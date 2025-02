Mi Jardín de Flores

Se Hunde el Barco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

En el 2017 aspiré a ser jefe de Gobierno. Gané la encuesta, pero no gané la decisión de quien toma las decisiones: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 12 de Febrero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Violencia sin Límites

POR MÁS que ‘la nueva gobernanza’ eche las campanas al vuelo decretando que este 2025 es el ‘Año de la paz y el Bienestar en Zacatecas’ -abre los comentarios don Roberto-, nadie le cree, pues los hechos lo desmienten: ayer el narco volvió a jalar el gatillo y acribilló a un hombre.

ESTE ENÉSIMO asesinato del mes sucedió en la sangrienta cuna de los hermanos Monreal Ávila: Fresnillo, Zacatecas; el hombre, que previamente había sido privado de su libertad, tenía claras huellas de tortura, la boca cubierta con cinta canela para evitar sus gritos y ayes de dolor y una bolsa de plástico cubría su cabeza.

SU CADÁVER fue arrojado en un camino de terracería que va de la comunidad La Salada a La Encantada. Obviamente, no hay detenidos.

AHÍ MISMO, en Fresnillo, pero en la calle Chabacanos, colonia Arboledas, otro hombre fue baleado, cuando el reloj marcaba las 19:00 horas; el individuo fue llevado al Hospital General, de donde informan que su estado es grave.

PERO NO es todo, en la cabecera municipal de Calera de Víctor Rosales, una mujer que caminaba por la céntrica calle Allende, al fi lo de las 6:00 de la tarde, fue baleada por un par de matones a sueldo que huyó con sospechosa facilidad e impunidad.

PARAMÉDICOS del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil la trasladaron al Hospital General, de donde informan la gravedad de sus heridas.

-¡SANTO SEÑOR de Chalma, un muerto, un herido y un intento de feminicidio en un día!

-ESO ES lo que reporta el compañero Margarito Juárez González, ¿pero qué creen?

-¿QUÉ PASÓ ahora?

-PUES QUE en el Informe Diario de Homicidios Dolosos del Gobierno de México, Zacatecas aparece con ¡cero asesinatos! ¡Otra vez ‘El Holgazán’ vuelve a meter cadáveres en su atiborrado clóset.

-SE LO dije, ‘El Holgazán’ es muy truculento, a ese no hay que creerle ni el Dios Bendito.

Le Renunció el Ricardo Olivares al David Monreal

-PUES CON la novedad de que el secretario de Finanzas de David Monreal, Ricardo Olivares Sánchez, abandonó el barco quesque porque el hombre no anda bien de salud y no está rindiendo al cien.

-YO TENGO otros datos: que el David trae tremendo y millonario desfalco y que el Oli-bares no pudo tapar el gran hoyo fi nanciero y prefi rió renunciar, antes que convertirse en cómplice -dice doña Petra-.

-UYYY… esa renuncia levantó muchos comentarios, todos encontrados: a mí me dijeron que fue don David el que descubrió un boquete en las fi nanzas y que por eso le pidió la renuncia a don Ricardo.

-PERAS o manzanas, pero David decía que Ricardo Olivares era un genio en eso de manejar escrupulosamente los dineros del pueblo y que era el mejor hombre del Gabinete del gobernador, por lo que ahora todo mundo se pregunta cosas e inventa respuestas, lo único cierto es que su ‘renuncia por motivos de salud’, nadie la cree y, como el hombre, nació en Tlaxcala (remember la conquista de México) los monrealistas llaman traidor.

PERO YA sabemos cómo se las gastan los ‘monrealistas’, lo cierto es que Olivares es un hombre de izquierda, con doctorado en Administración y Contaduría, que el próximo 20 de febrero cumplirá 58 años”.

-ALGO MALO pasó ahí: pues dos años más le hubieran bastado a Olivares para jubilarse con una buena pensión.

-RARO, muy raro y más cuando el David no dijo ni pío al respecto, pues no se le fue la ‘chacha’ sino el hombre más importante de su Gabinete, con un colmillo largo y retorcido, no por nada ‘El RaTello’ lo puso en Finanzas y lo ratifi có ‘El Holgazán’ que, en efecto, no dijo ni pío.

