique Monreal Ávila, entonces es algo que le puede perjudicar .

‘Feliz, Feliz, Feliz II...’

-PUES será el sereno, pero José Narro estaba ayer domingo más feliz que unas castañuelas, celebrando las reformas a la Ley Electoral que enviará la Presidenta Sheinbaum, a la Cámara de Diputados; dijo el legislador federal: .

LA POLÍTICA se ha monopolizado en los dirigentes de los partidos y en algunos familiares, que son los que han gobernado y han usado los partidos para enriquecerse y nanciar sus campañas.

LO QUE hemos visto en la cruda realidad es que la reelección se ha convertido en un instrumento de permanencia para políticos mediocres y oportunistas que han hecho de la política un negocio personal.

‘NUESTRA presidenta retoma el legado histórico de nuestro país, y con esta reforma se busca acabar con las prácticas nocivas que han llevado a la política a convertirse en un espacio de caudillos y dinastías familiares.

SI LA DEMOCRACIA mexicana quiere sobrevivir, debemos erradicar de raíz la cultura del nepotismo y la reelección’, fi nalizó.

Y NARRO aplaudió la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum, asegurando que ‘es necesaria para desmantelar estructuras políticas viciadas y garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas con capacidad y compromiso, en lugar de responder a intereses familiares o de partido’.

-¡SANTO Dios, qué dura crítica hacia los hermanos Monreal Ávila!

-SE NOTA que el Narro andaba ‘feliz, feliz, feliz’, debió de haberle puesto nombre y apellido, ¿no?

-¿PARA QUÉ? Todo mundo sabe a quienes se refería don José Narro: al Clan de los Hermanos Monreal Ávila.

La Cuesta de Enero y Rodrigo Castañeda Miranda

“ME DICEN que el que anda como la Zarzamora: ‘llora que llora por los rincones’, es el Rodrigo Castañeda Miranda, quien en tres años y casi cinco meses que permaneció como secretario de Economía, Zacatecas perdió miles de empleos; aunque él le echa la culpa a la ‘cuesta de enero’, lo que es una mentira, pues desde que entró a trabajar en el Gabinete del David Monreal, todos los días se perdían empleos”.

-NO EXAGERE, doña Petra.

-NO EXAGERO, madre Teresa, no hubo un año en que no se perdieran miles de empleos. A ver, dígame ¿cuántos nuevos empleos se han creado en Zacatecas del 12 de septiembre de 2021, a la fecha? Yo no recuerdo un año en que el empleo haya aumentado, con el Rodrigo fueron puras pérdidas, por eso el David lo chispó.

-TIENE usted razón, no puedo defender lo indefendible; lo que vamos a ver de aquí al 11 de septiembre de 2027, es de quien es la culpa de la debacle de la economía de Zacatecas, ¿don Rodrigo o don David?, porque si con don Jorge Miranda Castro, sucesor de don Rodrigo no hay recuperación económica, querrá decir que el responsable es el señor gobernador, no sus secretarios.

YO ESTOY al pendiente de Jalisco y Aguascalientes y veo que los dos estados son muy pujantes, sobre todo el primero con todo y sus grandes problemas de violencia e inseguridad, pues está demostrado que Jalisco es más inseguro que Zacatecas, sin embargo no cesan las inversiones: es la tercer o cuarta economía del país.

AGUASCALIENTES, en territorio y habitantes es mucho más chico que Zacatecas, pero increíblemente en economía nos rebasa con mucho y todo allá es más barato, por eso muchas familias los fi nes de semana se van a Aguascalientes a pasear, comer en restaurantes y hasta ir al cine, pero no es todo, son muchos los empresarios y comerciantes que ya residen en el vecino estado.

SI ANTES Aguascalientes era de Zacatecas, hoy pareciera que Zacatecas es de Aguascalientes: por eso estaría bien que nos prestaran su gobernadora para que Zacatecas comenzara a carburar, porque con don David en el Gobierno, vamos caminando hacia atrás como los cangrejos.

-Y YO que creí que nunca Zacatecas tendr ía un gobernador más inepto y prepotente que El RaTello… y ahora veo con tristeza y coraje a la vez, que me equivoqué: ¡la ineptitud y la soberbia los hizo iguales!

-YO CREO que David ya le lleva un buen cacho de ventaja, Alex se disculpaba, David, no, ni a mentadas de madre, literal; recuerden a doña Virginia de la Cruz Lopez, cuando lo increpó a grito abierto y de frente ante miles de personas reunidas en el Palacio de Convenciones: .

¡PINCHI PERRO asesino hijo de tu pu… (censurado) madre, devuélveme a mi hijo, perro maldito!.

ESTE video sigue circulando en Internet, ya lo han bajado dos, tres veces pero luego lo vuelven a subir.

-TAMBIÉN aquella plática cachonda entre El Monris y su amante Verónica Yvette Hernández López de Lara, que casi le cuesta el divorcio al hoy diputado federal, por andar de caliente.

LUEGO, también, por andar de pito suelto, la Sandra Cuevas lo amenazó con dar a conocer sus intimidades, pero El Monris de seguro le habló al oído y la contuvo: ¿por cuánto tiempo?, es la pregunta..

-QUIEN SE lo manda por coscolino.

-ASÍ SON todos los Monreales, sobre todo Ricardo y David; bueno, eso dicen.

-¡SANTO DIOS, es tardísimo y tengo muchos pendientes.

BUENO, me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.