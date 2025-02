En 4 Años, Hemos Pagado Adeudos Equivalentes a Ocho Años: Rector Ibarra

“Hemos Respondido Todos los Planteamientos del SPAUAZ”

Por Nallely de León Montellano

Rubén Ibar ra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseveró que desde la administración central de la universidad se han respondido a todos los planteamientos del SPAUAZ con respecto al pago de distintos adeudos; dijo que más de 80% de estos planteamientos “son satisfactorios para el sindicato”.

En este sentido, informó que entregará una propuesta integral, la cual es histórica toda vez que podría ser de gran aporte en lo que refiere al adeudo de la universidad con jubilados, así como viudas y viudos quienes, en algunos casos, desde hace 24 años han reclamado el recurso que les corresponde.

“Se trata de un planteamiento serio, muy importante pero muy responsable, no ponemos en riesgo a la universidad”.

Ante ello, el rector recalcó que se trata de deudas de administraciones anter iores , s in embargo, la actual administración rectoral ha pagado lo equivalente a ocho años de deuda en los últimos cuatro años.

“Lo asumimos con la responsabilidad que es y creo que podemos avanzar mucho en lo la universidad les adeuda a estos compañeros y compañeras”.

De igual manera, aseguró que se ha mantenido abierto al diálogo con la secretaria general del SPAUAZ para dar solución a sus demandas, refirió que la representación sindical no dice la verdad o tergiversa sus propuestas, por lo que entregará su propuesta final ante las instancias jurisdiccionales formales con copia a la secretaria general del SPAUAZ, Jenny González Arenas.

Agregó que con el planteamiento que entregará no se expone a la universidad y favorecen a la comunidad, sin embargo, comentó que “con una huelga no se van a resolver los problemas que tenemos en este momento en la universidad, en este momento no hay condiciones de una huelga, no le ayuda ni siquiera a los profesores”.

Para finalizar, afirmó que no tiene problemas en entablar diálogo con la base sindical para llegar a acuerdos favorecedores para la comunidad universitaria. En cuanto a la propuesta antes mencionada, adelantó que su contenido se dará a conocer a través de las redes sociales de la UAZ.