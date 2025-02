Mi Jardín de Flores

El David y el Cristian Paul, Engañan a la Dra. Sheinbaum

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘México está de moda en el mundo, todo mundo quiere venir a visitar México y eso lo vamos a vivir. Entonces, con esta promoción, este impulso a todos los estados de la república, hay mucho liderazgo para que todos los secretarios de turismo y los gobernadores estén trabajando conjuntamente. Entonces, lo que queremos es obviamente que México se conozca”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 15 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Se Volvió a Soltar ‘El Chamuco’: Seis Asesinatos y un Militar Herido

-PUES CON la novedad -abre don Roberto los comentarios- que se volvió a soltar el “chamuco”.

-¿DON RICARDO Monreal?

-¡JAJAJA!, NO, otro ‘chamuco’, el del narco, ayer se cometieron 6 asesinatos y un militar resultó herido.

-¿SEIS ASESINATOS? El compañero Margarito Juárez Gonzalez reportó cinco homicidios dolosos y dos heridos a balazos.

-A VER, vamos por partes: Ayer viernes 14 de febrero, ‘Día del Amor y la Amistad’, en un enfrentamiento a balazos entre militares y narcotraficantes, a plena luz del día en Villanueva, tierra de Antonio Aguilar, dos narcos perdieron la vida y un soldado resultó herido.

“HORAS DESPUÉS, en Fresnillo, la cuna de los hermanos Monreal Ávila, a eso de las 3:00 de la tarde, en un negocio de compra venta y reparación de teléfonos celulares, llamado ‘Hospicel’, ubicado en la esquina de la avenida Reforma y González Bocanegra, llegaron varios sicarios en un vehículo y acribillaron a cuatro personas, entre ellas a una mujer: ella y dos hombres resultaron muertos instantáneamente y la cuarta persona fue llevada gravemente al Hospital del IMSS.

“HASTA AQUÍ, los muertos eran 5. y dos los heridos, como lo reportó nuestro compañero Margarito Juárez.

“SIN EMBARGO, mi amigo el comandante me llamó para informarme que el hombre herido, en el negocio de compra venta y reparación de celulares, murió poco después en el Hospital del IMSS, por lo que las víctimas mortales ascendieron a 6 y un soldado herido, el que por cierto, continúa grave.

David Sigue Metiendo Cadáveres en su Atiborrado Clóset

-ASÍ LAS cosas, Zacatecas con 6 asesinatos en un día, ayer ocupó el ‘honroso’ tercer lugar, sólo superado por Guanajuato que registró 10, Tabasco 9 y empatado con Guerrero que también tuvo 6 homicidios dolosos.

-¡SANTO DIOS, entonces sacamos ‘medalla de bronce’, compartida con el estado de Guerrero que también registro 6 homicidios dolosos!

-DESGRACIADAMENTE ASÍ es, madree Teresa, por eso digo que ayer viernes 14 en Zacatecas se soltó el ‘chamuco’, 6 asesinatos en un día está cañón.

Sin Embargo, David Miente Como Respira

“PERO AQUÍ lo preocupante es que David Monreal pretende engañar a la Dra. Sheinbaum, al reportar al Gobierno de México sólo ‘3 asesinatos’, vean ustedes el gráfico de hoy 14 de febrero: ‘Zacatecas 3 homicidios’.

“AQUÍ EL ‘pedo’ no sólo es contra David Monreal, sino contra Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, quien es el encargado de reportar todos los días los asesinatos y, por lo regular, los rasura o los oculta: 3 en este caso”.

-¡AY, DIOS de mi vida!, estamos en manos de un gobernador y un fiscal que mienten hasta a sus superiores, esto no es normal, ‘la mitomanía o adición de las personas a mentir, también conocido como mentira patológica o pseudología fantástica es un trastorno psicológico. El término proviene del griego. Por un lado, mitos que significa ficción, historia fantástica y por otro, manía que indica compulsión, conducta caprichosa’, dicen los expertos.

-ES QUE este pinchurriento gobierno -truena doña Petra-, a huevo quiere hacernos creer que ‘Zacatecas está entre los 10 estados más seguros del país’, y es una reverenda mamada: yo reto a ‘El Holgazán’ a que recorra las carreteras del estado a cualquier hora del día, pero él solito sin guarururas y sin huelepedos, a ver si no se caga del susto, cuando narcos armados hasta los dientes lo paren o lo baleen porque los ignore, para que vea lo que en realidad sufre el pueblo por tanta violencia, inseguridad y complicidad.

“ES MÁS: que al David lo acompañen el francés fiscal Cristian Paul y el ‘Gustavito’ (Rodrigo Reyes Mugüerza) a ver si no regresan todos cagados… si regresan”.

-PUES QUÉ gacho que mientan hasta en la cantidad de asesinatos, yo no recuerdo que ‘El RaTello’ haya siquiera intentado a ocultar la realidad sobre la cantidad de asesinatos.

Crece la Inconformidad por el Segundo Piso al Bulevar

-PINCHE ‘NUEVA gobernanza’ tan gandalla: a los rótulos que decían NO al segundo piso al bulevar, le antepusieron un ‘Sí y la ciudadanía se enchiló todita y fue mucha gente para volver a poner el ‘NO’, no cabe duda de que este gobierno de ‘miércoles’ es más chafa que ningún otro: lo que hizo fue, además, una provocación y agandalle.

“EL DAVID no entiende que no entiende que los capitalinos no quieren el pinchurriento segundo piso al bulevar, pero el ‘borrachín’ está empecinado en hacer su pinche voluntad a huevo y eso le va a ocasionar más ingobernabilidad, no se puede gobernar contra la voluntad del pueblo, quiero recordarle no sólo al David sino a Morena, que el PRI perdió la gubernatura por el mal gobierno que hizo ‘El RaTello’, principalmente, y que eso mismo le puede pasar al partido y no es justo que el legado de mi ‘cabecita de algodón’ se pierda en Zacatecas por un inepto gobierno que no quiere escuchar al pueblo, David, ¡chingao, escucha!, tú prometiste serías el mejor gobernador de la historia de Zacatecas, y estás a punto de ser el peor, la gente no sólo tiene hambre y sed de justicia, sino hambre crónica pues tiene muchos años comiendo una sola vez al día, como bien lo dijo en su momento el Otilio Rivera Herrera, exsecretario de Desarrollo Social, en el gobierno del ‘RaTello’.

“NO ME gustaría que el triunfo de Morena en Zacatecas fuera para nuestro partido debut y despedida, no, no se vale: ¡déjense de complicidades con el narco y pónganse a trabajar como Diosito manda, ¿verdad madre Teresa?

-ÍBAMOS MUY bien, doña Petra, con ‘primero los pobres’, pero don David cambió a ‘PRIMERO LOS MONREAL Y SUS AMANTES’.

-¡ÁNDELE, ESA es una verdad de a kilo!

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.