Ruth Angélica Contreras, se Sacó la Rifa del Tigre

VAMOS A ver cómo reacciona la Ruth Angélica Contreras Rodríguez, quien fue la que se sacó la rifa del tigre, pues por sus manos pasarán más de 120 mil millones de pesos, si es que aguanta los desplantes del David, lo que falta de su administración.

-¡SANTO DIOS!, ¡qué compromiso tan grande!

-SÍ, SON muchísimos millones de pesos los que la Ruth habrá de manejar.

-ESE NO es el real problema, si no cuidarle las manitas al señor gobernador, recuerden lo que don José Narro Céspedes, siempre ha dicho que don David es muy corrupto.

-USTED, madre Teresa, que haría si estuviera en lugar de la Ruth.

-¡NI LO mande Dios!

-BUENO, supongamos que Dios lo mandara.

-IMPOSIBLE, Dios no lo ordenaría: ya lo dijo el Santo Papa Francisco: .

EL DINERO ES el excremento del diablo.

YO LO que deseo es que la señora Ruth Angélica administre con honestidad el dinero del pueblo, y que no permita que, como dice don Roberto, don David le siga metiendo la mano al cajón.

Músicos de la Sinfónica Aterrorizados

-NO CABE la menor duda de que el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, es un hombre malo: hoy me entero, por nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que lo músicos de la Sinfónica de Zacatecas, viven aterrorizados por el secretario general de Gobierno, quien los hostiga constantemente.

-CON SÓLO verle la cara, el Gustavito infunde temor, es idéntico a su abuelo Gustavo Díaz Ordaz: ¡más malo que la carne de puerco!, yo no sé por qué hay gente así, los cargos públicos son para servir, no para servirse, ¿por qué el David la trae contra todos los músicos de la Sinfónica, si al que acusó de corrupción fue a su director? .

LO BUENO es que tienen un buen defensor, el Alejandro Rivera Nieto, quien por lo pronto logró que no se aplique el reglamento (mafufo, creado arbitrariamente por el David) y que no se mueva a ningún trabajador de la Banda del Estado.

¡Quiere Llorar, Quiere Llorar!

-TODO indica que el joven Saúl Monreal Ávila, no será el candidato de Morena a gobernador de Zacatecas en 2027.

-LEÍ LA entrevista, madre Teresa, que hoy aparece en nuestro Diario y se nota que al David le caló mucho la reforma electoral que la Dra. Sheinbaum enviará a la Cámara de Diputados, para prohibir la reelección y el nepotismo; hasta mi esposo dijo ¡quiere llorar, quiere llorar!.

Y CÓMO no, si los monreales ya se frotaban las manos: ¡12 años continuos dueños de Zacatecas!.

EL CACHORRO dijo que él no le debe nada a nadie y que ellos .son una familia política en Zacatecas. Vamos a esperar -subrayó- cómo viene la reforma, pero de entrada le digo, en mi caso, no me siento aludido. Qué bueno que se evite eso, como ya se evitó en el servicio público (sic), ahora en materia electoral viene, pero me considero no un político de ocasión, sino un político de profesión (sic), y no se deben de crear estos malos liderazgos por ser familiar.

EN EL CASO de su servidor -insistió-, yo me he ganado todos los espacios a través de elecciones, el pueblo es el que manda y el que quita, entonces voy a respetar, vamos a esperar a ver cómo viene esa iniciativa de reforma y, por supuesto, que estaremos analizándola.

SAÚL lamentó que el senador Noroña haya tocado el caso, porque él como presidente de la Mesa Directiva ni siquiera debería de tocar estos temas porque afecta al Senado y trastoca a cada senador (sic)… tener un hermano gobernador que me dé la candidatura o que me dé espacio, pues no ha habido, no ha sido el caso. Yo he tenido mi propio proyecto, por mi propia trayectoria política, y siempre me lo he ganado, alardeó.

-¡VÁLGAME Dios, pero sí el senador Noroña sólo reiteró lo que dijo la Presidenta Sheinbaum: Están en su derecho a buscar la gubernatura y lo podrán hacer seis años después que sus familiares hayan dejado el cargo, esto no es como para molestarse.

-ASÍ ES el Saúl, no le gusta que le lleven la contraria o que lo desmientan, recuerden cómo se pone cuando el INEGI informa que Fresnillo es de los municipios más peligrosos del país: se vuelve loquito y despotrica contra la institución porque él se siente dueño de la verdad.

-POBRE muchachito, va a sufrir mucho cuando deje el poder: nada es eterno.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.