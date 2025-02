Los Músicos de la Sinfónica de Zacatecas, Viven Aterrorizados por el Gobierno Estatal

“Estamos Siendo Hostigados por Reyes Mugüerza”, Denuncian

Por Nallely de León Montellano

Ante la reforma al reglamento interno de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, integrantes de la misma dieron a conocer que en diciembre de 2024 promovieron un amparo, toda vez que “dicho reglamento incumple lo dispuesto en la Ley de Cultura”.

En conferencia de prensa, Alejandro Rivera Nieto, representante legal de los músicos inconformes, detalló que el pasado viernes les fue notificada la suspensión del acto reclamado, es decir, “que no se aplique el reglamento y que no se mueva a ningún trabajador de la Banda del Estado, en ese sentido, la autoridad tendrá que acatar esa resolución”.

Subrayó que lo anterior es un fallo provisional del Poder Judicial de la Federación (PJF) a favor de los trabajadores de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, quienes hasta el momento se mantienen en pausa respecto a sus actividades profesionales.

Asimismo, agregó que “ha habido un hostigamiento por el gobierno del estado a través de Rodrigo Reyes Mugüerza y esto también deja crecer la colaboración de César Artemio González en donde ha hecho un hostigamiento amenazando a los trabajadores”.

Por su parte, la diputada panista María Teresa López García, explicó que tal reforma al reglamento no ha sido publicada en el Periódico Oficial, por lo que, al no haber entrado en vigor, no puede ser aplicada, sin embargo, la reforma a la Ley de Cultura fue aprobada por la LXIV legislatura el pasado 25 de julio del 2024 con la finalidad de renovar únicamente al director de la Banda Sinfónica y no a todos sus integrantes como se plantea en la actualidad.

“No dudo que hoy estén pensando en hacer una ridícula banda del bienestar, que en lugar de instrumento tengan botes y palos para ahorrar, porque ahora resulta que todo lo usan en ese sentido”, dijo la legisladora.

Respecto a las amenazas que han recibido los músicos, por parte del gobierno estatal, una de las integrantes, manifestó que derivado de ello, se han desestabilizado emocionalmente, ya que señalan que el hostigamiento del que han sido víctimas es para forzarlos a abandonar su lugar en esta agrupación.

“Si muchos de nuestros compañeros no están aquí, es por miedo a lo que vaya a pasar por parte del gobierno y con el Instituto Zacatecano de Cultura”.

Hasta el momento, siguen recibiendo su pago quincenal, con el temor de que en cualquier momento lo dejen de hacer, dada la situación legal en la que están involucradas ambas partes, en caso de que las autoridades desacaten lo dispuesto por el PJF en cuanto a la suspensión del acto reclamado, estarían enfrentando consecuencias de carácter penal.