Desconsolada Madre Hace Frente a Tráfico de Influencias por su Hija

“El Padre se la Llevó a la Fuerza”

Por Nallely de León Montellano

“Sofi, mami está aquí, voy a pelear por ti y voy a luchar por ti, aquí estoy hija, y voy hacer hasta lo imposible por estar nuevamente contigo, te amo”, fueron las palabras de Fátima Evelyn Espinosa Pérez, quien desde hace 37 días busca a su hija Sofía.

Con un nudo en la garganta, Fátima Espinosa se manifestó a las afueras del Centro de Justicia Para las Mujeres, para denunciar ante los medios de comunicación la sustracción ilegal de su menor hija por parte de su expareja y padre de la niña, Cristian Iván Ortega Sandoval, quien a través de un audio ha emitido amenazas de proceder legalmente en su contra en caso de continuar buscando a la niña.

Patricia Ávila, activista representante de víctimas de Violencia Vicaria en Zacatecas, reconoció que ambos padres tienen derechos sobre la menor, sin embargo, en el audio mencionado, el agresor advierte que “si continúa luchando por su hija él va a abrir otros juicios”; aunado a ello, dijo que también se percibe que el agresor trata de manipular a la niña para obtener la patria potestad a cambio de un supuesto perdón ante instancias jurisdiccionales.

“El agresor trata de matar en vida a la víctima dándole donde más le duele, que obviamente es su menor hija Sofi”, agregó.

Ávila explicó que perdieron comunicación con la niña desde el pasado 4 de enero, por lo que, su principal objetivo es dar con su paradero, dado que dicha situación le está generando daños irreparables al alejarla de su mamá y asignarle una mamá sustituta, tal y como lo advirtió el agresor de Fátima.

La madre de la menor sospecha de un posible tráfico de influencias, esto debido a que el agresor amenazó con hacer uso de sus ‘conocidos’ para evitar que Sofi pueda volver con su madre.

“Nos extraña el hecho de que tan rápido haya habido una guarda y custodia provisional y que tan rápido se esté promoviendo y resolviendo un juicio de cambio y custodia”.

Por lo anterior, exigieron a las autoridades que se garantice el bienestar de la niña, además de la exhaustiva investigación de su paradero y el posible tráfico de influencias para mantener a la menor separada de su madre.

En este contexto, la víctima detalló que ya realizó las denuncias correspondientes para recuperar a su hija, entre las cuales figura la denuncia por Violencia Vicaria.

También dijo tener temor de que su hija esté siendo mal aconsejada por su agresor y en consecuencia sienta odio por ella, señaló que desde el pasado 4 de enero, su hija fue separada de su lado bajo el argumento de unas supuestas medidas de protección, a pesar de que la niña se resistía a irse con su padre.

“Las instituciones nos dicen que no procede una sustracción de menores; si no es una sustracción de menores, pero quien tiene guardia y custodia definitiva que es Fátima, no sabe dónde está su hija entonces, si no es sustracción estaríamos hablando de un secuestro que eso sería lo más grave, nos preocupa bastante que esa persona esté a cargo de la menor”.

Hasta el momento, Fátima desconoce totalmente la ubicación del agresor y la niña, es decir, no sabe si aún se encuentran en Zacatecas, por ello, reiteró el llamado a la solidaridad de las autoridades y ciudadanía en general para que colaboren en la pronta localización de su hija, para ello, las autoridades se comprometieron a trabajar en las investigaciones.